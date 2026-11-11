A nagy millenniál-kvíz: erre a 10 kérdésre csak egy vérbeli Y generációs tudja a választ

Minden évtizedben más és más élmény volt tininek lenni, de volt valami azokban a 2000-es években, amelyek egyszerűen kiemelik ezt az időszakot. Nyilván van most bennünk némi erőteljes nosztalgia is, de az biztos, hogy mi voltunk az utolsó generáció, amelyik még ismerte az internet ELŐTTI világot, és jelen volt annak kezdődő időszakában is. És tényleg igaz, hogy teljesen más volt akkor netezni, mint most.

Egyetlen ciki pillanatunk sem került fel a netre virális videóként, magunknak örökítettük meg a táncolós koreográfiánkat (ami kicsit sem volt olyan menő, mint manapság a TikTok dance videók), és képesek voltunk órákat eltölteni azzal, hogy a Simsben berendezzük a karaktereink lakását.

Ha te is ebben az időszakban lehettél tini, biztos szívesen gondolsz vissza azokra az évekre. Mi pedig nosztalgiázni invitálunk, mert készítettünk egy kvízt, amire tényleg csak egy vérbeli milleniál tud válaszolni.

Felkészültél? Mehet a menet!

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