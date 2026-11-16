Mindannyiunk életében akad olyan kiadás, amelyet mások felesleges luxusnak tartanak, mi mégsem szívesen mondanánk le róla. Mert a pénzköltés nem mindig a szükségletekről szól: sokszor arról is, hogy mi teszi kényelmesebbé, boldogabbá vagy élvezetesebbé a mindennapjainkat. A spórolási tanácsok rendszerint ugyanazzal kezdődnek: mondj le az elviteles kávéról, ritkábban rendelj ételt, és gondold át, valóban szükséged van-e arra a következő kozmetikai kezelésre. Csakhogy ami az egyik ember számára teljesen felesleges pénzkidobás, az a másik életében fontos szerepet tölthet be. Egy jó minőségű matrac például évekre meghatározhatja az alvásunkat, egy rendszeres edzés segíthet levezetni a stresszt, egy havi manikűr pedig lehet az a kis személyes program, amelyre a legzsúfoltabb hetekben is szívesen szakítunk időt. Összegyűjtöttünk 17 olyan kiadást, amelyhez sok nő különösen ragaszkodhat, még akkor is, ha az áruk folyamatosan emelkedik. Íme, hogyan fogalmazhatnák meg, miért tartják ezeket fontosnak.

1. A fodrász, aki pontosan tudja, mit szeretnék

„Évekbe telt, mire megtaláltam azt a fodrászt, akinek nyugodtan rábízhatom a hajamat. Pontosan tudja, milyen színt szeretek, hogyan szoktam hordani, és soha nem kell attól félnem, hogy csalódottan távozom. Tudom, hogy nem olcsó, de néhány rosszul sikerült hajfestés után megtanultam, hogy ezen nem szeretnék spórolni.”

2. Minőségi bőrápolási termékek

„Régebben rengeteg kozmetikumot vásároltam, mert mindig ki akartam próbálni valami újat. Ma már pontosan tudom, mi működik a bőrömön, és ragaszkodom a bevált termékeimhez. Van köztük drágább szérum is, de annyira szeretem használni, hogy nem szívesen cserélném le.”

3. A reggeli kávém a kedvenc helyemről

„Tisztában vagyok vele, hogy sokkal olcsóbban kijönnék, ha minden reggel otthon főzném meg a kávémat. De imádom, hogy munkába menet beugorhatok a kedvenc helyemre, ahol már azt is tudják, mit rendelek. Nekem ez a tíz perc a nap egyik legjobb része, és nem szeretnék lemondani róla.”

4. A rendszeres manikűr

„Lehet, hogy mások szerint teljesen felesleges kéthetente körmöshöz járni, de én sokkal jobban érzem magam, ha szépek és ápoltak a kezeim. Ráadásul ez az az egy óra, amikor tényleg nem foglalkozom semmi mással. Beszélgetünk, kikapcsolódom, és mindig jobb kedvvel távozom.”

5. A minőségi élelmiszerek

„Sok mindenből hajlandó vagyok olcsóbbat választani, de az ételekből nem szívesen engedek. Imádom a jó sajtokat, a friss zöldségeket, a különleges péksüteményeket és a finom alapanyagokat. Szeretek főzni, és számomra az étkezés jóval több annál, mint hogy gyorsan bekapjak valamit.”

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6. A személyi edzőm és a kedvenc edzéseim

„Sokáig próbáltam rávenni magam az otthoni edzésre, de mindig találtam valami kifogást. Amióta rendszeresen járok órákra, sokkal következetesebb vagyok. Nem olcsó a bérlet, de szeretem, ahogyan érzem magam utána, és azt is, hogy végre a mozgás az életem természetes része lett.”

7. A pszichoterápia

„A terápiát az egyik legfontosabb dolognak tartom, amire valaha pénzt költöttem. Segített jobban megérteni magamat, felismerni a rossz mintáimat és egészségesebb határokat húzni. Vannak hónapok, amikor komoly összeget jelent, de amíg szükségem van rá és megengedhetem magamnak, szeretném folytatni.”

