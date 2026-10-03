Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

30 napos szexkihívás pároknak: ennyi kellhet ahhoz, hogy újra egymásra találjatok

#Szerelem
#szex
#kapcsolat
#Párok
#szexkihívás
#national boyfriend's day
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 2. 10:24

Forrás: imdb

szex, szerelem
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Napi horoszkóp október 2.: a Mérlegek kikapcsolódhatnak végre, a Skorpióknak valaki visszaél a bizalmával

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Olvasd el!

Monica Bellucci 62 évesen kimondta, amit sok nőnek hallania kell az öregedésről

Monica Bellucci évtizedek óta a nőiesség és az időtlen szépség egyik legismertebb arca, ő azonban egyáltalán nem szeretné megállítani az időt.

Olvasd el!

Tudtad? A születési hónapodból még ez is kiderül!

Mondd meg mikor születtél, megmondjuk milyen könyvmoly vagy!

Olvasd el!

Virágzó minimalizmus: 5 sztárotthon, ami bizonyítja, hogy a kevesebb néha több

Ezek a hírességek megmutatják, hogyan lehet a minimalista otthon egyszerre letisztult, meleg és tele személyiséggel.

Olvasd el!

15 zseniális szépségtrükk, amit bárcsak hamarabb ismertünk volna

Nem mindig egy új frizura vagy teljes gardróbcsere kell a látványos változáshoz.

Olvasd el!

A szerelem képlete rajongói imádni fogják: Ezekben a filmekben és sorozatokban a kamu kapcsolatokból szerelem lett

A fake dating évek óta az egyik legnépszerűbb trope a romantikus történetekben: a főszereplők addig színlelik a vonzalmukat, hogy az végül valódivá válik.

Facebook
Twitter
Pinterest
Október 3. a National Boyfriend Day, vagyis a pasik napja, ami remek apropó arra, hogy idén ne egy újabb tárgyi ajándékkal készülj.

Mi lenne, ha helyette adnátok magatoknak harminc napot, amelyben tudatosan több teret kap az intimitás, a vágy és az egymásra figyelés? A 30 napos szexkihívás nem arról szól, hogy egy hónapon keresztül minden egyes nap szexelnetek kell. Sokkal inkább arról, hogy kicsit kilépjetek a megszokott forgatókönyvből, és újra kíváncsiak legyetek egymásra. A hosszabb kapcsolatokban teljesen természetes, hogy a szex idővel kiszámíthatóbbá válhat. Munka, háztartás, fáradtság, telefonok, sorozatok, korai kelés, estére sokszor éppen arra marad a legkevesebb energia, ami a kapcsolat elején még magától értetődően működött. Pedig az intimitást nem feltétlenül egy nagy romantikus hétvégével lehet visszahozni. Néha sokkal többet számít harminc apró változtatás.

1. nap – Csókold meg úgy, mint az első hónapokban

Ne egy gyors pusziról legyen szó. Szánjatok rá legalább egy percet, és ne akarjatok rögtön továbblépni. Csak csókolózzatok.

2. nap – Küldj neki egy üzenetet arról, mit kívánsz benne

Lehet romantikus, játékos vagy egészen konkrét. A lényeg, hogy olyasmit írj le, amit általában csak gondolsz.

3. nap – Ma nincs telefon az ágyban

A lefekvés előtti fél órában tegyétek félre a képernyőket. Beszélgessetek, bújjatok össze, érjetek egymáshoz.

4. nap – Mondjatok három dolgot, amit szexinek találtok a másikban

Ne csak külső tulajdonságokat említsetek. Lehet egy gesztus, egy hang, egy mozdulat vagy valami, amit csak ti ismertek.

5. nap – Hosszú előjáték

Ezen az estén nincs sietség. A cél éppen az, hogy ne akarjatok minél gyorsabban eljutni valahová.

6. nap – Masszázs

Tíz-tíz perc egymásnak. Nem kell rögtön erotikus masszázzsá változtatni – bár természetesen lehet.

7. nap – Meséljetek egy fantáziáról

Olyanról, amelyet szívesen megosztotok. A fantázia elmesélése nem jelent automatikusan beleegyezést a megvalósításába, így nincs rajtatok nyomás.

8. nap – Vegyétek elő az első randis éneteket

Öltözzetek fel úgy, mintha most találkoznátok először, és menjetek el valahová kettesben.

9. nap – Egy este, amikor csak az egyikőtök van a középpontban

Másnap akár cserélhettek. Most azonban az egyik fél öröme és kívánságai kapjanak nagyobb figyelmet.

10. nap – Próbáljatok ki egy új helyszínt

Nem kell extrém dolgokra gondolni. Már az is kizökkenthet a rutinból, ha nem ugyanott vagytok együtt, ahol mindig.

Kép
forrás: imdb

11. nap – Kérdezd meg: „Miből szeretnél többet?”

Meglepően ritkán beszélünk konkrétan arról, mi esik jól. Pedig egyetlen kérdésből egészen izgalmas beszélgetés indulhat.

12. nap – Lassítsatok

Legyen ez az este a lassú érintésekről. Semmit nem kell siettetni.

