30 éves korodra ezt a 30 dolgot jó lenne tudnod a pénzről és a karrierről

Harmincéves korunkra elvileg már mindennek a helyére kellene kerülnie, igaz? Karrier, megtakarítás, jövőkép, magabiztos pénzügyi döntések - legalábbis valamiért ezt sugallja az a bizonyos láthatatlan társadalmi checklist. A valóság ennél persze sokkal kaotikusabb.

A húszas éveink ben: kipróbálunk munkákat, elköltjük a fizetésünket olyan dolgokra, amelyekre három hónappal később már nem is emlékszünk, megtanulunk nemet mondani, fizetésemelést kérni, félretenni, majd néha mindent teljesen újrakezdeni.

Összeszedtünk 30 dolgot, amit 30 éves korunk előtt tanultunk meg és kifejezetten jól jöttek volna a 20-as éveinkben.

1. Ne csak készíts költségvetést, rendszeresen nézd is át

Egy büdzsé nem olyan dolog, amit januárban egyszer összeraksz, aztán decemberig kipipálva hagysz. Változhat a fizetésed, a lakbéred, az életmódod vagy egyszerűen az, hogy mire szeretnél többet költeni. Érdemes ezért időről időre megnézni, reális-e még az a rendszer, amit korábban kitaláltál. Ha folyamatosan túlléped valamelyik keretet, nem feltétlenül veled van a baj, lehet, hogy maga a keret nem illik az életedhez.

2. Az automatikus levonás szuper, ha van rá fedezet

Automatikusan félretenni minden hónapban az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a megtakarítás ne mindig a „ha marad valami” kategóriába essen. Ugyanez igaz a számlák és egyéb rendszeres kiadások automatikus befizetésére. Viszont az automatizálás előtt mindig nézd meg, valóban rendelkezésre áll-e az összeg. Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor egy teljesen elfelejtett levonás akkor érkezik meg, amikor a számlád már amúgy is a hónap végi túlélőüzemmódban van.

3. Nem kell mindig neked állnod a számlát

Ha természetedből adódóan szeretsz meghívni másokat, könnyű belecsúszni abba, hogy mindig te fizeted a következő kört, a kávét vagy a közös taxit. Egyenként ezek jelentéktelen összegeknek tűnhetnek, de egy hónap végére nagyon is összeadódhatnak. Nagylelkűnek lenni szuper, csak közben a saját pénzügyi határaidról sem kell megfeledkezned.

4. Nem mindig a drágább verzió a jobb

A luxus- és prémiumtermékeknek ma már szinte minden kategóriában akadnak pénztárcabarát alternatívái. Legyen szó szépségápolásról, divatról vagy lakberendezésről, érdemes körülnézni, mielőtt automatikusan a legdrágább verzió kerül a kosaradba. Nem arról van szó, hogy soha ne vegyél drága dolgokat. Inkább arról, hogy csak azért ne fizess többszörös árat, mert egy bizonyos név szerepel a címkén, ha számodra egy olcsóbb verzió pontosan ugyanazt tudja.

5. Tanulj meg tárgyalni - különösen a fizetésedről

Fizetésről beszélni sokaknak kellemetlen, a karrier elején pedig különösen ijesztő lehet. Pedig egy új állásnál kialkudott valamivel magasabb kezdőbér hosszú távon is számíthat, hiszen a későbbi emelések és ajánlatok gyakran ebből indulnak ki. És nem kizárólag a fizetés lehet tárgyalási alap. Home office, szabadság, munkarend, bónuszok vagy más juttatások esetében is lehet mozgástér. A legrosszabb, ami kulturált kérés esetén történhet, hogy nemet mondanak.

6. Ne égess fel hidakat magad mögött

Van az a munkahely, ahonnan az ember legszívesebben egy filmszerű ajtócsapással távozna. Mégis jobb ellenállni a kísértésnek. A szakmai világ meglepően kicsi, és fogalmad sincs, mikor találkozol újra egy korábbi kollégával vagy vezetővel. Lehet, hogy néhány év múlva éppen ő ajánl tovább egy álomállásra. Ha lehet, távozz úgy, hogy később se kelljen kínosan félrenéznetek.

