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Íme a 7 legújabb kutyafajta, amit idén ismertek csak el: és egyik szebb, mint a másik
Forrás: Helena Lopes on Unsplash
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Ha azt gondolod, hogy már minden különleges kutyafajtát ismersz, ez a lista tartogat majd meglepetéseket. 2026-ban ugyanis több új kutyafajtát is elismertek, amelyek között apró, bújós kedvencek és olyan munkakutyák is akadnak, amely hegyvidéki terepen érzik igazán elemükben magukat. Azért ne tévesszen meg, nem arról van szó, hogy hirtelen megjelentek ezek a kutyák valahol, úgy, hogy eddig sosem látta őket senki! Az „új” jelző itt az elismerésre vonatkozik: az Amerikai Kennel Klub január 1-jén három fajtát vett fel a teljesen elismert fajtái közé, az FCI pedig február 11-én négynek adott előzetes elismerést. Mutatjuk is, melyek ezek!
1. Orosz színes bolonka – Russian Tsvetnaya Bolonka
Göndör vagy hullámos bundájával és figyelmes tekintetével a bolonka könnyen levesz a lábadról. Ezt az apró orosz társasági kutyát lakásban tartásra tenyésztették: szeretetteljes, intelligens, barátságos fajtaként tartják számon, amely szívesen keresi gazdája társaságát. A neve lényegében „orosz színes ölebet” jelent, így már az elnevezése is sokat elárul róla.
2. Bretagne-i vörös basset – Basset Fauve de Bretagne
Rövid lábak, meleg árnyalatú, borzas szőrzet és igazi vadászkutya-karakter: ez a francia fajta jóval több egy kedves pofinál. Bátor, határozott és alkalmazkodó vadász, miközben vidám, intelligens társkutya is lehet. Kis termete ellenére érdemes észben tartani a munkakutyás múltját, hiszen a bájos külső mögött komoly elszántság dolgozik.
3. Teddy Roosevelt terrier – Teddy Roosevelt Terrier
Az egykori amerikai elnök nevét viselő terrier igazi kis energiabomba. Élénk, barátságos és ragaszkodó, de előfordulhat, hogy a család egyik tagjához különösen szorosan kötődik. Vadászként bátor és kitartó, így a közös programokból és elfoglaltságokból is szívesen kiveszi a részét. A vele együtt nevelkedő gyerekekkel és más háziállatokkal is jól kijöhet. Ő a harmadik fajta, amely 2026 elején teljes AKC-elismerést kapott.
4. Appennini kopó – Segugio dell’Appennino
Ez az olasz vadászkutya az Appenninek dombos, hegyvidéki terepéhez alkalmazkodott. Közepes termetű, fürge, izmos, megjelenésében van valami természetes, rusztikus elegancia. Erősen kötődik a gazdájához, ugyanakkor szenvedélyes vadász, amely önállóan is képes dolgozni. Története jóval régebbi a mostani elismerésnél: már egy 1882-es vadászati folyóiratban is szerepelt a leírása.
5. Kolumbiai fino kopó – Sabueso Fino Colombiano
Hosszú, lelógó fülei és kedves tekintete miatt nehéz nem azonnal megszeretni ezt a kolumbiai kopót. Hazájában több mint kétszáz éve használnak ilyen vadászkutyákat nyomkövetésre, a fajta pedig az ország változatos tájaihoz és éghajlatához is alkalmazkodott. Vadászat közben makacsul kitartó, otthon viszont szeretetteljes társ, és egyébként az idegenekkel szemben is nagyon barátságos.
6. Tátrai kopó – Tatranský durič
Ez a szlovák fajta kisebb termetű, hosszúkás testű, lelógó fülű vadászkutya, amely legfeljebb 42 centiméteres marmagasságot ér el. Intelligens, temperamentumos és az emberekkel barátságos, munka közben pedig kitartó és bátor. Kiváló szaglása és terepen mutatott tájékozódási képessége különösen fontos tulajdonsága: nála a kedves megjelenéshez komoly munkakedv társul.
7. Macedón karaman juhászkutya – Macedonian Shepherd Dog Karaman
A lista tekintélyes nyájőrzője Észak-Macedóniából érkezik. Erős testfelépítés, sűrű, középhosszú, fekete vagy fekete-cser bunda és méltóságteljes megjelenés jellemzi. Évszázadok óta a nyájak védelmében dolgozik; önálló, intelligens, gazdájához hűséges kutya, amely az idegenekkel tartózkodó lehet. Szépsége mellett az eredeti feladata is meghatározó, hiszen komoly őrzőösztönű munkakutyáról van szó.
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