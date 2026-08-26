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Rossz hírünk van: 7 dolog, ami 25 felett megtörténik a testeddel, akármennyire is állítod, hogy veled nem fog

#Test
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#25 év felett
#öregedés első jelei
Léna
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 26. 08:52

Forrás: Kristijan Arsov on Unsplash

Rossz hírünk van: 7 dolog, ami 25 felett megtörténik a testeddel, akármennyire is állítod, hogy veled nem fog
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A 25 még naaagyon fiatal, de a testünkben már ekkor elkezdődnek bizonyos folyamatok.

25 évesen még fiatalok vagyunk, előttünk az élet, tele vagyunk tervekkel és úgy érezzük, az öregedés maximum másokkal történik meg, velünk nem. Kár, hogy a testünknek nem szólt erről senki! Ezen a téren ugyanis mindeközben lassú, de elkerülhetetlen változások kezdődnek meg. Egészen addig fel sem tűnik neked, míg egyszer csak azon nem kapod magad, hogy egy átbulizott este után két napig regenerálódsz, az alvásod sem olyan, mint régen, és ott van egy-egy halvány ránc a szemed alatt. Mi a...?! Na jó, ne ijedt meg, mutatjuk, mi az, ami 25 felett szép lassan tényleg változni kezd a testedben, és ez teljesen normális.

1. Egyre kevesebb kollagént kezd termelni a bőröd

Szerencsére 25 évesen még nem kezdesz el egyik napról a másikra ráncosodni, de jó, ha tudod, hogy nagyjából a húszas éveid közepétől a szervezeted fokozatosan kevesebb kollagént kezd termelni. Ez az az anyag, ami többek között a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel, így idővel egyre könnyebben jelenhetnek meg az első apróbb vonalak is. Érdemes a pótlását elkezdeni, mert visszaút nincs!

2. A csontjaid elérik a csúcsformájukat

Furcsán hangzik, de a csontjaid sem erősödnek egész életedben. A húszas éveidben éred el azt a pontot, amikor a csonttömeged nagyjából a maximumon van, innentől pedig egyre inkább az lesz a feladat, hogy ezt minél tovább megőrizd. Szóval az erősítő edzés, a mozgás és a normális étrend később sokkal fontosabb lesz, mint hinnéd.

3. A tüdőd teljesítménye is lassan változni kezd

Fiatal felnőttként van a tüdőkapacitásod a csúcson, majd onnantól nagyon lassú csökkenés indulhat. Ettől persze nem fogsz 27 évesen kifulladni a lépcsőn – ha mégis, annak valószínűleg más oka van –, de a tested ezen a területen sem marad örökké pontosan ugyanolyan.

4. A kondidért már egy picit többet kell dolgoznod

Ismerős, amikor régen pár hét kihagyás után simán visszarázódtál a mozgás terén, most pedig úgy érzed, mintha nulláról kezdenél mindent? Az állóképességünk is fokozatosan változik az életkorral. A jó hír, hogy rendszeres mozgással ezt nagyon sokáig remekül karban lehet tartani, szóval itt azért bőven van beleszólásod a történetbe.

Kép
forrás: Carl Barcelo on Unsplash

5. Az alvásod sem feltétlenül lesz már olyan, mint tiniként

Volt idő, amikor délután háromig aludtál, és még egy porszívóval sem lehetett volna felébreszteni. Felnőttkorban azonban fokozatosan változik az alvásunk szerkezete is, és idővel kevesebb mély alvás juthat. Emiatt könnyebben felébredhetsz éjszaka, vagy kevésbé érzed magad kipihentnek ugyanannyi alvás után.

6. Az izomtömeged sem növekszik a végtelenségig

Az izmaid nagyjából a harmincas éveid elején-közepén vannak a csúcson, utána pedig természetes módon lassú csökkenés kezdődik. Ettől még egyáltalán nem törvényszerű, hogy gyengébb leszel: az erősítő edzés pont ezért az egyik legjobb dolog, amit hosszú távon tehetsz magadért.

7. A női termékenység is fokozatosan változik

Ez sem úgy működik, hogy betöltöd a 30-at, és másnap minden megváltozik. A termékenység lassan, fokozatosan csökken az életkor előrehaladtával, és a változás a harmincas években válik egyre jelentősebbé. Vagyis nincs egy mágikus életkor, amitől hirtelen „késő lenne”, de biológiailag ezen a téren sem marad teljesen változatlan a testünk.

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