7. Ne csak akkor keresd a kapcsolataidat, amikor kell valami

A networkingnek van egy kissé kellemetlen reputációja, főleg azért, mert sokan tényleg csak akkor írnak rá régi ismerőseikre, amikor állást keresnek vagy segítségre van szükségük. Sokkal természetesebb, ha időnként egyébként is tartod velük a kapcsolatot. Gratulálj egy új pozícióhoz, küldj át egy érdekes lehetőséget, vagy egyszerűen kérdezd meg, hogy van. Egy szakmai kapcsolat is kapcsolat.

8. Segíts annak, aki tőled kér tanácsot

Ahogy haladsz előre a karrieredben, előbb-utóbb te leszel az az ember, akitől mások szeretnének kérdezni. Nem kell mindenkivel órákon át kávéznod, de ha belefér, egy rövid válasz vagy pár tanács sokat jelenthet. Valószínűleg te is emlékszel még arra az időszakra, amikor fogalmad sem volt, kitől kérdezhetnél. Ha valaki normálisan fordul hozzád, néha öt perc is elég ahhoz, hogy kicsit könnyebbé tedd az útját.

9. Vásárlás előtt nézd meg, van-e kedvezmény

Nem kell kuponvadásszá változnod, de nagyobb vásárlásnál érdemes pár percet szánni arra, hogy létezik-e kedvezmény, ingyenes alternatíva vagy akció. Sokszor apróságnak tűnik az a 10-20 százalék, amit megspórolsz, de ha rendszeresen figyelsz erre, éves szinten már egészen más összegről beszélünk.

10. A fizetésed nem mondja meg, mennyit érsz

Ambiciózusnak lenni teljesen rendben van. Jó fizetésre vágyni szintén. A probléma akkor kezdődik, amikor a bankszámlaegyenlegedből próbálod megállapítani, mennyire vagy sikeres vagy értékes ember. Munkahelyek megszűnhetnek, gazdasági helyzetek változhatnak, és egy jól fizető állásból is bármikor válthatsz egy kevésbé jövedelmező, de boldogabb életre.

11. Már az elején húzd meg a munkahelyi határaidat

Ha fontos számodra, hogy este ne érkezzenek munkahívások, ebédidőben elmehess sportolni vagy a hétvégéd valóban a tiéd maradjon, érdemes ezt már korán következetesen képviselni. Sokkal nehezebb ugyanis utólag visszaszerezni egy határt, amelyről hónapokon vagy éveken keresztül azt mutattad, hogy számodra nem létezik.

12. Használd ki a szabadságodat

A fel nem használt szabadság nem achievement. Attól, hogy egész évben bent ülsz az irodában, nem leszel automatikusan értékesebb munkaerő. A pihenés nem jutalom azért, mert már majdnem teljesen kimerültél. Része annak, hogy hosszú távon is képes legyél normálisan működni, munka közben és azon kívül is.

13. Tanuld meg, mikor kell hajtani és mikor kell pihenni

Nem minden túlóra egyforma. Van olyan időszak, amikor egy fontos projekt, előléptetés vagy új lehetőség miatt tényleg megéri beletenni az extra energiát. De nem kell minden random kedd este úgy dolgoznod, mintha másnap átvennéd a céget. A hosszú távon fenntartható karrier egyik titka annak felismerése, melyik hajrá visz valóban előre.

14. Ha bizonytalan vagy, inkább öltözz egy fokkal elegánsabban

Első találkozó, prezentáció, állásinterjú vagy fontos esemény előtt könnyű azon dilemmázni, mennyire kell kiöltözni. Az eredeti tanács egyszerű: ha nem vagy biztos benne, egy kicsit elegánsabb szettel általában kevésbé lehet mellélőni, mint azzal, ha te érkezel egyedüliként túlságosan lazán.

