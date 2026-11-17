Huszonnyolc éves koromra ez már nemcsak egy apró titok volt, hanem valami, amitől egyre jobban szorongtam. Sokáig azt hittem, velem van a baj. Aztán megismertem valakit, aki mellett minden megváltozott.

A jó kislány, aki sosem beszélt a szerelemről

Egy hagyományos indiai családban nőttem fel Nyugat-Delhiben, ahol a szerelem és a randizás nem igazán tartozott a családi beszélgetések kedvenc témái közé. Anyukámmal bármiről lehetett beszélgetni, a szomszédok pletykáitól kezdve a vacsoráig, de ha véletlenül szóba hoztam egy fiút, hamar másfelé terelte a beszélgetést. Én voltam a tipikus jó kislány. Jól tanultam, betartottam a szabályokat, és nem sok lehetőséget adtam magamnak arra, hogy romantikus kalandokba keveredjek. Persze nekem is voltak szerelmeim, főként plátóiak, de egy csók gondolata sokáig olyan távolinak tűnt, mintha csak egy romantikus filmben történhetne meg. Aztán teltek az évek, és a körülöttem lévők élete egyre jobban megváltozott.

Mindenki randizott, csak én nem

A húszas éveim elején a barátnőim már kapcsolatokról, szexről és szakításokról beszélgettek. Én figyelmesen hallgattam őket, néha tanácsot is adtam, miközben fogalmam sem volt, milyen érzés, amikor valaki tényleg közel kerül hozzád. Nem arról volt szó, hogy ne vágytam volna szerelemre. Egyszerűen fogalmam sem volt, hogyan kezdjek hozzá. Ha egy férfi érdeklődést mutatott irántam, rögtön zavarba jöttem. Ha valaki randira hívott, kifogást kerestem. Azt mondogattam magamnak, hogy most a tanulmányaimra, a munkámra és a jövőmre szeretnék koncentrálni. Egy idő után azonban már magam sem tudtam, valóban ezek miatt maradtam egyedül, vagy csak túlságosan féltem attól, hogy valaki közel engedjem magamhoz.

Egy randi, amire végül el sem mentem

Egyszer egy kolléganőm úgy döntött, összehoz az unokatestvérével. A fiú kedvesnek tűnt, és én is elhatároztam, hogy most végre adok egy esélyt az ismerkedésnek. Felöltöztem, elkészültem, és elindultam a kávézó felé. Félúton azonban pánikba estem. Mi lesz, ha meg akarja fogni a kezem? Mi történik, ha megpróbál megcsókolni? Hogyan mondjam el egy felnőtt férfinak, hogy huszonévesen még soha senkivel nem csókolóztam? Annyira megrémítettek ezek a gondolatok, hogy egyszerűen visszafordultam. Felszálltam a metróra, hazamentem, és a nap hátralévő részét sorozatnézéssel töltöttem. Nem ez volt az utolsó alkalom, amikor a félelmeim miatt elszalasztottam egy lehetőséget.

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Huszonnyolc évesen már a saját titkomtól féltem

Ahogy közeledtem a harminchoz, egyre kellemetlenebbnek éreztem a helyzetemet. Már nem pusztán arról volt szó, hogy hiányzott a szerelem az életemből. Attól rettegtem, mit gondolna rólam egy férfi, ha megtudná az igazságot. Miért nem csókolóztam még soha? Miért nem volt komoly kapcsolatom? Mit csináltam az elmúlt években? Úgy képzeltem, ezekre a kérdésekre majd magyarázatot kell adnom. Közben családi összejöveteleken rendszeresen megkaptam a jól ismert megjegyzéseket arról, hogy hamarosan biztosan rám talál a szerelem. Mosolyogtam, bólogattam, de belül egyre bizonytalanabb lettem. Minél tovább vártam, annál nagyobb jelentőséget tulajdonítottam az első csóknak. Már nem egy kedves, spontán pillanatnak képzeltem, hanem egy vizsgának, amelyen könnyen megbukhatok.

Aztán megismertem Rahult

Egy esküvőn találkoztunk. Beszélgetni kezdtünk a régi bollywoodi zenékről, az ételekről és mindenféle hétköznapi dologról. Rahul mellett meglepően könnyen ment az ismerkedés. Nem éreztem, hogy szerepet kell játszanom, nem próbáltam érdekesebbnek vagy tapasztaltabbnak mutatni magam.

Amikor randira hívott, ezúttal tényleg elmentem.

A következő hetekben többször találkoztunk, és lassan megszoktam, hogy valaki nemcsak érdeklődik irántam, hanem én is szeretnék vele időt tölteni. Egy vacsora után sétálni indultunk. Beszélgettünk, nevettünk, majd egy félreesőbb helyen megálltunk. És megtörtént. Huszonnyolc évesen először csókolóztam.

Az első csókom egyáltalán nem úgy sikerült, ahogy elképzeltem

Évekig azt hittem, az első csóknak tökéletesnek kell lennie. Olyannak, mint a filmekben, amikor minden elcsendesedik, a két ember egymás szemébe néz, és pontosan tudják, mit kell tenniük. Ehhez képest összekoccant az orrunk, csuklani kezdtem, majd annyira nevettem, hogy alig tudtam abbahagyni. Rahul megpróbált segíteni, amitől az egész még komikusabb lett. Ráadásul egy kollégám is elsétált mellettünk, és észrevette a jelenetet. Abban a pillanatban legszívesebben elsüllyedtem volna. Aznap este újra és újra lejátszottam a fejemben a történteket. Vajon Rahul is kínosnak találta? Elrontottam mindent? Lesz még kedve találkozni velem? Aztán kaptam tőle egy üzenetet, amelyben kedvesen és humorral emlékezett vissza az estére. És először éreztem azt, hogy semminek sem kellett volna másképp történnie.

Az első csókból házasság lett

Rahullal folytattuk az ismerkedést, szerelmesek lettünk, majd összeházasodtunk. Ma már két kislányunk van, és a mindennapjaink tele vannak nevetéssel, családi programokkal és persze rengeteg káosszal. Ha visszagondolok arra a huszonnyolc éves lányra, aki egy egyszerű kávézós randitól is annyira megijedt, hogy inkább hazamenekült, legszívesebben megölelném. Annyi időt töltöttem azzal, hogy azon aggódtam, mit gondolnak majd rólam mások, hogy közben szinte észre sem vettem, mennyi lehetőséget veszítek el. Sokáig azt hittem, mindenről lemaradtam. Hogy bizonyos élményeket egy meghatározott életkorig meg kell tapasztalni, különben valami nincs rendben velünk. Ma már egészen másképp látom. Az első csókom nem lett romantikus filmbe illő jelenet. Ügyetlen volt, vicces, kissé kínos, és még egy kollégám is szemtanúja lett. Mégis az egyik legkedvesebb emlékemmé vált. Mert végül nem az számított, hogy huszonnyolc évesen történt meg. Hanem az, hogy valakivel élhettem át, aki mellett végre nem féltem önmagam lenni.

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