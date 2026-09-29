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Megúszós finomságok: 3 összetevős, fél óra alatt elkészíthető sütireceptek
Forrás: Pexels/Karen Laårk Boshoff, ready made, ROMAN ODINTSOV
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Ismerős az érzés, amikor ennél valami édeset, de a süteménysütés gondolatától is elmegy a kedved? Vaj, liszt, tojás, sütőpor, mérleg, robotgép – és mire elkészülsz, a fél konyha mosogatásra vár. Pedig egy sütihez nem feltétlenül kell tízféle hozzávaló. Sőt, vannak receptek, amelyekhez három is bőven elég, és nagyjából negyedóra alatt már eheted is őket. Összegyűjtöttünk 6 pofonegyszerű ötletet azokra a napokra, amikor az édesség utáni vágyad jóval nagyobb, mint a kedved a sütéshez. Íme a finomságok, melyekhez csak 3 hozzávaló és maximum 25 perc kell!
Mogyoróvajas-datolyás energiagolyó
Hozzávalók:
- 150 g puha, magozott datolya
- 100 g 100%-os mogyoróvaj
- 80 g zabpehely
Elkészítés:
- Ha a datolya kissé száraz, áztasd 5–10 percre forró vízbe, majd alaposan csepegtesd le.
- Tedd aprítógépbe a datolyát, és dolgozd ragacsos masszává.
- Add hozzá a mogyoróvajat és a zabpelyhet.
- Aprítsd tovább, amíg formázható masszát kapsz. Nedves kézzel formázz belőle körülbelül 10–12 golyót.
- Azonnal fogyaszthatod, de hűtőben kissé megszilárdulnak és még jobb lesz az állaguk.
Tipp: Ha túl lágy a massza, adj hozzá még egy kevés zabpelyhet; ha túl száraz, egy kevés mogyoróvaj segít.
Háromösszetevős görög joghurtos mini sajttorta
Hozzávalók:
- 250 g sűrű, natúr görög joghurt
- 2 tojás
- 2 evőkanál méz
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 170 °C-ra.
- Keverd simára a görög joghurtot a tojásokkal és a mézzel. Nem kell sokáig verni, csak addig, amíg homogén lesz.
- Osszd el a masszát 6 szilikon muffinformában.
- Süsd körülbelül 20–25 percig, amíg a széle megszilárdul, a közepe pedig még enyhén remeg.
- Hagyd teljesen kihűlni, majd tedd legalább 1 órára hűtőbe. Hidegen lesz igazán sajttortaszerű az állaga.
Tipp: Tálaláskor mehet rá friss málna, áfonya vagy eper – ezek már plusz hozzávalónak számítanak, de sokat dobnak rajta.
Banános-zabpelyhes-csokis keksz
Hozzávalók:
- 2 nagyon érett banán
- 120 g apró szemű zabpehely
- 50 g étcsokoládé-csepp
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
- Egy tálban villával törd teljesen pépesre a banánokat. Keverd hozzá a zabpelyhet. Forgasd bele a csokoládécseppeket.
- Kanalazz kisebb halmokat egy sütőpapírral bélelt tepsire, majd kissé lapítsd le őket, mert sütés közben nem terülnek szét úgy, mint a hagyományos kekszek.
- Süsd körülbelül 10-12 percig, amíg megszilárdulnak.
Tipp: Ez az a recept, amit akár reggelinek is nevezhetsz, ha szeretnéd. A nagyon érett banán természetes édességet és nedvességet ad a tésztának, így nincs szükség külön cukorra, tojásra vagy vajra.
Villámgyors vajas shortbread
Hozzávalók:
- 100 g puha vaj
- 50 g porcukor
- 150 g finomliszt
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
- Keverd habosra a puha vajat a porcukorral.
- Add hozzá a lisztet, és dolgozd össze puha tésztává.
- Formázz belőle kisebb golyókat, majd lapítsd őket korongokká.
- Helyezd sütőpapíros tepsire.
- Süsd körülbelül 10-12 percig, amíg a széleik éppen csak elkezdenek színt kapni. Hagyd kihűlni, mert melegen még könnyen törnek.
Tipp: Ha van otthon vaníliád vagy reszelt citromhéjad, természetesen feldobhatod vele – de az alapreceptnek egyikre sincs szüksége.
Nutellás keksz
Hozzávalók:
- 180 g Nutella vagy más csokoládés mogyorókrém
- 1 tojás
- 100 g finomliszt
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 180 fokra.
- Keverd össze a mogyorókrémet és a tojást.
- Fokozatosan add hozzá a lisztet, és dolgozd össze sűrű masszává.
- Formázz kisebb golyókat, majd tedd őket sütőpapíros tepsire.
- Finoman lapítsd le a tetejüket. Süsd körülbelül 8-10 percig.
- Hagyd néhány percig a tepsin hűlni, mielőtt megmozdítod őket.
Tipp: A titok itt is az, hogy ne süsd túl: akkor jó, ha a közepe még kissé puha.
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