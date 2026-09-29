Megúszós finomságok: 3 összetevős, fél óra alatt elkészíthető sütireceptek

Ismerős az érzés, amikor ennél valami édeset, de a süteménysütés gondolatától is elmegy a kedved? Vaj, liszt, tojás, sütőpor, mérleg, robotgép – és mire elkészülsz, a fél konyha mosogatásra vár. Pedig egy sütihez nem feltétlenül kell tízféle hozzávaló. Sőt, vannak receptek, amelyekhez három is bőven elég, és nagyjából negyedóra alatt már eheted is őket. Összegyűjtöttünk 6 pofonegyszerű ötletet azokra a napokra, amikor az édesség utáni vágyad jóval nagyobb, mint a kedved a sütéshez. Íme a finomságok, melyekhez csak 3 hozzávaló és maximum 25 perc kell!

Mogyoróvajas-datolyás energiagolyó

Hozzávalók:

150 g puha, magozott datolya

100 g 100%-os mogyoróvaj

80 g zabpehely

Elkészítés:

Ha a datolya kissé száraz, áztasd 5–10 percre forró vízbe, majd alaposan csepegtesd le. Tedd aprítógépbe a datolyát, és dolgozd ragacsos masszává. Add hozzá a mogyoróvajat és a zabpelyhet. Aprítsd tovább, amíg formázható masszát kapsz. Nedves kézzel formázz belőle körülbelül 10–12 golyót. Azonnal fogyaszthatod, de hűtőben kissé megszilárdulnak és még jobb lesz az állaguk.

Tipp: Ha túl lágy a massza, adj hozzá még egy kevés zabpelyhet; ha túl száraz, egy kevés mogyoróvaj segít.

forrás: Pexels/Karen Laårk Boshoff

Háromösszetevős görög joghurtos mini sajttorta

Hozzávalók:

250 g sűrű, natúr görög joghurt

2 tojás

2 evőkanál méz

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 170 °C-ra. Keverd simára a görög joghurtot a tojásokkal és a mézzel. Nem kell sokáig verni, csak addig, amíg homogén lesz. Osszd el a masszát 6 szilikon muffinformában. Süsd körülbelül 20–25 percig, amíg a széle megszilárdul, a közepe pedig még enyhén remeg. Hagyd teljesen kihűlni, majd tedd legalább 1 órára hűtőbe. Hidegen lesz igazán sajttortaszerű az állaga.

Tipp: Tálaláskor mehet rá friss málna, áfonya vagy eper – ezek már plusz hozzávalónak számítanak, de sokat dobnak rajta.

forrás: Pexels/ready made

Banános-zabpelyhes-csokis keksz

Hozzávalók:

2 nagyon érett banán

120 g apró szemű zabpehely

50 g étcsokoládé-csepp

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Egy tálban villával törd teljesen pépesre a banánokat. Keverd hozzá a zabpelyhet. Forgasd bele a csokoládécseppeket. Kanalazz kisebb halmokat egy sütőpapírral bélelt tepsire, majd kissé lapítsd le őket, mert sütés közben nem terülnek szét úgy, mint a hagyományos kekszek. Süsd körülbelül 10-12 percig, amíg megszilárdulnak.

Tipp: Ez az a recept, amit akár reggelinek is nevezhetsz, ha szeretnéd. A nagyon érett banán természetes édességet és nedvességet ad a tésztának, így nincs szükség külön cukorra, tojásra vagy vajra.

forrás: Pexels/Meraki Photos

Villámgyors vajas shortbread

Hozzávalók:

100 g puha vaj

50 g porcukor

150 g finomliszt

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Keverd habosra a puha vajat a porcukorral. Add hozzá a lisztet, és dolgozd össze puha tésztává. Formázz belőle kisebb golyókat, majd lapítsd őket korongokká. Helyezd sütőpapíros tepsire. Süsd körülbelül 10-12 percig, amíg a széleik éppen csak elkezdenek színt kapni. Hagyd kihűlni, mert melegen még könnyen törnek.

Tipp: Ha van otthon vaníliád vagy reszelt citromhéjad, természetesen feldobhatod vele – de az alapreceptnek egyikre sincs szüksége.

forrás: Pexels/Skyler Ewing

Nutellás keksz

Hozzávalók:

180 g Nutella vagy más csokoládés mogyorókrém

1 tojás

100 g finomliszt

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. Keverd össze a mogyorókrémet és a tojást. Fokozatosan add hozzá a lisztet, és dolgozd össze sűrű masszává. Formázz kisebb golyókat, majd tedd őket sütőpapíros tepsire. Finoman lapítsd le a tetejüket. Süsd körülbelül 8-10 percig. Hagyd néhány percig a tepsin hűlni, mielőtt megmozdítod őket.

Tipp: A titok itt is az, hogy ne süsd túl: akkor jó, ha a közepe még kissé puha.

forrás: Pexels/ROMAN ODINTSOV

Videók

Videók