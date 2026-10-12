4 apró változtatás, amitől sokkal kuckósabb lesz az otthonod ősszel

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Ha nálad is van bouclé fotel, műolajfa vagy bordázott komód, ne ess pánikba – nem kell azonnal lecserélned őket. A lakberendezők szerint azonban 2027-ben már egészen másképp gondolkodunk majd az otthonunkról.
Hogyha éppen költözés alatt vagy, új albérletbe mész vagy esetleg az álom otthonod tervezed, akkor jól figyelj, ugyanis összeszedtünk pár olyan apró változtatást, ami sokat dobhat az otthonodon.
Hiába lehet berendezve szuperül a lakásod, hogyha nagyon minimalistának tartod meg, akkor lehet, hogy nem fogod magad olyan otthonosan érezni magad a saját otthonodban. Amikor elmegyünk egy-egy nagyobb lakberendezési áruházban mindenhol azt láthatjuk, hogy a szoba szinte mindegyik része be van pakolva és ez is az első és legfontosabb dolog. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden szabad felületet tele kell pakolnod dekorációkkal, de néhány jól megválasztott kiegészítő rengeteget számíthat. Egy-két személyes fotó, egy puha takaró, néhány hangulatos lámpa vagy akár egy különleges váza is elég lehet ahhoz, hogy a lakásod sokkal barátságosabbá váljon.
Mutatunk néhány egyszerű ötletet, amikkel könnyedén feldobhatod a lakásodat, és elérheted, hogy minden alkalommal jó érzés legyen hazaérkezni.
1. Pokróc minden mennyiségben
Hogyha tényleg kuckozós hangulatot szeretnél, akkor nagyon fontos, hogy legyen mibe bekuckózni: pokróc, pléd és a díszpárna sem hátrány. Mehetnek a kanapéra, de akár egy kis kosárba is az ágy mellé, sőt a legjobb, ha mind kettő helyre megy.
2. Rengeteg kép
Az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy igazán otthonossá tedd a lakásodat, ha a saját emlékeiddel töltöd meg. Készíts például egy galériafalat a kedvenc fotóidból: kerülhetnek rá nyaralásokon készült képek, közös pillanatok a barátokkal, családi fotók vagy bármi, amihez szép emlék köt.
3. Legyen a lakásodnak egy illata
Kevés jobb bók van annál, mint amikor valaki belép hozzád, és rögtön megjegyzi, milyen jó illat van a lakásban. Egy jól megválasztott lakásillatosító ráadásul nemcsak a vendégekre tesz jó benyomást, hanem neked is segít megteremteni azt a kellemes, bekuckózós hangulatot, amitől még jobb érzés hazaérni.
4. A hűtőre is nyugodtan dekorálj
Ki mondta, hogy a falakon kívül nem lehet máshova képeket tenni? Az egyik legjobb módja annak, hogy még személyesebbé és otthonosabbá tedd a lakásodat, ha a hűtődet is kidekorálod a kedvenc fotóiddal. A legjobb barátaiddal közös pillanatokkal, nyaralós emlékekkel vagy kedvenc polaroidjaiddal, néhány színes hűtőmágnessel igazi kis emlékfalat varázsolhatsz belőle.
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