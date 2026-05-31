Ma van az év második tízmilliószoros napja: ha ezt a pár dolgot megteszed, mielőtt véget ér, minden álmod valóra válhat!

Minden évben van négy olyan nap, mikor az átlagosnál is jobban oda kell figyelnünk a gondolatainkra, mert a tibeti buddhista hagyomány úgy tartja, a tízmilliószoros napokon minden, amely megfordul a fejünkben, bármi, amit kimondunk és teszünk, sokkal erőteljesebb, mint máskor.

Idén május 31-re esik a második tízmilliószoros napunk, aminek még egyáltalán nincs vége, sőt, elképesztően nagy hatással lehet a jövődre az, hogy miként zárod le a mai napot. Ráadásul ez a dátum duplán különleges: este a telihold éppen a Nyilas jegyében van, ami tökéletes alkalom a lezárásokra, elengedésekre, a továbblépésre, az új kezdetekhez.

Viszont egyáltalán nem mindegy, hogyan teszel pontot a mai nap végére, mert ezen múlhat, hogy valóra tudod-e váltani az álmaidat! De ne aggódj, nincs nehéz dolgod, mi pedig segítünk neked a manifesztálásban: csak annyit kell tenned, hogy összehangold a gondolataidat mindazzal, amit át akarsz élni!

Manifesztálj magadnak mindent ma! Először is: vegyél elő egy füzetet, és adj hálát mindazért, amit éppen manifesztálni akarsz. Írj az álmaidról jelen időben, mintha már a vágyott életet élnéd. (Például: „Köszönöm, hogy olyan munkám van, amiben kiteljesedhetek.” vagy „Hálás vagyok érte, hogy találtam valakit, aki mellett biztonságban, szeretve érzem magam.”) Ha elkezdenél kételkedni abban, hogy fogod tudni megvalósítani a terveidet, állítsd le azonnal az agyad. Tanulj meg bízni magadban, legyen a mindennapjaid része az az elégedett érzés, amivel az álmaid elérése jár. Mondj búcsút minden negatív gondolatodnak, ami elalvás előtt kavarog a fejedben. Tudod, sajnos azoknak is teremtő ereje van, csak általuk rossz fordulatokat vonzhatsz be. Ne korlátozd be saját magadat, ne kételkedj az erődben, a tehetségedben, a lehetőségeidben, továbbá tedd félre a haragot vagy az aggodalmat, mielőtt álomba szenderülnél. Amikor készen állsz arra, hogy az álmok földjére lépj, és becsukod a szemed, képzelj el a lehető legrészletesebben és élénkebben egy öt-tíz másodperces jelenetet, melyben már elérted, amit akartál. Ismételgesd újra és újra ezeket a képkockákat, éld át az ezekkel járó örömöt, az elégedettséget, míg el nem alszol.

Adhatunk még pár tippet a manifesztáláshoz?

