Életmód
A steril hatású díszítés már ciki! Ezek most a legmenőbb karácsonyi dekor trendek
Forrás: gettyimages
4 csillagjegy, aki december 3-án lezár egy 15 éves nehéz időszakot: végre beköszönt a boldogság az életükbe
Vannak időszakok, amelyek alatt az ember szinte észrevétlenül tanulja a kitartást, a tűrést és az újrakezdést.
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Napi horoszkóp december 3.: a Rákoknak érdemes mihamarabb továbblépniük, a Szüzekre váratlanul nagy felelősség hárul
A hét közepe is igazán izgalmasnak ígérkezik, a csillagok állása ugyanis ismét váratlan eseményeket hozhat, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben
Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
A steril hatású díszítés már ciki! Ezek most a legmenőbb karácsonyi dekor trendek
A 2025-ös karácsony egy egészen másfajta ünnepet hoz: kevesebb tökéletességet, de annál több újdonságot. Legalábbis erről árulkodik az új trend.
Az idei szezon lakberendezési irányai elfordulnak a steril, katalógus-hatású enteriőröktől, és helyette az otthonosságot, az érzelmi kötődést, a kézzel készített díszek szépségét, valamint a természethez való visszakapcsolódást helyezik előtérbe. Személy szerint ennek nagyon örülök, hiszen a hangsúly azon van, hogy a dekoráció meséljen rólad, a családodról, örökségről, emlékről, illatról, fényről. És néha pont az a legszebb és legjobban működő, amellyel visszatérhetünk a gyökereinkhez.
A következő válogatásban összegyűjtöttük azt a 7 ünnepi trendet, amelyek idén meghatározzák a karácsony esztétikáját hosszabban, részleteiben, inspirációkkal.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál
Életmód
A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned
Divat
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked
Promóciók
A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
4 szépségápolási szokás, amit mindenki megbán 30 felett, hogy nem kezdte el előbb
Ha még a húszas éveidben jársz, akkor ezeket a szokásokat mindenképp iktasd be, mert meglesz az eredménye. Annak is, ha csinálod, és annak is, ha nem.
Napi horoszkóp december 3.: a Rákoknak érdemes mihamarabb továbblépniük, a Szüzekre váratlanul nagy felelősség hárul
A hét közepe is igazán izgalmasnak ígérkezik, a csillagok állása ugyanis ismét váratlan eseményeket hozhat, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
4 csillagjegy, aki december 3-án lezár egy 15 éves nehéz időszakot: végre beköszönt a boldogság az életükbe
Vannak időszakok, amelyek alatt az ember szinte észrevétlenül tanulja a kitartást, a tűrést és az újrakezdést.
9 jel, hogy tényleg csak szexre kellesz neki
Honnan tudod, hogy ez részéről csak egy könnyed kis szórakozás? Az alábbi jelek egyértelműen felfedik!
Ezt a 2 csizmát Katalin hercegné többé nem viseli: helyette ezeket imádja most
A hercegné két egykor imádott csizmáját már jó ideje nem viseli.
Hivatalosan is itt a tél! Így öltöznek most azok a nők, akik igazán divatosak - Te köztük vagy?
Így maradj divatos a téli hónapokban is!