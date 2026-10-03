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30 napos szexkihívás pároknak: ennyi kellhet ahhoz, hogy újra egymásra találjatok
Forrás: imdb
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Mi lenne, ha helyette adnátok magatoknak harminc napot, amelyben tudatosan több teret kap az intimitás, a vágy és az egymásra figyelés? A 30 napos szexkihívás nem arról szól, hogy egy hónapon keresztül minden egyes nap szexelnetek kell. Sokkal inkább arról, hogy kicsit kilépjetek a megszokott forgatókönyvből, és újra kíváncsiak legyetek egymásra. A hosszabb kapcsolatokban teljesen természetes, hogy a szex idővel kiszámíthatóbbá válhat. Munka, háztartás, fáradtság, telefonok, sorozatok, korai kelés, estére sokszor éppen arra marad a legkevesebb energia, ami a kapcsolat elején még magától értetődően működött. Pedig az intimitást nem feltétlenül egy nagy romantikus hétvégével lehet visszahozni. Néha sokkal többet számít harminc apró változtatás.
1. nap – Csókold meg úgy, mint az első hónapokban
Ne egy gyors pusziról legyen szó. Szánjatok rá legalább egy percet, és ne akarjatok rögtön továbblépni. Csak csókolózzatok.
2. nap – Küldj neki egy üzenetet arról, mit kívánsz benne
Lehet romantikus, játékos vagy egészen konkrét. A lényeg, hogy olyasmit írj le, amit általában csak gondolsz.
3. nap – Ma nincs telefon az ágyban
A lefekvés előtti fél órában tegyétek félre a képernyőket. Beszélgessetek, bújjatok össze, érjetek egymáshoz.
4. nap – Mondjatok három dolgot, amit szexinek találtok a másikban
Ne csak külső tulajdonságokat említsetek. Lehet egy gesztus, egy hang, egy mozdulat vagy valami, amit csak ti ismertek.
5. nap – Hosszú előjáték
Ezen az estén nincs sietség. A cél éppen az, hogy ne akarjatok minél gyorsabban eljutni valahová.
6. nap – Masszázs
Tíz-tíz perc egymásnak. Nem kell rögtön erotikus masszázzsá változtatni – bár természetesen lehet.
7. nap – Meséljetek egy fantáziáról
Olyanról, amelyet szívesen megosztotok. A fantázia elmesélése nem jelent automatikusan beleegyezést a megvalósításába, így nincs rajtatok nyomás.
8. nap – Vegyétek elő az első randis éneteket
Öltözzetek fel úgy, mintha most találkoznátok először, és menjetek el valahová kettesben.
9. nap – Egy este, amikor csak az egyikőtök van a középpontban
Másnap akár cserélhettek. Most azonban az egyik fél öröme és kívánságai kapjanak nagyobb figyelmet.
10. nap – Próbáljatok ki egy új helyszínt
Nem kell extrém dolgokra gondolni. Már az is kizökkenthet a rutinból, ha nem ugyanott vagytok együtt, ahol mindig.
11. nap – Kérdezd meg: „Miből szeretnél többet?”
Meglepően ritkán beszélünk konkrétan arról, mi esik jól. Pedig egyetlen kérdésből egészen izgalmas beszélgetés indulhat.
12. nap – Lassítsatok
Legyen ez az este a lassú érintésekről. Semmit nem kell siettetni.
13. nap – Vegyetek együtt zuhanyt
Nem kell feltétlenül szexszel végződnie. Már maga a közös, intim helyzet is más hangulatot teremthet.
14. nap – Hozzatok vissza valamit a kapcsolatotok elejéről
Egy zenét, parfümöt, helyet, ruhát vagy közös szokást, amely erősen összekapcsolódik az első időszakkal.
15. nap – Félidős kívánságlista
Mindketten írjatok fel három dolgot, amit szeretnétek még kipróbálni a kihívás hátralévő részében.
16. nap – Hosszabb ölelés
Egyszerűnek tűnik, de próbáljátok ki úgy, hogy legalább egy percig nem engeditek el egymást.
17. nap – Flörtöljetek egész nap
Úgy írjatok egymásnak, mintha még mindig meg kellene hódítanotok a másikat.
18. nap – Legyen ma az előjáték a főszereplő
Ne kezeljétek kötelező bevezetésként. Akár maga az előjáték is lehet az este teljes programja.
19. nap – Mondjátok ki, mire vágytok
Ne várjátok, hogy a másik kitalálja. Ma legalább egy dolgot mindketten kérjetek konkrétan.
20. nap – Új pozíció vagy új ritmus
Nem kell akrobatikába kezdeni. Egy kisebb változtatás is teljesen más élményt adhat.
21. nap – Csak érintések
Tíz percig érintsétek egymást anélkül, hogy a legintimebb területekhez nyúlnátok. A várakozás sokszor önmagában fokozza a vágyat.
22. nap – Beszéljetek a legjobb közös szexuális emléketekről
Miért volt annyira jó? A helyszín miatt? A hangulat miatt? Vagy azért, mert akkor valami egészen más történt köztetek?
23. nap – Lepd meg valamivel
Lehet új fehérnemű, egy közös fürdő, egy gyertya, egy zene vagy egy olyan program, amelyről tudod, hogy örülne neki.
24. nap – Ma ő választ
A partnered döntse el, mi legyen az esti program – természetesen minden olyan határon belül, amely mindkettőtöknek komfortos.
25. nap – Legyen ma reggel
Ha mindig este vagytok együtt, változtassatok az időponton. Már ettől egészen más lehet az élmény.
26. nap – Mondjatok egymásnak bókokat szex közben
Nem kell túlgondolni. Mondd ki, ha valami jól esik, ha gyönyörűnek látod, vagy ha éppen nagyon kívánod.
27. nap – Próbáljatok ki valamit, amit eddig csak emlegettetek
Csak akkor, ha mindketten valóban szeretnétek. A kihívás nem teljesítményverseny, és bármelyik feladat kihagyható.
28. nap – Randizzatok otthon
Főzzetek vagy rendeljetek vacsorát, öltözzetek fel, tegyétek el a telefonokat. Ne úgy kezeljétek az estét, mint egy átlagos hétköznapot.
29. nap – Kérdezzétek meg egymástól: mit tanultál rólam?
Harminc nap alatt könnyen kiderülhet, hogy a másik vágyairól még sok olyan részlet van, amelyet eddig nem ismertél.
30. nap – Ti döntitek el a finálét
Ismételjétek meg a hónap kedvenc feladatát, kombináljatok többet, vagy találjatok ki egy teljesen újat. A lényeg nem az, hogy kipipáljátok a harmincadik napot, hanem hogy legyen valami, amit a következő hónapokra is megtartotok.
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