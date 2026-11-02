Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

12 red flag, hogy valami nincs rendben a kapcsolatodban

#Szerelem
#Párkapcsolat
#red flag
#intő jel
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 2. 11:50

Forrás: Hulu

Hazudj! (Tell Me Lies)
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

8 étel, ami eszméletlenül erős gyulladáscsökkentő hatással bír

A tartós gyulladás sokáig észrevétlen maradhat, miközben kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezet működését.

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...
Olvasd el!

Heti horoszkóp november 2-8.: a Rákok hetét váratlan helyzetek sorozata határozza meg, a Halaknak érdekes tapasztalásban lehet részük

Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 2.: a Bikáknak nem várt eredményt hoz egy bizonyos projekt, az Oroszlánoknak érdemes kiállniuk magukért

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Havi horoszkóp november: az Ikrek váratlan lehetőséget kapnak, a Szüzekre csalódás vár

Az előtted álló hónapban is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a havi horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét

Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 1.: az Oroszlánok felvállalhatják a véleményüket, a Mérlegeket a sikeréhség hajtja

A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ezek a jelek kezdetben romantikusnak tűnhetnek, de olyan is van, amit sokan hajlamosak ignorálni…

Videók

Az első randik rózsaszín ködjében könnyű fejben félretenni azokat a helyzeteket, amelyek után marad benned egy kis rossz érzés. Talán csak nagyon lelkes, azért ír ennyit… Biztosan rossz napja volt, azért beszélt így veled. És különben is, annyira jól indult minden és olyan szuperül működik közöttetek a kémia! Csakhogy miközben próbálod megérteni a másikat, a saját érzéseidet sem kell félretenned.

A red flag kifejezést ma már szinte bármire ráhúzzuk, pedig egy idegesítő szokás és a rendszeres megalázás között hatalmas különbség van. Érdemes azokat a helyzeteket komolyan venni, amelyekben sérül a szabadságod, a biztonságod vagy az önbizalmad. A kontrolláló viselkedés ráadásul egészen hétköznapi jelenetekben is megmutatkozhat!

Romantikusnak tűnik, mégis intő jel lehet: 12 párkapcsolati red flag, amit nem szabad figyelmen kívül hagynod!

1. A telefonodat is közös tulajdonnak tekinti

Elkéri a jelszavaidat, belenéz az üzeneteidbe, vagy számonkéri, kivel beszélgettél? Attól, hogy együtt vagytok, még ugyanúgy jogod van a magánszférádhoz. Különösen aggasztó jel lehet, ha az ellenőrzést a bizalom bizonyítékaként állítja be, és már abból is konfliktus lesz közöttetek, hogy szeretnéd megtartani a saját határaidat.

2. Egyre nehezebb találkoznod a barátaiddal

Minden közös programod előtt megsértődik, jelenetet rendez, esetleg megpróbál lebeszélni a találkozóról. Idővel azon kaphatod magad, hogy inkább lemondod az estét, mert nincs energiád az újabb vitához. Ha a kapcsolat miatt fokozatosan eltűnnek mellőled a számodra fontos emberek, érdemes megállnod és végiggondolnod, mi vezetett idáig.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 7 figyelmeztető jel, amit már a randizás elején érdemes komolyan venni

3. Nem fogadja el, ha nemet mondasz

Újra és újra előhoz egy olyan kérést, amire már válaszoltál, vagy bűntudatot kelt benned, amíg végül engedsz benne. Ez a szexben különösen súlyos: egy kapcsolatban sem tartozol senkinek azzal, hogy lefeküdj vele, ha nem akarsz. A sértődés, a nyomásgyakorlás és az érzelmi zsarolás nem teszi szabad döntéssé azt, amibe eredetileg nem akartál belemenni.

4. Már az elején úgy viselkedik, mintha évek óta együtt lennétek

Alig ismeritek egymást, de máris közös jövőt tervezi veled, nagyszabású szerelmi vallomásokat tesz, és szinte minden percedet lefoglalná. A gyors tempó önmagában még nem feltétlenül intő jel, de figyeld meg, hogyan reagál, ha lassítanál. A love bombingnak nevezett viselkedésben a túláradó figyelem a kötődés sürgetésének és később a kontroll alá vonásodnak az eszköze.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Álompasinak tűnhet, pedig rémálommá válhat a kapcsolatotok: 12 red flag, ami minden nőt könnyen megtéveszt

5. Az ajándékainak utólag ára lesz

Egy kedves meglepetésnek nem kellene később egy vita során előkerülnie bizonyítékként arra, mennyivel tartozol. Ha a drága vacsorából, ajándékból vagy anyagi segítségből elvárás lesz, a gesztus könnyen nyomásgyakorlássá válhat. Attól, hogy elfogadtál valamit, még nem mondtál le a saját döntéseidről.

6. Rendszeresen megaláz

Leértékeli a munkádat, kritizálja a külsődet, vagy mások előtt hoz kellemetlen helyzetbe. Ha szólsz, azzal intézi el, hogy túl érzékeny vagy, esetleg nincs humorérzéked. A lényeg, hogy a megjegyzések bántanak, ő pedig ezt tudva is folytatja.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Lehet, hogy a párod valójában neheztel rád, és te nem is tudsz róla? Ezek a mondatok lebuktatják!