8. A jó minőségű fehérnemű

„Régen kizárólag az ár alapján választottam fehérneműt, aztán rájöttem, mennyit számít, hogy valami valóban kényelmes legyen. Ma már szívesebben veszek egy drágább, tökéletesen illeszkedő melltartót, mint három olyat, amit néhány óra után legszívesebben levennék.”

9. Az utazás

„Ha választanom kellene egy új táska és egy hétvégi utazás között, gondolkodás nélkül az utóbbit választanám. Imádok új városokat felfedezni, idegen utcákon sétálni és olyan ételeket kipróbálni, amelyeket otthon nem kóstolnék meg. Ezek azok az emlékek, amelyekre évek múlva is mosolyogva gondolok vissza.”

10. A minőségi matrac és ágynemű

„Egyszer vettem egy igazán jó matracot, és azóta teljesen másképp gondolkodom az alvásról. Nekem nagyon fontos, hogy este kényelmes ágyba feküdjek, és reggel kipihenten ébredjek. A jó párnára és a puha ágyneműre sem sajnálom a pénzt, mert mindennap használom őket.”

11. A kedvenc parfümöm

„Van egy parfümöm, amelyet évek óta használok, és bár az ára folyamatosan emelkedik, továbbra is újraveszem. Annyira hozzám tartozik az illata, hogy furcsán érezném magam nélküle. Ráadásul sokszor megdicsérik, és több barátom is azonnal rám asszociál, ha megérzi valahol.”

12. A kényelmes cipők

„Mivel rengeteget gyalogolok, számomra a kényelmes cipő alapvető. Korábban többször elcsábultam olcsóbb, divatos darabokra, amelyek végül feltörték a lábamat. Ma már szívesebben fizetek többet egy olyan cipőért, amelyben egész nap jól érzem magam, és több szezonon keresztül hordhatom.”

13. A takarításhoz igénybe vett segítség

„Sokáig bűntudatom volt amiatt, hogy takarítót fogadok, mert úgy éreztem, ezt nekem kellene megoldanom. Aztán rájöttem, hogy a szabadidőm is értékes. Rengeteget dolgozom, és sokkal szívesebben töltöm a hétvégémet a családommal vagy a barátaimmal, mint többórás nagytakarítással.”

14. A könyvek

„Nem tudok úgy bemenni egy könyvesboltba, hogy legalább egy könyvet ne vigyek haza. Imádom a friss kötetek illatát, a szép borítókat, és azt, hogy a polcaimon ott sorakoznak a kedvenc történeteim. Tudom, hogy könyvtárból is kölcsönözhetnék, és ezt néha meg is teszem, de a saját könyveimhez különösen ragaszkodom.”

15. A masszázs

„Havonta legalább egyszer elmegyek masszázsra, és ezt már előre beírom a naptáramba. Sok időt töltök számítógép előtt, gyakran érzem feszültnek magam, és nagyon jólesik egy órára teljesen kikapcsolni. Nem tartom nélkülözhetetlennek, de amíg belefér a költségvetésembe, szeretném megtartani ezt a szokásomat.”

16. A barátokkal közös vacsorák

„A barátaimmal gyakran ülünk be vacsorázni, és tudom, hogy ezek az esték nem mindig olcsók. De annyira szeretem a közös beszélgetéseket, a nevetést és azt, hogy néhány órára mindenki félreteszi a problémáit, hogy erről nagyon nehezen mondanék le. Nekem ezek az alkalmak jelentik a hét fénypontját.”

17. Az egyedül töltött minőségi idő

„Szeretek egyedül programokat szervezni magamnak. Néha elmegyek moziba, máskor befizetek egy wellnessnapra, vagy beülök valahová egy finom ebédre. Régebben furcsának éreztem, hogy ilyesmire költök, ma viszont kifejezetten élvezem a saját társaságomat. Jó érzés, hogy nem kell mindig másokhoz alkalmazkodnom.”

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