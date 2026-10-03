30 napos szexkihívás pároknak: ennyi kellhet ahhoz, hogy újra egymásra találjatok

Mi lenne, ha helyette adnátok magatoknak harminc napot, amelyben tudatosan több teret kap az intimitás, a vágy és az egymásra figyelés? A 30 napos szexkihívás nem arról szól, hogy egy hónapon keresztül minden egyes nap szexelnetek kell. Sokkal inkább arról, hogy kicsit kilépjetek a megszokott forgatókönyvből, és újra kíváncsiak legyetek egymásra. A hosszabb kapcsolatokban teljesen természetes, hogy a szex idővel kiszámíthatóbbá válhat. Munka, háztartás, fáradtság, telefonok, sorozatok, korai kelés, estére sokszor éppen arra marad a legkevesebb energia, ami a kapcsolat elején még magától értetődően működött. Pedig az intimitást nem feltétlenül egy nagy romantikus hétvégével lehet visszahozni. Néha sokkal többet számít harminc apró változtatás.

1. nap – Csókold meg úgy, mint az első hónapokban

Ne egy gyors pusziról legyen szó. Szánjatok rá legalább egy percet, és ne akarjatok rögtön továbblépni. Csak csókolózzatok.

2. nap – Küldj neki egy üzenetet arról, mit kívánsz benne

Lehet romantikus, játékos vagy egészen konkrét. A lényeg, hogy olyasmit írj le, amit általában csak gondolsz.

3. nap – Ma nincs telefon az ágyban

A lefekvés előtti fél órában tegyétek félre a képernyőket. Beszélgessetek, bújjatok össze, érjetek egymáshoz.

4. nap – Mondjatok három dolgot, amit szexinek találtok a másikban

Ne csak külső tulajdonságokat említsetek. Lehet egy gesztus, egy hang, egy mozdulat vagy valami, amit csak ti ismertek.

5. nap – Hosszú előjáték

Ezen az estén nincs sietség. A cél éppen az, hogy ne akarjatok minél gyorsabban eljutni valahová.

6. nap – Masszázs

Tíz-tíz perc egymásnak. Nem kell rögtön erotikus masszázzsá változtatni – bár természetesen lehet.

7. nap – Meséljetek egy fantáziáról

Olyanról, amelyet szívesen megosztotok. A fantázia elmesélése nem jelent automatikusan beleegyezést a megvalósításába, így nincs rajtatok nyomás.

8. nap – Vegyétek elő az első randis éneteket

Öltözzetek fel úgy, mintha most találkoznátok először, és menjetek el valahová kettesben.

9. nap – Egy este, amikor csak az egyikőtök van a középpontban

Másnap akár cserélhettek. Most azonban az egyik fél öröme és kívánságai kapjanak nagyobb figyelmet.

10. nap – Próbáljatok ki egy új helyszínt

Nem kell extrém dolgokra gondolni. Már az is kizökkenthet a rutinból, ha nem ugyanott vagytok együtt, ahol mindig.

forrás: imdb

11. nap – Kérdezd meg: „Miből szeretnél többet?”

Meglepően ritkán beszélünk konkrétan arról, mi esik jól. Pedig egyetlen kérdésből egészen izgalmas beszélgetés indulhat.

12. nap – Lassítsatok

Legyen ez az este a lassú érintésekről. Semmit nem kell siettetni.

13. nap – Vegyetek együtt zuhanyt

Nem kell feltétlenül szexszel végződnie. Már maga a közös, intim helyzet is más hangulatot teremthet.

14. nap – Hozzatok vissza valamit a kapcsolatotok elejéről

Egy zenét, parfümöt, helyet, ruhát vagy közös szokást, amely erősen összekapcsolódik az első időszakkal.

15. nap – Félidős kívánságlista

Mindketten írjatok fel három dolgot, amit szeretnétek még kipróbálni a kihívás hátralévő részében.

16. nap – Hosszabb ölelés

Egyszerűnek tűnik, de próbáljátok ki úgy, hogy legalább egy percig nem engeditek el egymást.

17. nap – Flörtöljetek egész nap

Úgy írjatok egymásnak, mintha még mindig meg kellene hódítanotok a másikat.

18. nap – Legyen ma az előjáték a főszereplő

Ne kezeljétek kötelező bevezetésként. Akár maga az előjáték is lehet az este teljes programja.

19. nap – Mondjátok ki, mire vágytok

Ne várjátok, hogy a másik kitalálja. Ma legalább egy dolgot mindketten kérjetek konkrétan.

20. nap – Új pozíció vagy új ritmus

Nem kell akrobatikába kezdeni. Egy kisebb változtatás is teljesen más élményt adhat.

21. nap – Csak érintések

Tíz percig érintsétek egymást anélkül, hogy a legintimebb területekhez nyúlnátok. A várakozás sokszor önmagában fokozza a vágyat.

22. nap – Beszéljetek a legjobb közös szexuális emléketekről

Miért volt annyira jó? A helyszín miatt? A hangulat miatt? Vagy azért, mert akkor valami egészen más történt köztetek?

23. nap – Lepd meg valamivel

Lehet új fehérnemű, egy közös fürdő, egy gyertya, egy zene vagy egy olyan program, amelyről tudod, hogy örülne neki.

24. nap – Ma ő választ

A partnered döntse el, mi legyen az esti program – természetesen minden olyan határon belül, amely mindkettőtöknek komfortos.

25. nap – Legyen ma reggel

Ha mindig este vagytok együtt, változtassatok az időponton. Már ettől egészen más lehet az élmény.

26. nap – Mondjatok egymásnak bókokat szex közben

Nem kell túlgondolni. Mondd ki, ha valami jól esik, ha gyönyörűnek látod, vagy ha éppen nagyon kívánod.

27. nap – Próbáljatok ki valamit, amit eddig csak emlegettetek

Csak akkor, ha mindketten valóban szeretnétek. A kihívás nem teljesítményverseny, és bármelyik feladat kihagyható.

28. nap – Randizzatok otthon

Főzzetek vagy rendeljetek vacsorát, öltözzetek fel, tegyétek el a telefonokat. Ne úgy kezeljétek az estét, mint egy átlagos hétköznapot.

29. nap – Kérdezzétek meg egymástól: mit tanultál rólam?

Harminc nap alatt könnyen kiderülhet, hogy a másik vágyairól még sok olyan részlet van, amelyet eddig nem ismertél.

30. nap – Ti döntitek el a finálét

Ismételjétek meg a hónap kedvenc feladatát, kombináljatok többet, vagy találjatok ki egy teljesen újat. A lényeg nem az, hogy kipipáljátok a harmincadik napot, hanem hogy legyen valami, amit a következő hónapokra is megtartotok.

Videók

Videók