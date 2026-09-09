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Szeptember 10-e sorsfordító nap lehet 2026-ban: az asztrológus elárulja, miért!

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#2026 ősz
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 8. 22:18

Forrás: Anastasiia Stiahailo/Getty Images

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Karikázd be ezt a dátumot a naptáradban, mert mérföldkövet jelenthet az életedben! Persze tenned is kell azért, hogy így legyen!

Azt mondják, egy új évszak kezdete szuper időpont arra, hogy tiszta lapot nyissunk az életünkben és Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus úgy véli, 2026-ban az ősz kifejezetten ideális alkalom arra, hogy lezárjuk azt a fejezetet, amit korábban írtunk – aztán belekezdjünk a következőbe! Na persze egy kicsit nehezebb feladatunk van, mintha lapoznánk egyet egy könyvben, és ha változásra vágyunk, természetesen dolgoznunk is kell érte!

„Ideje rendet tenni”

- üzeni mindenkinek Szeles-Kácsor Dorothy.

Az asztrológus szerint szeptember elején még erősen érezhető a Szűz időszakának hatása: előtérbe kerül a rendszerezés, a mindennapi működésünk, a munka, a szokásaink és az, hogy mennyire működik jól az életünk a gyakorlatban.

Szeptember 10-én pedig egyszerre több fontos változás történik: a Vénusz belép a Skorpióba, a Merkúr a Mérlegbe, az Uránusz pedig retrográd mozgásba vált. Másnap, szeptember 11-én Szűz újhold következik.

„Ez egy nagyon érdekes kombináció.”

Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus szerint szeptember 10-én szembe kell néznünk azzal, mi az, ami többé már nem szolgál minket az életünkben!
Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus szerint szeptember 10-én szembe kell néznünk azzal, mi az, ami többé már nem szolgál minket az életünkben!

Szeles-Kácsor Dorothy kiemeli: a Szűz újhold arra világíthat rá, hogy hol van szükségünk rendrakásra az életünkben. Nem feltétlenül szó szerinti takarításra kell gondolni az otthonunkban – sokkal inkább a szokásainkban, a munkánkban, a napi rutinunkban vagy éppen abban, ahogyan saját magunkkal bánunk.

Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket!

  1. Mi az, ami már nem működik úgy, ahogy szeretném?
  2. Mire fordítok túl sok energiát?
  3. Mit csinálok megszokásból?
  4. Melyik területen lenne szükségem nagyobb rendre vagy tudatosságra?

Szeretnéd, ha szeptember 10-e sorsfordító nap lenne az életedben? Akkor csendesedj el, aztán válaszolj magadnak NAGYON őszintén a fenti kérdésekre! Ha ezt megteszed és aztán búcsút intesz mindennek, ami már nem szolgálja az életedet, akkor tényleg új fejezetet kezdhetsz idén ősszel – egy olyat, amiben sokkal felszabadultabb lehetsz!

Ne cipelj a hátadon többé semmit, amire igazából már nincs szükséged! Hidd el, óriási megkönnyebbülést és boldogságot érzel majd, ha levetted magadról ezeket a terheket. Mi innen, a távolból is drukkolunk neked azért, hogy el tudj indulni ezen az úton: tudod, mindig az első lépést a legnehezebb megtenni! Hajrá!

Adunk pár tippet ahhoz is, hogy manifesztáld be az életedbe a legvadabb álmaidat is!

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6 titkos trükk manifesztáláshoz, aminek segítségével a legvadabb álmod is valóra válhat

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