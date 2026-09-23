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14 dolog, amit 20 felett már TILOS csinálni: ez a lista felrobbantotta a netet

#szokások
#tiltólista
#felnőttség
#20 évesek
#második X
#kínos szokások
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 23. 21:22

Forrás: Guido Mieth/Getty Images

tiltólista húsz év felettieknek
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Nincs több habfürdőzés a második X felett? Sokak szerint erről már le kell mondanod… és még rengeteg más dologról is!

Az interneten vírusként terjed az az X-en közzétett lista, amit a szerzője évek óta vezet azokról a dolgokról, melyeket a második X felett ciki, sőt, kifejezetten TILOS csinálni.

Na persze nem kötelező pontról pontra mindent kiiktatnod ezek közül az életedből (azért akad köztük pár vitatandó kérdés), miután betöltötted a húszat, de vannak olyanok, amiktől tényleg érett lépés elbúcsúznod!

Mutatjuk, mik kerültek fel a tiltólistára!

Az online játszmáknak lejár a szavatosságuk!

A lista szerint húsz felett ideje elengedni azt a trükköt, hogy kikövetsz, majd újra bekövetsz valakit Instagramon, hátha így felfigyel rád. Ugyanebbe a kategóriába került a csoportos chatből való látványos kilépés, a Snapchat-felhasználónév feltüntetése az Instagram-bióban és a Snapchat Quick Add funkciójával való ismerkedés is. A szerző a saját Instagram-posztod megosztását is tiltaná a sztoridban. Úgy tűnik, ebben a képzeletbeli felnőttségi vizsgában nincs helye az online játszmáknak!

Randizni sem lehet szabályok nélkül!

A felsorolás szerint a huszadik születésnapod után férfiként nem fér bele, hogy hónapokon át egy lánynál töltsd az idődet anélkül, hogy egyszer is elhívnád vacsorázni. A szerző a kommentekben úgy magyarázta a pontot, hogy húszévesen ideje figyelmesebb randit szervezni, akár virággal készülni. A figyelmességgel nehéz vitatkozni, de hogy annak feltétlenül egy vacsora a mércéje, azt már minden pár maga döntheti el. Tiltólistára került az is, hogy titokban kisurranj valaki otthonából!

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Viszlát, habfürdő és úszószemüveg?

Ha a lista szerzőjén múlna, húsz felett búcsút inthetnél a habfürdőzésnek, a nyilvános helyen viselt pizsamának, a LED-fényeknek és a medencében hordott úszószemüvegnek is.

Szórakozni fiatalon lehet, félni viszont tilos idősként?

Ráadásul egy ijesztő filmre sem mondhatnál többé nemet! A horror műfaját ezek szerint a felnőtté válás automatikusan megszeretteti veled… vagy legalábbis le kell küzdened a félelmedet tőle! A vidámparkokat is betiltaná húsz felett, azaz szerinte az már a náluk fiatalabbaknak járó program.

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Dolgozni mindig kell, kérdezni azonban nem!

A szerző állítsa szerint a második X felett nem illik többé munkanélkülinek lenni, de a felnőttség mércéjébe nála az sem fér bele, ha valaki még ekkor is ajánlást kér a pincértől. Nos, azért ezek közül vitatnánk párat, de az nem kérdés, hogy vannak dolgok, amiket idővel ideje kinőnünk.

Mutatjuk, mi az a 7 dolog, ami ha megvan az otthonodban, hivatalosan is felnőtt vagy!

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Ha ez a 7 dolog megvan az otthonodban, hivatalosan is felnőtt vagy!

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