3 álláskeresési trükk, amit akkor érdemes bevetned, ha semmi sem működik

Van az álláskeresésnek az a pontja, amikor már szinte reflexből nyitod meg a LinkedInt, végiggörgeted ugyanazokat az álláshirdetéseket, elküldesz néhány jelentkezést, majd… semmi. Az „entry level” pozícióhoz három év tapasztalatot kérnek, egy gyakornoki helyre több százan jelentkeznek, te pedig lassan úgy érzed, maga az álláskeresés is teljes munkaidős állássá vált. És bár természetesen továbbra is érdemes figyelni az álláshirdetéseket, egyre kevésbé biztos, hogy kizárólag ezeken keresztül talál rád a következő lehetőség. Sok pozícióhoz kapcsolatokon, ajánlásokon vagy egyszerűen azon keresztül vezet az út, hogy valaki a megfelelő pillanatban eszébe jut egy döntéshozónak.

Ha tehát már eleged van abból, hogy minden jelentkezésed egy fekete lyukban landol, ezt a három dolgot érdemes kipróbálnod.

1. Írj akkor is, ha nincs meghirdetett pozíció

A „cold email”, vagyis amikor te keresel meg valakit úgy, hogy korábban nem álltatok kapcsolatban, elsőre kissé ijesztően hangozhat. Valójában azonban nem kell belőle háromoldalas motivációs levelet csinálnod. A lényeg, hogy röviden mutatkozz be, mondd el, miért pont neki írsz, emelj ki valamit a munkájából vagy a cégből, ami valóban felkeltette az érdeklődésedet, majd kérdezz rá, van-e lehetőség beszélgetni vagy kapcsolatban maradni. Nem kell túl merev hivatalos e-mail. Sőt, sokszor éppen a rövidebb, személyesebb üzenetek működnek jobban.

És itt jön a lényeg: nem minden lehetőség akkor születik meg, amikor már fent van róla egy hirdetés. Előfordulhat, hogy egy cég ugyan éppen nem keres embert, de néhány hét vagy hónap múlva igen és akkor már ott van a neved valakinek a fejében. A legrosszabb forgatókönyv? Nem kapsz választ. Ami, valljuk be, nem sokkal rosszabb annál, mint amikor egy online jelentkezés után történik ugyanez.

2. Ne csak az állásportálokat nézd

Az álláskereső oldalakon könnyű azt érezni, hogy a folyamat mindössze abból áll: meglátod a hirdetést, elküldöd az önéletrajzodat, majd a legjobb jelölt megkapja az állást. A valóság ennél jóval kuszább. Egyes pozícióknál már azelőtt vannak potenciális jelöltek, hogy a hirdetés komolyabb nyilvánosságot kapna. Belső ajánlások, korábbi kapcsolatok vagy szakmai ismeretségek is szerepet játszhatnak abban, hogy valaki eljut-e egy interjúig.

Éppen ezért nem érdemes kizárólag arra várni, hogy felbukkanjon az álompozíció egy állásportálon. Beszélj volt egyetemi csoporttársakkal, oktatókkal, korábbi kollégákkal vagy ismerősökkel, menj el szakmai eseményekre, és LinkedInen se csak az „Apply” gombot használd: kövess olyan embereket és cégeket, akik érdekelnek, reagálj szakmai posztokra, építs valódi kapcsolatokat. A cél az, hogy az emberek tudják, mivel foglalkozol és merre szeretnél továbblépni. Sokszor egy teljesen hétköznapi beszélgetésből derül ki, hogy „egyébként nálunk pont keresnek valakit”. Az álláskeresésben ugyanis nemcsak az számít, hogy alkalmas vagy-e egy pozícióra, hanem az is, hogy valaki eszébe jutsz-e akkor, amikor megnyílik egy lehetőség.

3. Ne várj arra, hogy valaki tapasztalatot „adjon” neked

Talán nincs idegesítőbb annál, amikor egy junior pozíciónál tapasztalatot kérnek, miközben éppen azért keresel junior pozíciót, hogy tapasztalatot szerezz. Ilyenkor sokszor az segít, ha nem kizárólag arra vársz, hogy egy munkáltató adja meg neked az első lehetőséget. Ha marketinggel szeretnél foglalkozni, vállalhatod egy diákszervezet vagy kisebb vállalkozás social felületeinek kezelését. Ha újságírás érdekel, elkezdhetsz saját portfóliót építeni és rendszeresen publikálni online. Ha grafikus szeretnél lenni, készíthetsz saját projekteket vagy újragondolhatsz létező kampányokat akkor is, ha senki sem fizetett értük.

A lényeg az, hogy legyen valami kézzelfogható, amivel megmutathatod, mire vagy képes. Egy saját projekt, freelance munka vagy egyetemi kezdeményezés ugyanúgy bekerülhet a portfóliódba, és különösen pályakezdőként sokat segíthet abban, hogy ne pontosan ugyanolyan legyen az önéletrajzod, mint mindenki másé.

Ráadásul van egy másik előnye is: miközben projektet építesz, ténylegesen fejlődsz. Nemcsak azt mondod egy interjún, hogy értesz a social médiához vagy a grafikai programokhoz, hanem meg is tudod mutatni.

És még valami: ne vedd minden elutasítást személyesnek

Talán ez a legnehezebb része az egésznek. Tíz, húsz vagy ötven válasz nélkül maradt jelentkezés után nagyon könnyű arra jutni, hogy biztosan veled van a baj. Pedig egy elutasításból vagy abból, hogy egyáltalán nem kapsz választ, önmagában nem következik, hogy nem vagy elég jó az adott munkára. Egyetlen pozícióra rengeteg jelentkezés érkezhet, a kiválasztás mögött pedig számos olyan szempont lehet, amelyről jelentkezőként soha nem is fogsz tudni. Szóval ha az állásportálok böngészése jelenleg csak azt az érzést kelti benned, hogy sehol sincs hely számodra, érdemes egy kicsit kiszélesíteni a keresést. Írj rá emberekre, tedd láthatóvá, mivel szeretnél foglalkozni, és közben építs valamit, amit már most meg tudsz mutatni.

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