15. Néha gondold újra, mit szeretnél a karrieredtől

Nagyon könnyű úgy haladni egyik pozícióból a másikba, hogy közben egyszer sem kérdezed meg magadtól, valójában jó irányba mész-e. Nem kell ötéves tervvel rendelkezned, de időnként érdemes végiggondolni, mit szeretsz a jelenlegi munkádban, miből van eleged, és mit jelent számodra most a siker. A válasz pedig nyugodtan változhat az évek során.

16. Arra költs többet, ami tényleg örömet okoz

Nincs univerzális lista arról, mi számít „felesleges” kiadásnak. Lehet, hogy valaki számára a napi kávé fontos, másnak egyáltalán nem, viszont minden héten friss virágot szeretne venni. Nem attól leszel jó a pénzügyekben, hogy minden apró örömről lemondasz. Sokkal fontosabb, hogy tudd, neked mi ér annyit, hogy tudatosan helyet csinálj neki a költségvetésedben.

17. Olyan költségvetési módszert válassz, ami neked működik

Az internet tele van szabályokkal arról, hogy bevételed hány százalékát „kellene” lakhatásra, szórakozásra vagy megtakarításra fordítanod. Csakhogy két ember élete nem egyforma. A jó költségvetés nem az, amelyik tökéletesen megfelel egy TikTok-videóban látott képletnek, hanem az, amelyiket hónapokkal később is tudsz követni anélkül, hogy folyamatosan kudarcnak éreznéd magad.

18. Legyenek olyan pénzügyi céljaid, amelyek izgatnak

A „többet szeretnék spórolni” önmagában nem túl inspiráló. Sokkal könnyebb félretenni, ha tudod, hogy egy utazásra, saját otthonra, biztonsági tartalékra vagy akár álmaid táskájára gyűjtesz. Az is segíthet, ha látványosan követed a fejlődésedet. Ha minden hónapban látod, hogy egy kicsivel közelebb kerülsz ahhoz, amire igazán vágysz, a megtakarítás kevésbé érződik lemondásnak.

19. Ne halogasd örökké a befektetés megismerését

A befektetés elsőre ijesztően komplikáltnak tűnhet, ezért könnyű azzal elintézni, hogy „majd később foglalkozom vele”. Nem kell egyik napról a másikra szakértővé válnod, és pláne nem kell olyasmibe pénzt tenned, amit nem értesz. De minél előbb kezdesz tanulni róla és megismerni a lehetőségeket, annál kevésbé lesz az egész egy félelmetes, idegen világ.

20. Tudd, mikor kell segítséget kérned

Az egyik legfelnőttebb mondat néha egyszerűen az, hogy „ezt nem tudom”. Legyen szó adózásról, munkáról, szerződésről vagy egy új feladatról, nincs értelme órákat elvesztegetni arra, hogy úgy tegyél, mintha értenél valamihez. Segítséget kérni nem azt mutatja, hogy alkalmatlan vagy. Éppen ellenkezőleg: azt, hogy tudod, hol ér véget a saját tudásod.

21. Beszélj a pénzről a kapcsolataidban

A pénz még mindig furcsán tabusított téma, pedig rengeteg kellemetlen helyzetet meg lehet előzni azzal, ha barátokkal és partnerrel is őszintén beszéltek róla. Ha valamelyikőtök nem engedhet meg magának egy drága utazást vagy éttermet, sokkal jobb ezt előre kimondani, mint úgy tenni, mintha nem jelentene problémát, aztán hónapokig bánni a döntést.

22. Fizetés előtt mindig nézd meg a számlát

Unalmas tanács, egészen addig, amíg egyszer fel nem számolnak valamit, amit nem is rendeltél. Étteremben, hotelben, szolgáltatásoknál vagy akár online vásárlásnál is érdemes gyorsan végignézni, pontos-e a végösszeg. Pár másodperc, ami néha meglepően sok pénzt menthet meg.

