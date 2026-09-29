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Megúszós finomságok: 3 összetevős, fél óra alatt elkészíthető sütireceptek

#sütik
#sütireceptek
#3 összetevős sütik
#sütik fél óra alatt
Bíborka
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 28. 13:58

Forrás: Pexels/Karen Laårk Boshoff, ready made, ROMAN ODINTSOV

Megúszós finomságok: 3 összetevős, fél óra alatt elkészíthető sütireceptek
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Kevés alapanyag, minimális mosogatás és még a fél délutánodat sem kell a konyhában töltened: ezeket az édességeket akkor is elkészítheted, ha éppen szinte semmi nincs otthon.

Ismerős az érzés, amikor ennél valami édeset, de a süteménysütés gondolatától is elmegy a kedved? Vaj, liszt, tojás, sütőpor, mérleg, robotgép – és mire elkészülsz, a fél konyha mosogatásra vár. Pedig egy sütihez nem feltétlenül kell tízféle hozzávaló. Sőt, vannak receptek, amelyekhez három is bőven elég, és nagyjából negyedóra alatt már eheted is őket. Összegyűjtöttünk 6 pofonegyszerű ötletet azokra a napokra, amikor az édesség utáni vágyad jóval nagyobb, mint a kedved a sütéshez. Íme a finomságok, melyekhez csak 3 hozzávaló és maximum 25 perc kell!

Mogyoróvajas-datolyás energiagolyó

Hozzávalók:

  • 150 g puha, magozott datolya
  • 100 g 100%-os mogyoróvaj
  • 80 g zabpehely

Elkészítés:

  1. Ha a datolya kissé száraz, áztasd 5–10 percre forró vízbe, majd alaposan csepegtesd le.
  2. Tedd aprítógépbe a datolyát, és dolgozd ragacsos masszává.
  3. Add hozzá a mogyoróvajat és a zabpelyhet.
  4. Aprítsd tovább, amíg formázható masszát kapsz. Nedves kézzel formázz belőle körülbelül 10–12 golyót.
  5. Azonnal fogyaszthatod, de hűtőben kissé megszilárdulnak és még jobb lesz az állaguk.

Tipp: Ha túl lágy a massza, adj hozzá még egy kevés zabpelyhet; ha túl száraz, egy kevés mogyoróvaj segít.

Kép
forrás: Pexels/Karen Laårk Boshoff

Háromösszetevős görög joghurtos mini sajttorta

Hozzávalók:

  • 250 g sűrű, natúr görög joghurt
  • 2 tojás
  • 2 evőkanál méz

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 170 °C-ra.
  2. Keverd simára a görög joghurtot a tojásokkal és a mézzel. Nem kell sokáig verni, csak addig, amíg homogén lesz.
  3. Osszd el a masszát 6 szilikon muffinformában.
  4. Süsd körülbelül 20–25 percig, amíg a széle megszilárdul, a közepe pedig még enyhén remeg.
  5. Hagyd teljesen kihűlni, majd tedd legalább 1 órára hűtőbe. Hidegen lesz igazán sajttortaszerű az állaga.

Tipp: Tálaláskor mehet rá friss málna, áfonya vagy eper – ezek már plusz hozzávalónak számítanak, de sokat dobnak rajta.

Kép
forrás: Pexels/ready made

Banános-zabpelyhes-csokis keksz

Hozzávalók:

  • 2 nagyon érett banán
  • 120 g apró szemű zabpehely
  • 50 g étcsokoládé-csepp

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
  2. Egy tálban villával törd teljesen pépesre a banánokat. Keverd hozzá a zabpelyhet. Forgasd bele a csokoládécseppeket.
  3. Kanalazz kisebb halmokat egy sütőpapírral bélelt tepsire, majd kissé lapítsd le őket, mert sütés közben nem terülnek szét úgy, mint a hagyományos kekszek.
  4. Süsd körülbelül 10-12 percig, amíg megszilárdulnak.

Tipp: Ez az a recept, amit akár reggelinek is nevezhetsz, ha szeretnéd. A nagyon érett banán természetes édességet és nedvességet ad a tésztának, így nincs szükség külön cukorra, tojásra vagy vajra.

Kép
forrás: Pexels/Meraki Photos

Villámgyors vajas shortbread

Hozzávalók:

  • 100 g puha vaj
  • 50 g porcukor
  • 150 g finomliszt

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
  2. Keverd habosra a puha vajat a porcukorral.
  3. Add hozzá a lisztet, és dolgozd össze puha tésztává.
  4. Formázz belőle kisebb golyókat, majd lapítsd őket korongokká.
  5. Helyezd sütőpapíros tepsire.
  6. Süsd körülbelül 10-12 percig, amíg a széleik éppen csak elkezdenek színt kapni. Hagyd kihűlni, mert melegen még könnyen törnek.

Tipp: Ha van otthon vaníliád vagy reszelt citromhéjad, természetesen feldobhatod vele – de az alapreceptnek egyikre sincs szüksége.

Kép
forrás: Pexels/Skyler Ewing

Nutellás keksz

Hozzávalók:

  • 180 g Nutella vagy más csokoládés mogyorókrém
  • 1 tojás
  • 100 g finomliszt

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
  2. Keverd össze a mogyorókrémet és a tojást.
  3. Fokozatosan add hozzá a lisztet, és dolgozd össze sűrű masszává.
  4. Formázz kisebb golyókat, majd tedd őket sütőpapíros tepsire.
  5. Finoman lapítsd le a tetejüket. Süsd körülbelül 8-10 percig.
  6. Hagyd néhány percig a tepsin hűlni, mielőtt megmozdítod őket.

Tipp: A titok itt is az, hogy ne süsd túl: akkor jó, ha a közepe még kissé puha.

Kép
forrás: Pexels/ROMAN ODINTSOV

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