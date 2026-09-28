Ezen csillagjegyek számára most végre enyhülhet a nyomás, és egy sokkal kedvezőbb szakasz kezdődhet.Kapcsolatok alakulnak át, korábbi tervek veszítenek a jelentőségükből, és olyan döntéseket kell meghoznunk, a melyeket sokáig próbáltunk elkerülni. A Skorpió és a Kos az elmúlt időszakban különösen sok ilyen helyzettel találkozhatott, most azonban fokozatosan visszatérhet az érzés, hogy végre ismét van ráhatásuk arra, merre tart az életük.

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Skorpió

A Skorpió csillagjegy számára az elmúlt időszak leginkább a lezárásokról és az átalakulásról szólhatott. Olyan emberek vagy helyzetek kerülhettek ki az életéből, amelyekhez korábban erősen ragaszkodott, miközben több alkalommal is újra kellett gondolnia, mi az, ami valóban fontos számára. Ez érzelmileg kimerítő lehetett, különösen azért, mert a Skorpió nehezen engedi el azt, amihez egyszer már mélyen kötődött. Most azonban egy nyugodtabb szakasz kezdődhet. Egyre világosabban láthatja, mire érdemes energiát fordítania, és mi az, amit jobb végleg maga mögött hagyni. A következő időszakban a kapcsolatokban is nagyobb stabilitás jelenhet meg. A Skorpió kevésbé lesz hajlandó kompromisszumot kötni olyan helyzetekben, amelyekben korábban rendszeresen háttérbe szorította saját igényeit. Ez nemcsak a magánéletében, hanem a munkájában is új lehetőségeket hozhat. A legnagyobb változás mégis az lehet, hogy végre megszűnik az állandó készenléti állapot. Nem kell minden helyzetben arra számítania, hogy valami újabb probléma következik. Az elmúlt időszak tapasztalatai most már nem terhet, hanem erőt jelenthetnek számára.

Kos

A Kos esetében inkább az lehetett megterhelő, hogy sokáig úgy érezte, hiába próbál előrelépni, valami mindig visszatartja. Tervek csúszhattak, döntések húzódhattak el, és olyan helyzetekben is türelmesnek kellett lennie, amelyekben legszívesebben azonnal cselekedett volna. Ez egy Kos számára különösen nehéz, hiszen alapvetően gyors tempóhoz és határozott döntésekhez szokott. Az elmúlt időszak azonban arra kényszeríthette, hogy lassítson, átgondolja a céljait, és ne mindenáron ugyanabba az irányba haladjon tovább. Most viszont ismét felgyorsulhatnak körülötte az események. Olyan lehetőségek jelenhetnek meg, amelyekre már régóta várt, és a korábban elakadt ügyek is elindulhatnak. A Kos energikusabbnak, motiváltabbnak és céltudatosabbnak érezheti magát, mint az elmúlt hónapokban. A következő időszak azonban nemcsak a lendületről szól. A Kos csillagjegy most már sokkal tudatosabban választhatja meg, mely célokra érdemes valóban időt és energiát fordítania. Ami korábban akadálynak tűnt, arról utólag kiderülhet, hogy valójában segített elkerülni egy rossz irányt. A Skorpió és a Kos számára tehát most egyaránt lezárulhat egy nehezebb szakasz. Másképp érkeznek el idáig, de mindketten azt tapasztalhatják, hogy végre könnyebben haladnak előre, és egyre több dolog kerül a helyére körülöttük.

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