13. nap – Vegyetek együtt zuhanyt

Nem kell feltétlenül szexszel végződnie. Már maga a közös, intim helyzet is más hangulatot teremthet.

14. nap – Hozzatok vissza valamit a kapcsolatotok elejéről

Egy zenét, parfümöt, helyet, ruhát vagy közös szokást, amely erősen összekapcsolódik az első időszakkal.

15. nap – Félidős kívánságlista

Mindketten írjatok fel három dolgot, amit szeretnétek még kipróbálni a kihívás hátralévő részében.

16. nap – Hosszabb ölelés

Egyszerűnek tűnik, de próbáljátok ki úgy, hogy legalább egy percig nem engeditek el egymást.

17. nap – Flörtöljetek egész nap

Úgy írjatok egymásnak, mintha még mindig meg kellene hódítanotok a másikat.

18. nap – Legyen ma az előjáték a főszereplő

Ne kezeljétek kötelező bevezetésként. Akár maga az előjáték is lehet az este teljes programja.

19. nap – Mondjátok ki, mire vágytok

Ne várjátok, hogy a másik kitalálja. Ma legalább egy dolgot mindketten kérjetek konkrétan.

20. nap – Új pozíció vagy új ritmus

Nem kell akrobatikába kezdeni. Egy kisebb változtatás is teljesen más élményt adhat.

21. nap – Csak érintések

Tíz percig érintsétek egymást anélkül, hogy a legintimebb területekhez nyúlnátok. A várakozás sokszor önmagában fokozza a vágyat.

22. nap – Beszéljetek a legjobb közös szexuális emléketekről

Miért volt annyira jó? A helyszín miatt? A hangulat miatt? Vagy azért, mert akkor valami egészen más történt köztetek?

23. nap – Lepd meg valamivel

Lehet új fehérnemű, egy közös fürdő, egy gyertya, egy zene vagy egy olyan program, amelyről tudod, hogy örülne neki.

24. nap – Ma ő választ

A partnered döntse el, mi legyen az esti program – természetesen minden olyan határon belül, amely mindkettőtöknek komfortos.

25. nap – Legyen ma reggel

Ha mindig este vagytok együtt, változtassatok az időponton. Már ettől egészen más lehet az élmény.

26. nap – Mondjatok egymásnak bókokat szex közben

Nem kell túlgondolni. Mondd ki, ha valami jól esik, ha gyönyörűnek látod, vagy ha éppen nagyon kívánod.

27. nap – Próbáljatok ki valamit, amit eddig csak emlegettetek

Csak akkor, ha mindketten valóban szeretnétek. A kihívás nem teljesítményverseny, és bármelyik feladat kihagyható.

28. nap – Randizzatok otthon

Főzzetek vagy rendeljetek vacsorát, öltözzetek fel, tegyétek el a telefonokat. Ne úgy kezeljétek az estét, mint egy átlagos hétköznapot.

29. nap – Kérdezzétek meg egymástól: mit tanultál rólam?

Harminc nap alatt könnyen kiderülhet, hogy a másik vágyairól még sok olyan részlet van, amelyet eddig nem ismertél.

30. nap – Ti döntitek el a finálét

Ismételjétek meg a hónap kedvenc feladatát, kombináljatok többet, vagy találjatok ki egy teljesen újat. A lényeg nem az, hogy kipipáljátok a harmincadik napot, hanem hogy legyen valami, amit a következő hónapokra is megtartotok.

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 3.: a Rákok régi álmukat valósíthatják meg, a Szüzek lezárhatnak egy bizonyos ügyet

A hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szombati horoszkópodra szánni! l

Kép
Életmód

Október 3-án indul a Vénusz-retrográd: 4 csillagjegy szerelmi élete a feje tetejére áll most

Régi érzések, kimondatlan vágyak és kényelmetlen felismerések kerülhetnek elő a következő hetekben – négy csillagjegy számára különösen személyes lehet ez az asztrológiai időszak.

Kép
Sztárok

10 sztár, akinek szinte sosem látjuk a természetes haját – némelyikük teljesen felismerhetetlen

Egyes híres embereknek annyira hozzánőtt a nevükhöz egy bizonyos hajszín vagy frizura, hogy szinte el sem tudjuk képzelni őket máshogy.

Kép
Sztárok

Hollywood várhat: 6 sztár, aki hátat fordított a hírnévnek a gyerekei kedvéért

Vannak hírességek, akik a gyermekeik születésekor visszavonultak a nyilvánosságtól és a reflektorfényben szereplés helyett az otthoni jelenlétet választották.

Kép
Kult

8 film a 90-es és 2000-es évekből, aminek berendelték a folytatását, és nem is tudtál róla

Sőt, van, amit már le is forgattak, és másfél hónap múlva be is mutatnak!

Kép
Sztárok

Monica Bellucci 62 évesen kimondta, amit sok nőnek hallania kell az öregedésről

Monica Bellucci évtizedek óta a nőiesség és az időtlen szépség egyik legismertebb arca, ő azonban egyáltalán nem szeretné megállítani az időt.

18
Figyelem
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!
A későbbiekben ne jelenjen meg ez az ablak, akkor is felnőtt leszek még.
Elmúltam 18 éves
Még nem múltam el 18 éves