15 intő jel egy pasi szobájában, ami után jobb, ha kifordulsz a lakásból

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Persze nem kell minden apróságból messzemenő következtetéseket levonni, de akad néhány részlet, ami után könnyen elgondolkodhatsz azon, valóban szeretnél-e közelebbről megismerkedni a tulajdonossal. Végre felhívott magához a srác, akivel hetek óta flörtöltök. Már az ajtóban megcsókol, kedves, figyelmes, és úgy tűnik, minden tökéletesen alakul. Aztán belépsz a hálószobájába, és hirtelen egészen más kép rajzolódik ki róla. Gyanús női fotók, kétes tisztaságú ágynemű és néhány olyan tárgy, amelyek láttán legszívesebben megkérdeznéd, mikor járt itt utoljára bárki takarítani. Persze egyetlen tárgy sem bizonyítja, hogy valaki megbízhatatlan nőcsábász. A következő 15 részletet azonban érdemes némi humorral és egészséges gyanakvással szemügyre venni.
1. Közlekedési tábla vagy bója a sarokban
Egy átmulatott éjszaka emléke, amire láthatóan nagyon büszke. Ha a szobáját különböző bulikból hazahurcolt tárgyak díszítik, amelyek megszerzését hőstettként meséli el, valószínűleg még mindig az egyetemi bulik világában él.
2. Mosatlan edények mindenhol
Egy tányér a számítógép mellett még nem tragédia. De amikor a tegnapelőtti vacsora maradványai már önálló életet élnek, teljesen jogosan merül fel benned a kérdés, vajon mennyire képes gondoskodni saját magáról.
3. Rejtélyes lányok fotói
A falon vagy az íróasztalon több csinos lány fényképe sorakozik, akikről meglepően homályos magyarázatot ad. Mindegyik csak egy régi barát, természetesen. A legfurcsább mégis az, amikor az egyikük nevét sem sikerül elsőre felidéznie.
4. Gitár, amit kizárólag csajozáshoz használ
A gitár önmagában kifejezetten vonzó lehet. Kevésbé romantikus, amikor kiderül, hogy összesen két dalt tud eljátszani, és mindkettőt rendszeresen előadja a nála megforduló lányoknak. Az Oasis Wonderwall című slágere természetesen kötelező repertoárdarab.
5. Óriási fehérjeporos doboz
A konditerem a második otthona, a fehérjepor pedig fontosabb helyet foglal el a szobájában, mint bármelyik könyve. Ezzel nincs semmi baj, amíg nem abból áll az egész személyisége, hogy hány kilót nyom fekve.
6. Tarantino-poszterek a falon
A Ponyvaregény plakátja szinte kötelező kellék. Természetesen órákig képes beszélni arról, mennyire különleges az ízlése, és miért nem értik mások a filmművészetet. Közben valószínűleg ugyanazokat a filmeket sorolja, mint minden második srác.
7. Sötétkék ágynemű, egyetlen párnával
A sötét ágyneművel semmi probléma, de ha az ágyban morzsák vannak, a huzat kétes tisztaságú, és egyetlen lapos párnán kellene osztoznotok, az már kevésbé csábító. Különösen akkor, ha láthatóan eszébe sem jut, hogy neked is kényelmes legyen.
8. Üres alkoholosüvegek díszként
A polcon sorakozó vodkás- és sörösüvegek számára a legjobb bulik emlékei. Valamiért úgy gondolja, hogy ezek lenyűgözőbbé teszik a személyiségét. Te viszont könnyen arra a következtetésre juthatsz, hogy ideje lenne egy másik hobbit is keresnie.
9. Egyetlen könyv, feltűnően jól látható helyen
Ráadásul pont egy olyan klasszikus, amellyel bizonyítani szeretné, milyen érzékeny és művelt férfi. Amikor azonban beszélgetni kezdesz vele a történetről, gyorsan kiderül, hogy legfeljebb a hátoldalát olvasta el.
10. Élelmiszerek a szoba közepén
Tészta, müzli, konzervek és egy félig elfogyasztott zacskó chips. Mindez a padlón, az ágy mellett vagy az íróasztal alatt. Ha a szobája egy kisebb élelmiszerraktárra emlékeztet, érdemes megnézni, milyen állapotok uralkodhatnak a konyhájában.
11. Egyetlen plüssállat az ágyon
Első pillantásra aranyosnak találod, hogy megőrizte a gyerekkori kedvencét. Aztán kiderül, hogy a plüssmackónak külön története van, amelyet minden lánynak elmesél. Ettől még lehet szerethető, csak ne egy játék alapján döntsd el, mennyire érzékeny.
12. Lávalámpa a polcon
A színesen világító lámpa önmagában ártalmatlan, de ha az egész szoba úgy néz ki, mint egy rosszul berendezett egyetemi buliközpont, könnyen elveszítheti a romantikus hangulatát. Főleg, ha a lávalámpa mellé villogó hangszóró is társul.
13. Dezodor helyett egy teljes illatfelhő
Amikor belépsz, már messziről megcsap a férfidezodor intenzív illata. A fürdőszobában pedig több flakon testspray sorakozik, mint amennyi tisztálkodószert összesen találsz. Ha a zuhanyzást rendszeresen néhány fújással helyettesíti, az már valódi intő jel.
14. Sportfelszerelés minden mennyiségben
Edzőcipők, mezek, sporttáskák és különböző egyetemi csapatok ruhái. A sport iránti rajongás természetesen pozitívum lehet, de ha minden második mondata az edzésekről vagy a csapattársaival töltött bulikról szól, nehéz lesz más témát találni.
15. Gyanús papírzsebkendők az ágy mellett
Egy doboz zsebkendő teljesen hétköznapi dolog. Az ágy körül szétszórt, használt darabok viszont már egészen más kategóriába tartoznak. Ilyenkor nem feltétlenül szeretnéd megtudni, pontosan mire használták őket.
És mikor kell tényleg menekülőre fogni?
Egy gitár, egy plüssmackó vagy egy filmplakát miatt nyilván nem érdemes leírni senkit. Sokkal beszédesebb, hogyan viselkedik veled a férfi a saját otthonában. Figyel-e arra, hogy kényelmesen érezd magad? Tiszteletben tartja a határaidat? Képes normálisan beszélni a korábbi kapcsolatairól? Mert bármennyire szórakoztató is a lakás berendezéséből következtetni valakinek a személyiségére, a legnagyobb vörös zászló sosem a falon lóg. Hanem abban mutatkozik meg, ahogyan bánik veled.
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