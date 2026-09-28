Promóciók
2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük
Forrás: unsplash
A női mellnek 9 típusát különböztetik meg – neked melyik van?
Nem csak az számít, milyen méretű melltartót hordasz: a mellformád is sokat elárulhat arról, melyik fazon lesz számodra a legkényelmesebb és legelőnyösebb.
Heti horoszkóp szeptember 28-október 4.: a Vízöntők kiönthetik a szívüket valakinek, a Halaknak érdemes tudatosabban élniük
A csillagok az előtted álló hétre is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!
2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük
Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.
6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is
Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.
Ezen csillagjegyek számára most végre enyhülhet a nyomás, és egy sokkal kedvezőbb szakasz kezdődhet.Kapcsolatok alakulnak át, korábbi tervek veszítenek a jelentőségükből, és olyan döntéseket kell meghoznunk, a melyeket sokáig próbáltunk elkerülni. A Skorpió és a Kos az elmúlt időszakban különösen sok ilyen helyzettel találkozhatott, most azonban fokozatosan visszatérhet az érzés, hogy végre ismét van ráhatásuk arra, merre tart az életük.
Skorpió
A Skorpió csillagjegy számára az elmúlt időszak leginkább a lezárásokról és az átalakulásról szólhatott. Olyan emberek vagy helyzetek kerülhettek ki az életéből, amelyekhez korábban erősen ragaszkodott, miközben több alkalommal is újra kellett gondolnia, mi az, ami valóban fontos számára. Ez érzelmileg kimerítő lehetett, különösen azért, mert a Skorpió nehezen engedi el azt, amihez egyszer már mélyen kötődött. Most azonban egy nyugodtabb szakasz kezdődhet. Egyre világosabban láthatja, mire érdemes energiát fordítania, és mi az, amit jobb végleg maga mögött hagyni. A következő időszakban a kapcsolatokban is nagyobb stabilitás jelenhet meg. A Skorpió kevésbé lesz hajlandó kompromisszumot kötni olyan helyzetekben, amelyekben korábban rendszeresen háttérbe szorította saját igényeit. Ez nemcsak a magánéletében, hanem a munkájában is új lehetőségeket hozhat. A legnagyobb változás mégis az lehet, hogy végre megszűnik az állandó készenléti állapot. Nem kell minden helyzetben arra számítania, hogy valami újabb probléma következik. Az elmúlt időszak tapasztalatai most már nem terhet, hanem erőt jelenthetnek számára.
Kos
A Kos esetében inkább az lehetett megterhelő, hogy sokáig úgy érezte, hiába próbál előrelépni, valami mindig visszatartja. Tervek csúszhattak, döntések húzódhattak el, és olyan helyzetekben is türelmesnek kellett lennie, amelyekben legszívesebben azonnal cselekedett volna. Ez egy Kos számára különösen nehéz, hiszen alapvetően gyors tempóhoz és határozott döntésekhez szokott. Az elmúlt időszak azonban arra kényszeríthette, hogy lassítson, átgondolja a céljait, és ne mindenáron ugyanabba az irányba haladjon tovább. Most viszont ismét felgyorsulhatnak körülötte az események. Olyan lehetőségek jelenhetnek meg, amelyekre már régóta várt, és a korábban elakadt ügyek is elindulhatnak. A Kos energikusabbnak, motiváltabbnak és céltudatosabbnak érezheti magát, mint az elmúlt hónapokban. A következő időszak azonban nemcsak a lendületről szól. A Kos csillagjegy most már sokkal tudatosabban választhatja meg, mely célokra érdemes valóban időt és energiát fordítania. Ami korábban akadálynak tűnt, arról utólag kiderülhet, hogy valójában segített elkerülni egy rossz irányt. A Skorpió és a Kos számára tehát most egyaránt lezárulhat egy nehezebb szakasz. Másképp érkeznek el idáig, de mindketten azt tapasztalhatják, hogy végre könnyebben haladnak előre, és egyre több dolog kerül a helyére körülöttük.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!
5 dolog, amivel észrevétlenül tönkreteheted a szempilláidat
A hosszú, dús szempillákhoz nem feltétlenül még egy új szérumra van szükséged.
Megtaláltuk! Íme a frufru, ami MINDENKINEK jól áll
Ha régóta gondolkodsz a frufrun, de félsz attól, hogy túl sok lesz vele a macera, a függönyfrufru lehet az a kompromisszum, amit kerestél.
5 szett az idei MTV VMA-ról, amitől leesett az állunk
Taylor Swift elegáns ruhájától LISA merész piros szettjéig összegyűjtöttük az idei MTV VMA öt legemlékezetesebb megjelenését.
Sztárpasik, akiknek a valódi barátnőjét durván zaklatják a rajongók - pusztán azért, mert együtt vannak
Az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy a rajongás átcsap valami sokkal kellemetlenebbe, főleg az online térben. És ezt több sztárpasi barátnője is megtapasztalta. Az alábbi történetek egyenesen döbbenetesek!
6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is
Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.
Napi horoszkóp szeptember 28.: az Oroszlánoknak gyorsan kell cselekedniük, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a hétfői horoszkópodra szánni!