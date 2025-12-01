Amint belépünk decemberbe, kezdődik is az adventi kalendáriumok nyitogatásának időszaka. Ha viszont idén nem csak csokit vagy szépségápolási terméket szeretnél nyitni, van egy szuper ötletünk: tarts velünk a JOY virtuális karácsonyi filmkalendáriumában, ahol minden egyes napra hozunk egy szuper romantikus történetet. Most ugyanis nem a vígjátékok vagy épp a horrorok kerülnek a középpontba; ha az évnek ebben a szakában szívesen megnézed a kissé kiszámítható, de akkor is megható és szívhez szóló filmeket, ez a lista nagyon tetszeni fog!

Találsz benne 2025-ös újdonságokat, klasszikusokat és a jól ismert "enemies to lovers" vagy épp "sikeres városi nő hazaköltözik gyerekkori városába" típusú karácsonyi filmeket. És bőven ráakadsz olyanokra is, amiket még sosem láttál eddig! Minden napra van egy jó ötletünk, úgyhogy ne is húzzuk az időt,

íme az a 24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig:

Galéria / 24 kép 24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria