3 csillagjegy, akinek szeptember 16. sorsfordító lehet a szerelemben

Valaki végre kimondhatja, amit régóta kerülget, egy kapcsolat új irányt vehet, de egy váratlan találkozás is alaposan átírhatja az eddigi terveket. Nem minden fontos szerelmi fordulat látványos. Néha egyetlen beszélgetés, egy üzenet vagy egy régóta halogatott döntés elég ahhoz, hogy egészen más fényben lássunk valakit. Szeptember 16-án különösen három csillagjegy érezheti úgy, hogy ideje tisztázni, mire vágyik valójában.

Bika

A Bika csillagjegy mostanában könnyen kerülhetett olyan helyzetbe, amelyben több volt a kérdés, mint a biztos válasz. Szeptember 16-án azonban változhat a dinamika. Egy beszélgetésből kiderülhet, hogy a másik fél sokkal komolyabban gondolja a kapcsolatot, mint azt eddig mutatta, de az is lehet, hogy maga a Bika jut el egy fontos felismerésig. A párkapcsolatban élőknél előkerülhet egy közös jövőt érintő téma, a szinglik életében pedig valaki meglepően gyorsan kerülhet közel hozzájuk. Most nem érdemes úgy tenni, mintha mindegy lenne, merre halad egy kapcsolat.

Oroszlán

Az Oroszlán számára szeptember 16. könnyen összekötheti a múltat a jelennel. Felbukkanhat valaki, akiről azt hitte, már végleg maga mögött hagyta, vagy egy korábbi kapcsolat emléke miatt érthet meg valamit a jelenlegi szerelmi életéről. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy vissza kell fordulnia. Éppen ellenkezőleg: most válhat világossá, mi az, amit többé nem szeretne megismételni. Aki kapcsolatban él, egy őszinte beszélgetéssel sokkal közelebb kerülhet a párjához. A szingli Oroszlán pedig meglepődhet azon, ki az, aki valójában régóta próbál közeledni hozzá.

Skorpió

A Skorpió hajlamos sokáig magában tartani azt, amit érez, főleg akkor, ha nem biztos a másik reakciójában. Szeptember 16-án azonban nehezebb lehet tovább kerülni egy bizonyos témát. Egy kapcsolatban végre szóba kerülhet valami, ami már régóta ott van a háttérben, és bár a beszélgetés elsőre kényelmetlennek tűnhet, végül pontosan erre lehet szükség. A szingli Skorpió esetében pedig egy vonzalom válhat sokkal konkrétabbá. Most nem a nagy romantikus gesztusok számítanak, hanem az, hogy valaki hajlandó-e végre egyértelműen megmutatni, mit akar.