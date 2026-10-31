Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Úgy tartják, 13 különböző életet élünk le: ebből tudod, te hányadiknál jársz most

#Lélek
#élet
#reinkarnáció
#előző élet
#korábbi élet
#hányadik életed éled
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 30. 09:14

Forrás: The life list c. film

Úgy tartják, 13 különböző életet élünk le: ebből tudod, te hányadiknál jársz most
A nap cikke

A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért

Sophie Turner ismét megváltoztatta a hajszínét, új, egészen sötétbarna tincseivel pedig szinte felismerhetetlenül jelent meg a vörös szőnyegen.

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...
Olvasd el!

6 nadrágtrend 2026 őszére, ha már unod a farmert

A farmer örök kedvenc, de 2026 őszén olyan izgalmas nadrágtrendek hódítanak, amelyek miatt egy időre biztosan a szekrény mélyére kerülnek a kedvenc farmernadrágjaid.

Olvasd el!

11 horrorfilm, amely valódi történeten alapul

Egy horrorfilm után könnyű azzal nyugtatni magunkat, hogy az egész csupán a rendező képzeletének szüleménye.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: a Kosoknak kitartásra van szükségük, a Rákok komoly felelősséggel járó feladatot kapnak

Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, mielőtt azonban kiejtenéd a tollat a kezedből, előtte mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!

Olvasd el!

2026-os parfüm-útmutató: az év új illatai, amiket csak imádni lehet

A krémes vaníliától a gyümölcsös-virágos illatokig 2026 rengeteg izgalmas parfümújdonságot hozott, amelyek között könnyen megtalálhatod a következő kedvencedet.

Olvasd el!

Pénzeső várhat rájuk: ez a 4 csillagjegy még idén nagyot kaszálhat

Az asztrológiai előrejelzések szerint négy csillagjegy számára különösen szerencsésen alakulhat az év utolsó két hónapja, főleg ami a pénzügyeket illeti.

Facebook
Twitter
Pinterest
Spirituális tanok szerint a születési dátumod felfedi, most hányadik életedben jársz, és mi az, ami ebben a reinkarnációban a fókuszba kerül nálad.

Előfordult már, hogy egy ismeretlen helyen rögtön otthon érezted magad, vagy valakivel úgy kapcsolódtál, mintha ezer éve ismernétek egymást? Az ilyen élmények könnyen elindítják a fantáziádat: mi van, ha tényleg nem most vagy itt először? A reinkarnáció gondolata szerint a lélek több földi életet is megtapasztal, és minden alkalommal új helyzeteken, kapcsolatokon és kihívásokon keresztül tanul.

Az itt bemutatott spirituális elképzelés 13 földi élettel számol, amelyek után a lélek lezárja ezt a ciklust. Eszerint az előző életeid emlékeit nem hozod magaddal tudatosan, a visszatérő leckékkel azonban újra találkozhatsz. És nem véletlenül.

Így számolhatod ki, hányadik életednél jársz

Add össze a születési dátumod összes számjegyét. A nullákat kihagyhatod, hiszen nem változtatnak az eredményen. Ha az összeg 13-nál nagyobb, add össze az eredmény számjegyeit is, és ezt addig ismételd, amíg 1 és 13 közötti számot kapsz. Ha már az első összeg ebbe a tartományba esik, nincs szükség további számolásra.

Ha például 1982. március 26-án születtél:

1 + 9 + 8 + 2 + 3 + 2 + 6 = 31
3 + 1 = 4

A példa alapján tehát a negyedik életedet éled. Ez alapján pedig megtudhatod, mit kell megtanulnod most.

1. élet: felfedezni, ki vagy

Az első élet fókusza ebben az értelmezésben a felfedezés: megismerni a világot, kipróbálni a lehetőségeidet, és észrevenni, mi érdekel igazán. A hozzá kapcsolódó kérdés az, mersz-e tapasztalatot szerezni akkor is, ha valami elsőre nem megy. Nem kell rögtön kész válaszokat adnod mindenre: néha éppen az visz közelebb önmagadhoz, ha megengeded magadnak, hogy kezdő legyél.

2. élet: kapcsolódni másokhoz

A második élet témája a közelség, az együttműködés és a bizalom. Hogyan engedhetsz közel valakit úgy, hogy közben a saját igényeidnek is maradjon hely? Ha ez a szám jött ki, érdemes végiggondolnod, mennyire tudsz segítséget kérni, őszintén beszélni az érzéseidről, és elfogadni, hogy egy jó kapcsolatban mindkét félnek van beleszólása a közös dolgokba.

3. élet: megmutatni önmagad

A harmadik élethez az önkifejezést és a kreativitást társíthatod. A fókusz azon van, hogy hangot adj az ötleteidnek, vállald az ízlésedet, és ne csak azért fogj vissza magadból, mert tartasz mások véleményétől. Ez ugyanúgy jelenthet egy régóta halogatott alkotói tervet, mint azt, hogy végre kimondod egy beszélgetésben, amit valójában gondolsz.

Kép
forrás: Ekaterina Krusanova on Unsplash

4. élet: biztos alapokat teremteni

A negyedik élet központi témája a stabilitás: olyan hétköznapokat kialakítani, amelyekre jó érzés támaszkodnod. Ide tartozhat az otthonod, a munkád, a szokásaid és az is, mennyire tudsz kitartani egy számodra fontos cél mellett. Az ehhez kapcsolódó lecke a türelem lehet: elfogadni, hogy ami tartósan működik, annak a felépítéséhez gyakran idő és sok apró lépés kell.

