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15 házassági tévhit, amit az elvált emberek bárcsak hamarabb tudtak volna
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Csakhogy azok, akik már átéltek egy válást, sokszor egészen másképp látják ezeket a szabályokat. Egy kapcsolat elején könnyű azt hinni, hogy ha két ember szereti egymást, a többi majd valahogy megoldódik. A hosszú évek, a közös döntések, a pénzügyek, a gyereknevelés vagy a hétköznapi konfliktusok azonban egészen más próbák elé állíthatnak egy párt. Negyvenes, ötvenes és idősebb elvált emberek meséltek arról, melyek azok a házassággal kapcsolatos elképzelések, amelyekről csak később derült ki számukra, hogy egyáltalán nem olyan egyszerűek, mint amilyennek korábban gondolták.
„Soha ne feküdjetek le haraggal”
Romantikusan hangzik, de nem minden konfliktust kell azonnal, akár az éjszaka közepén megoldani. Kimerülten, kialvatlanul sokkal könnyebb olyat mondani, amit később megbánunk. Néha jobb aludni egyet, majd másnap nyugodtabban visszatérni a problémára.
A megcsalás után minden kapcsolat megmenthető
Vannak párok, akik képesek feldolgozni a hűtlenséget, de ez korántsem automatikus. A bizalom elvesztése hosszú időre átírhatja a kapcsolatot, és az sem biztos, hogy mindkét fél képes vagy akar újra biztonságban érezni magát benne.
A gyerekek miatt mindenképpen együtt kell maradni
Sokan úgy érzik, a válással ártanának a gyereküknek, ezért inkább fenntartanak egy régóta rosszul működő kapcsolatot. Csakhogy a gyerekek gyakran jóval többet érzékelnek a feszültségből, mint azt a szülők gondolják. Egy állandó konfliktusokkal teli otthon sem feltétlenül jelent biztonságosabb közeget.
A párod dolga, hogy boldoggá tegyen
Egy jól működő kapcsolat rengeteget adhat, de senki nem tudja egy másik ember teljes boldogságáért vállalni a felelősséget. Saját érdeklődésre, kapcsolatokra és célokra ugyanúgy szükség van akkor is, ha valaki házasságban él.
A házasság majd megváltoztatja a másikat
Az esküvő nem személyiségformáló program. Ha már előtte vannak olyan viselkedések, amelyek komolyan zavarnak, nem érdemes arra építeni, hogy a házasság után ezek majd eltűnnek. Az emberek változhatnak, de jellemzően akkor, ha ők maguk is akarják.
A szenvedély nem annyira fontos
A kapcsolat természetesen nem tartható fenn pusztán vonzalomból, de az sem biztos, hogy hosszú távon elég, ha minden más jól működik, miközben teljesen eltűnik az intimitás. A testi és érzelmi közelség hiánya idővel komoly távolságot teremthet két ember között.
Elég, ha az egyik fél küzd a kapcsolatért
Egy házasság megmentéséhez két ember kell. Ha az egyik fél már teljesen kivonult érzelmileg, a másik bármennyire próbálkozhat, egyedül nem tud közös kapcsolatot fenntartani.
Mindent együtt kell csinálni
Az önállóság nem a kapcsolat ellen dolgozik. Külön hobbi, saját barátok és önálló programok mellett sokszor több új élmény és téma kerül a kapcsolatba is. A közös élet nem feltétlenül azt jelenti, hogy két embernek teljesen össze kell olvadnia.
A házasság a felnőtté válás bizonyítéka
Sokáig úgy kezelték a házasságot, mintha egy kötelező életállomás lenne. Valójában önmagában sem erkölcsi, sem személyes teljesítményt nem jelent. Egyedül maradni, várni vagy tudatosan más életformát választani ugyanúgy lehet érett döntés.
Az ellentétek mindig vonzzák egymást
A különbözőség izgalmas lehet, de hosszú távon a közös értékrend, életcélok és jövőkép sokkal nagyobb súlyt kaphatnak. Az erős kémia önmagában kevés, ha az élet legfontosabb kérdéseiben két ember teljesen más irányba tart.
A válás kudarc
Kilépni egy olyan kapcsolatból, amelyben valakit rosszul kezelnek, nem feltétlenül kudarc. Sokszor éppen annak felismerése igényli a legnagyobb bátorságot, hogy valami már nem javítható vagy nem biztonságos.
Mivel minden házasság nehéz, mindent ki kell bírni
Egy hosszú kapcsolat valóban munkát igényel, de óriási különbség van hétköznapi nehézségek és folyamatos szenvedés között. Az, hogy egy házasságért tenni kell, nem jelenti azt, hogy az állandó megalázást, félelmet vagy boldogtalanságot is természetesnek kell tekinteni.
Egy bizonyos idő után már könnyű lesz
Nincs olyan évforduló, amely után automatikusan megszűnnek a problémák. Huszonöt év házasság után ugyanúgy kerülhet válságba egy kapcsolat, mint három év után. A közös élet folyamatos alkalmazkodást kíván.
„Boldog feleség, boldog élet”
Egy másik ember jóllétét nem lehet egyszerűen „megoldani”. Egy partner támogathatja a másikat, de nem tud helyette szembenézni a saját nehézségeivel, feldolgozni a múltját vagy segítséget kérni.
Harmincéves korod körül muszáj megházasodnod
A társadalmi nyomás könnyen azt az érzést keltheti, hogy mindenki lemarad, aki egy bizonyos életkorig nem talál párt vagy nem házasodik meg. Pedig sok ember csak később ismeri meg igazán önmagát, a saját határait és azt, mire van szüksége egy kapcsolatban.
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