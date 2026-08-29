Életmód
Dőlni fog hozzájuk a pénz: ez a 3 csillagjegy elképesztően szerencsés időszak elé néz
Forrás: Unsplash
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Promóciók
A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg
Promóciók
Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre
Napi horoszkóp augusztus 28.: a Szüzek céltudatosan mennek előre, a Halak új projektbe kezdenek
A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!
7 sztárpasi, akiről szörnyű dolgok derültek ki, mégsem törölte őket Hollywood - És 7 nő, akit jóval kevesebbért blacklisteltek
Hollywood kettős mércéje néha egészen döbbenetes: miközben férfisztárok súlyos botrányok után is új esélyt kaptak, nőket sokszor jóval kevesebbért is félreállítottak.
Valami most véget érhet: sorsfordító telihold érkezik augusztus 28-án
Nem véletlen, ha most azt érzed, hogy valami végérvényesen megváltozik körülötted. Augusztus 28-án olyan telihold érkezik, ami sokaknál hozhat nagy felismerést, lezárást vagy akár egy régóta érlelődő fordulópontot is.
8 sztár, aki nemet mondott egy ikonikus szerepre – és végül valaki más lett vele világhírű
Hollywood története tele van olyan szereposztási „mi lett volna, ha?” pillanatokkal, amikor egy sztár nemet mondott egy később ikonikussá váló karakterre.
Az asztrológiai előrejelzések szerint ugyanis három csillagjegy számára különösen kedvezően alakulhatnak az anyagiak, hiszen új lehetőség, váratlan bevétel vagy akár egy régóta várt szakmai áttörés is érkezhet. Most azonban nem elég ölbe tett kézzel várni a szerencsét, annak lesz igazán nagy esélye nyerni, aki felismeri és kihasználja a kínálkozó lehetőségeket.
A következő válogatásban az a 3 csillagjegy kapott helyet, akivel igazi csodák fognak történni a következő időszakban, ami nemcsak a magánéletükre, de az anyagi helyzetükre is nagy hatással lesz.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Promóciók
A ti sztoritok a mi sztorink - dolgok, amik csak a Parkban történhetnek meg
Promóciók
Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre
A tested jelez! 8 tünet, ami arra utalhat, hogy túl sok koffeint fogyasztasz
Bár a koffein segíthet éberebbnek és koncentráltabbnak érezni magunkat, a túl sok könnyen megárthat.
Napi horoszkóp augusztus 29.: az Ikrek új kihívással néznek szembe, a Mérlegekben fontos elhatározás érik meg
Ez a hétvége is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Valami most véget érhet: sorsfordító telihold érkezik augusztus 28-án
Nem véletlen, ha most azt érzed, hogy valami végérvényesen megváltozik körülötted. Augusztus 28-án olyan telihold érkezik, ami sokaknál hozhat nagy felismerést, lezárást vagy akár egy régóta érlelődő fordulópontot is.
Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket augusztusban
Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!
12 koncert, ami miatt nagyon várjuk az őszt
Azt hitted, ez az évszak már a lelassulásról, az otthon töltött estékről fog szólni? Nos... Akkor hatalmasat tévedtél!
2026 őszén tarolni fog a nagymama stílus
Ideje feltúrni a nagymamád gardróbját!