23. Keress egy mentort, akiben tényleg megbízol

Egy jó mentor nem feltétlenül az, aki pontosan megmondja, mit kell csinálnod. Inkább olyan ember, akivel őszintén át tudod beszélni a szakmai dilemmáidat, és aki képes külső szemmel nézni a helyzetedet. Különösen hasznos lehet, ha ugyanabban az iparágban dolgozik, de nem ugyanannál a cégnél, így kevésbé befolyásolják a munkahelyi érdekek.

24. Állás elfogadása előtt beszélj leendő kollégákkal

Egy interjún minden cég igyekszik a legjobb arcát mutatni. Ha van lehetőséged, próbálj beszélni valakivel, aki ténylegesen ott dolgozik. Tőle sokkal valósabb képet kaphatsz arról, milyen a vezetés, a csapat hangulata vagy a munkatempó. Jobb még a szerződés aláírása előtt megtudni, ha egy hely valójában tele van red flagekkel.

25. Olvasd el, amit aláírsz

Új munkaszerződés? Albérleti megállapodás? Hitel? Bármilyen hosszú és unalmas is, ne csak görgess az aljára az aláírás helyéig. Ha pedig valamit nem értesz, kérj segítséget. Az a néhány oldal később nagyon sokat számíthat, ha vita alakul ki arról, pontosan miben állapodtatok meg.

26. Használd ki a munkahelyi juttatásaidat

Sokan pontosan tudják, mennyi a fizetésük, azt azonban már kevésbé, milyen egyéb juttatások járnak mellé. Érdemes átnézni a teljes csomagot, mert lehetnek olyan egészségügyi, képzési, sport-, utazási vagy más támogatások, amelyekről egyszerűen megfeledkeztél. Ha része a juttatásodnak, az gyakorlatilag a kompenzációd része használd.

27. Néhány havonta auditáld az idődet és a pénzedet

Mi volt az, amire rengeteg pénzt költöttél, mégsem adott semmit? Melyik program vitt el órákat úgy, hogy közben legszívesebben otthon maradtál volna? A következő időszakban ezekből lehet kevesebb, abból pedig több, ami tényleg fontos neked.

28. Ne automatikusan azt a pénzügyi terméket válaszd, amit más

Attól, hogy a barátnőd imád egy bizonyos bankkártyát vagy pénzügyi szolgáltatást, még nem biztos, hogy neked is az lesz a legjobb. Más lehet fontos annak, aki sokat utazik, annak, aki inkább kedvezményeket keres, vagy annak, aki egyszerűen a legalacsonyabb költségeket szeretné. Pénzügyi döntésnél a saját szokásaidból indulj ki.

29. Az adósság nem tesz rossz emberré

Tartozni nem kellemes, de önmagában az, hogy van adósságod, még nem jelenti azt, hogy felelőtlen vagy vagy „rosszul csináltad” a felnőtt életet. A szégyenkezés helyett sokkal többre mész azzal, ha pontosan átlátod a helyzetet, és készítesz egy reális tervet arra, hogyan tudsz haladni a visszafizetéssel.

30. Harmincévesen sem kell mindent tudnod

Talán ez az egész lista legfontosabb tanulsága. Harmincéves korodra nem kell készen lennie a karrierednek, a pénzügyi terveidnek és az egész hátralévő életednek.

Lehet, hogy 31 évesen pályát váltasz, 35 évesen teljesen más céljaid lesznek, mint 29 évesen vagy éppen akkor jössz rá, hogy valami, amit évek óta hajszolsz, már egyáltalán nem érdekel. Nem az számít, hogy mindenre legyen válaszod, hanem hogy képes legyél alkalmazkodni, újratervezni és továbbmenni. Mert talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit a húszas éveink végére megtanulhatunk: senki nem fejtette még meg teljesen ezt az egészet.