5. élet: megtalálni a szabadságodat

Az ötödik élet fókusza a változás, a kíváncsiság és az önálló döntés. Érdemes feltenned magadnak a kérdést, hogy a megszokásaid valóban jól szolgálnak-e, vagy csak azért ragaszkodsz hozzájuk, mert ismerősek. Ugyanakkor a szabadsághoz felelősség is társul: a kihívás az lehet, hogy merj új irányba indulni, és vállald azt is, ami a választásoddal jár.

6. élet: gondoskodni úgy, hogy te is számíts

A hatodik élet témája a szeretet, az otthonosság és a másokért vállalt felelősség. Ehhez azonban hozzátartozik annak felismerése is, hogy nem kell minden problémát neked megoldanod, és nem attól leszel szerethető, hogy mindig rendelkezésre állsz. Az önismereti feladat itt az egyensúly megtalálása lehet: hogyan tudsz figyelni a szeretteidre úgy, hogy közben magadat se hanyagold el?

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Születésed dátuma felfedi, mikor jön el életed legszerencsésebb időszaka

7. élet: meghallani a saját gondolataidat

A hetedik élethez az elmélyülést, a kíváncsiságot és a belső kérdések megértését kapcsolhatod. Mi fontos neked akkor, amikor egy pillanatra elcsendesedik körülötted minden, és senki nem mondja meg, mit kellene akarnod? A fókusz azon lehet, hogy időt adj a saját válaszaidnak, miközben nyitott maradsz arra is, hogy egy beszélgetés vagy új tapasztalat megváltoztassa a véleményedet.

8. élet: jól bánni az erőddel

A nyolcadik élet témája az ambíció, az önbizalom és a befolyás. Mit kezdesz azzal, ha lehetőséged van irányítani, dönteni vagy nagyobb felelősséget vállalni? Ez az értelmezés arra hívhat, hogy tisztázd, mit jelent számodra a siker, és mennyire a saját elképzelésedet követed. A fejlődés része az is lehet, hogy kiállsz magadért, miközben mások szempontjait is figyelembe veszed.

9. élet: elengedni, ami lezárult

A kilencedik élet fókuszában a befejezések és az elengedés állnak. Egy régi terv, egy megváltozott barátság vagy a korábbi önmagadról alkotott kép akkor is fontos maradhat, ha már nincs helye ugyanúgy a jelenedben. A hozzá kapcsolódó kérdés az lehet, hogy minek adsz még energiát pusztán megszokásból, és mi szabadulhatna fel benned, ha elfogadnád a változást.

Kép
forrás: Elen Laureano on Unsplash

10. élet: bátran újrakezdeni

A tizedik élethez az újrakezdést társíthatod, méghozzá az eddigi tapasztalataiddal együtt. Lehet, hogy valamit ma már egészen másképp választanál, mint néhány évvel ezelőtt, és ezt nem mindig könnyű bevallani magadnak. Ennek az életnek a játékos üzenete az lehet, hogy nem kell örökké kitartanod egy régi döntés mellett: megengedheted magadnak, hogy átgondold, merre szeretnél továbbmenni.

11. élet: bízni a megérzéseidben

A tizenegyedik élet témája az érzékenység és a belső jelzéseid megismerése. Érdemes figyelned arra, milyen helyzetekben érzed jól magad, mi fáraszt le, és mikor mondasz igent úgy, hogy belül inkább nemet szeretnél. A fókusz az lehet, hogy komolyan vedd ezeket az érzéseket, de adj időt magadnak a megértésükre is: egy pillanatnyi félelem és egy átgondolt felismerés más döntéshez vezethet.

12. élet: továbbadni, amit megtanultál

A tizenkettedik élethez a tapasztalatok megosztását és mások támogatását kapcsolhatod. Ehhez nem kell mindenre tudnod a választ: néha azzal segítesz a legtöbbet, ha figyelmesen meghallgatsz valakit, vagy őszintén elmondod, neked mi vált be egy nehéz helyzetben. A lecke az is lehet, hogy elfogadd: támogatást adhatsz, a másik életét azonban nem döntheted el helyette.

13. élet: elfogadni önmagad és jelen lenni

A tizenharmadik élet fókusza ebben a játékos felosztásban az elfogadás és a megélt tapasztalatok összeillesztése. Felismerni, hogy az örömeid, a hibáid, az újrakezdéseid és a nehéz időszakaid egyaránt részei a történetednek. A hozzá kapcsolódó kérdés az lehet, tudsz-e örülni annak, amid most van, miközben továbbra is vannak terveid – és megengeded-e magadnak, hogy néha egyszerűen csak jól érezd magad.

Kép
forrás: Anastasiia Malai on Unsplash
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Az egyiptomi horoszkópod olyat fed fel rólad, amit egyik másik horoszkóp sem képes

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...
Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánoknak határidőre kell végezniük, a Nyilasok új kalandokra vágynak

A hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szombati horoszkópodra szánni!

Kép
Sztárok

Sztárok, akik demenciában szenvedtek

Bruce Willis, Robin Williams és Gene Wilder neve generációk számára jelent egyet a felejthetetlen filmekkel.

Kép
Kult

Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket októberben

Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Kép
Sztárok

Ahogy talán sosem láttad: így nézett ki fiatalon Patrick Stewart

A világ egyik legikonikusabb színészének halála mindenkit megrázott.

Kép
Szépség

2026-os parfüm-útmutató: az év új illatai, amiket csak imádni lehet

A krémes vaníliától a gyümölcsös-virágos illatokig 2026 rengeteg izgalmas parfümújdonságot hozott, amelyek között könnyen megtalálhatod a következő kedvencedet.

Kép
Szépség

Lehet, hogy eddig rosszul használtad a hialuronsavat? Erre figyelmeztetnek a szakértők

Az egyik legnépszerűbb hidratáló összetevő, de nem mindegy, hogyan használod, mert egy gyakori hiba miatt akár szárazabb is lehet a bőröd.