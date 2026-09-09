Életmód
Szeptember 10-e sorsfordító nap lehet 2026-ban: az asztrológus elárulja, miért!
Forrás: Anastasiia Stiahailo/Getty Images
Ez a gyönyörű nő Theo James felesége: az Úriemberek sztárja 17 éve foglalt
Ruth Kearney maga is színésznő, de míg férje világsztár lett, őt hírnév helyett a kreatív szerepek vonzzák.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Napi horoszkóp szeptember 8.: a Vízöntők bizonyítani szeretnének valakinek, a Halak akaratukon kívül hibát követnek el
A mai nap folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Katalin hercegné gyerekei imádják ezt a tésztát: megtaláltuk a tökéletes receptet
Azt gondoltad, Katalin hercegné gyerekei csak különleges fogásokat esznek? Tévedtél: ők is rajonganak a hétköznapi ételekért, amelyeket pofonegyszerű elkészíteni.
Napi horoszkóp szeptember 9.: a Szüzek fontos elhatározásra jutnak, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Máris komoly gondok vannak a Harry Potter-sorozat második évadával
Az HBO új Harry Potter-sorozatának első évada még be sem mutatkozott, a háttérben már javában készül a folytatás.
Azt mondják, egy új évszak kezdete szuper időpont arra, hogy tiszta lapot nyissunk az életünkben és Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus úgy véli, 2026-ban az ősz kifejezetten ideális alkalom arra, hogy lezárjuk azt a fejezetet, amit korábban írtunk – aztán belekezdjünk a következőbe! Na persze egy kicsit nehezebb feladatunk van, mintha lapoznánk egyet egy könyvben, és ha változásra vágyunk, természetesen dolgoznunk is kell érte!
„Ideje rendet tenni”- üzeni mindenkinek Szeles-Kácsor Dorothy.
Az asztrológus szerint szeptember elején még erősen érezhető a Szűz időszakának hatása: előtérbe kerül a rendszerezés, a mindennapi működésünk, a munka, a szokásaink és az, hogy mennyire működik jól az életünk a gyakorlatban.
Szeptember 10-én pedig egyszerre több fontos változás történik: a Vénusz belép a Skorpióba, a Merkúr a Mérlegbe, az Uránusz pedig retrográd mozgásba vált. Másnap, szeptember 11-én Szűz újhold következik.
„Ez egy nagyon érdekes kombináció.”
Szeles-Kácsor Dorothy kiemeli: a Szűz újhold arra világíthat rá, hogy hol van szükségünk rendrakásra az életünkben. Nem feltétlenül szó szerinti takarításra kell gondolni az otthonunkban – sokkal inkább a szokásainkban, a munkánkban, a napi rutinunkban vagy éppen abban, ahogyan saját magunkkal bánunk.
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket!
- Mi az, ami már nem működik úgy, ahogy szeretném?
- Mire fordítok túl sok energiát?
- Mit csinálok megszokásból?
- Melyik területen lenne szükségem nagyobb rendre vagy tudatosságra?
Szeretnéd, ha szeptember 10-e sorsfordító nap lenne az életedben? Akkor csendesedj el, aztán válaszolj magadnak NAGYON őszintén a fenti kérdésekre! Ha ezt megteszed és aztán búcsút intesz mindennek, ami már nem szolgálja az életedet, akkor tényleg új fejezetet kezdhetsz idén ősszel – egy olyat, amiben sokkal felszabadultabb lehetsz!
Ne cipelj a hátadon többé semmit, amire igazából már nincs szükséged! Hidd el, óriási megkönnyebbülést és boldogságot érzel majd, ha levetted magadról ezeket a terheket. Mi innen, a távolból is drukkolunk neked azért, hogy el tudj indulni ezen az úton: tudod, mindig az első lépést a legnehezebb megtenni! Hajrá!
Adunk pár tippet ahhoz is, hogy manifesztáld be az életedbe a legvadabb álmaidat is!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Napi horoszkóp szeptember 9.: a Szüzek fontos elhatározásra jutnak, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Újranéztem Britney Spears legendás VMA-fellépését – ma már egészen mást látok benne, mint gyerekként
2001-ben Britney Spears volt számomra a popsztár definíciója.
Éttermi dolgozók felfedték, mi az, amit sosem rendelnének egy étteremből
Ha valaki éveket tölt éttermekben, egészen más szemmel kezdi nézni az étlapot.
Álompasinak tűnhet, pedig rémálommá válhat a kapcsolatotok: 12 red flag, ami minden nőt könnyen megtéveszt
Van, ami az első randik idején még elképesztően romantikusnak vagy éppen megnyugtatónak tűnik, aztán néhány hónappal később már egészen más szemmel nézel rá.
A „nagy millenniál karrierválság”: miért jutott el egy generáció oda, hogy mindent jól csinált, mégsem érzi úgy, hogy megérte?
Tanulj, szerezz diplomát, dolgozz keményen, légy megbízható, vállalj többet, lépkedj felfelé, és egyszer majd megérkezel.
Minimáltól a merészig: a legmenőbb sztártetoválások, amikből bátran inspirálódhatsz
Ha régóta tervezed már, hogy tetováltatsz magadra valamit, akkor a cikkünkben szereplő képek láttán simán lehet, hogy nem fogsz tovább várni vele!