7. A hallgatással büntet

Egy veszekedés után természetes, ha szükségetek lehet időre, hogy lecsillapodjanak az indulatok. Más helyzet viszont akkor, amikor a másik szándékosan megvonja a figyelmét vagy a szeretetét, hogy engedj neki. Ha rendszeresen azon dolgozol, hogyan „érdemelhetnéd vissza” a közelségét, a hallgatása már komoly terhet rakhat rád.

8. A saját viselkedéséért is téged hibáztat

Azért kiabált, mert felidegesítetted, azért féltékenykedik, mert szerinted túl barátságos voltál valakivel. Így végül mindig neked kellene másképp viselkedned ahhoz, hogy ő ne bántson. A saját tetteiért azonban ő felel, és ezt egy nehéz vita vagy rossz nap sem írja felül.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Ha ez a 3 dolog hiányzik a párkapcsolatodból, sajnos szakításra van ítélve

9. Fenyegetéssel próbál elérni valamit

Ha félelemkeltéssel vesz rá arra, hogy maradj, engedelmeskedj vagy feladj valamit, az súlyos figyelmeztető jel. Nem kell megvárnod, hogy egy fenyegetést tett kövessen ahhoz, hogy támogatást kérj. A biztonságod akkor is számít, ha a másik később azt állítja, csak dühében beszélt veled így.

10. Elbizonytalanít abban, amire emlékszel

Egyre gyakrabban tagadja le a korábbi mondatait, megkérdőjelezi az emlékeidet, és végül már te sem tudod, bízhatsz-e a saját megítélésedben. A gaslighting során a másik rendszeresen aláássa a valóságérzékelésedet. Ennek következtében egyre inkább az ő magyarázataira támaszkodhatsz a saját tapasztalataid helyett.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Minden csillagjegynek van egy óriási red flagje a kapcsolatokban: ez a tied

11. Már előre félsz egy egyszerű beszélgetéstől

Fejben újra és újra elpróbálod, hogyan hozz fel valamit, nehogy rosszul reagáljon. Inkább elhallgatsz eseményeket, vagy automatikusan bocsánatot kérsz, csak hogy elkerüld a konfliktust. Ha egyre bizonytalanabbnak érzed magad, és folyton a saját reakcióidat vizsgálod, érdemes egy kívülállóval is átbeszélned, mi történik köztetek.

12. A kedvesség és a büntetés kiszámíthatatlanul váltakozik

Egyik nap eláraszt figyelemmel, másnap hideggé válik, és neked kell kitalálnod, mivel dobhatnád fel a hangulatát. Különösen aggasztó, ha ez mindig akkor történik, amikor önálló programot szervezel vagy meghúzol egy határt. Az ismétlődő hangulatingadozás bűntudatot és szorongást kelthet, így a kapcsolat egyre inkább az ő reakciói körül foroghat.

Mit tehetsz, ha magadra, a kapcsolatodra ismertél?

Elsőként próbáld megfogalmazni, pontosan mi történik a kapcsolatodban, és hogyan hat rád. Ha biztonságosnak érzed, beszélhetsz róla a pároddal, majd figyelheted, történik-e érdemi, valódi változás a beszélgetést követően az általad felhozott kérdésben. Ha viszont félsz a partneredtől, fenyeget vagy korlátoz, kérj támogatást egy megbízható embertől vagy segítő szakembertől. Nem kell egyedül eldöntened, hogyan lépj tovább – és bátran támaszkodj másokra a szakításkor!

Ha toxikus a párkapcsolatod, azonnal ki kell lépned belőle! Segítünk felismerni az intő jeleket!

Galéria / 7 kép

7 toxikus párkapcsolati típus, amiből jobb, ha menekülsz

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...
Kép
Divat

Katalin hercegné és Meghan Markle is erre a cipőre cserélte a sportcipőjét

Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.

Kép
Divat

Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!

Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!

Kép
Sztárok

Heidi Klum és Palvin Barbi vitték a prímet: a 2026-os halloween legmenőbb sztárjelmezei

Idén a nagyon ijesztő jelmeztől kezdve a kifejezetten vicces ötletekig mindent láthattunk a sztároktól!

Kép
Életmód

Szerelmi horoszkóp november: a Bakokra izgalmas kaland vár, a Vízöntőknek új szerelem változtatja meg a gondolkodásukat

Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? Flörtök? Kalandok? A november igazán izgalmasnak ígérkezik, érdemes tehát elolvasnod a szerelmi horoszkópot, hisz a csillagok számodra is tartogatnak kalandokat!

Kép
Életmód

8 étel, ami eszméletlenül erős gyulladáscsökkentő hatással bír

A tartós gyulladás sokáig észrevétlen maradhat, miközben kedvezőtlenül befolyásolhatja a szervezet működését.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp november 2.: a Bikáknak nem várt eredményt hoz egy bizonyos projekt, az Oroszlánoknak érdemes kiállniuk magukért

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!