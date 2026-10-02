12 furcsa dolog, amit az ősz művelhet a testeddel

Beköszönt a pulóveres időszak, előkerülnek a forró italok, délután pedig egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már sötét van. Az ősz azonban nemcsak a gardróbunkat és a napi rutinunkat forgatja fel. A rövidebb nappalok, a csökkenő hőmérséklet, a változó páratartalom és az, hogy egyre több időt töltünk zárt térben, a szervezetünkre is hatással lehet. Sőt, ezek közül néhány változás egészen furcsa. Lehetséges, hogy ilyenkor gyakrabban fáj a fejed, változik az alvásod, érzékenyebbé válik a bőröd, vagy minden hajmosás után úgy érzed, kétszer annyi haj maradt a lefolyóban.

Mutatjuk, milyen meglepő dolgokat hozhat magával az ősz.

1. Könnyebben elkaphatsz valamilyen légúti fertőzést

Nem önmagában attól leszel beteg, hogy hidegebbre fordul az idő, tehát a nagymamák klasszikus „vegyél fel egy pulóvert, mert megfázol” mondata ennél azért bonyolultabb. Az viszont tény, hogy számos légúti vírus aktivitása ősszel és télen megemelkedik. Ebben több tényező is közrejátszhat: több időt töltünk másokkal zárt helyiségekben, bizonyos vírusok pedig a hűvösebb évszakokban könnyebben terjednek. Az RSV például jellemzően ősszel és télen terjed intenzívebben, és általában december-január környékén tetőzik. Vagyis nem a hideg levegő „fertőz meg”, de az ősz kezdetével valóban belépünk abba az időszakba, amikor több légúti kórokozó kezd körözni.

2. Megváltozhat a hangulatod

A nyári este nyolcas világosság után elég drasztikus tud lenni, amikor ősszel már munka után sötétben indulunk haza. És vannak, akik szervezetét a fény mennyiségének változása az átlagosnál erősebben megviseli. A szezonális affektív zavar, vagyis a SAD a depresszió olyan formája, amelynek tünetei bizonyos évszakokban jelentkeznek. Az őszi-téli típus esetében szerepet játszhat a nappalok rövidülése, valamint a szervezet alvás-ébrenlét ciklusának változása. A kutatások a szerotonin- és melatoninszabályozás megváltozását is összefüggésbe hozzák vele. Fontos azonban különbséget tenni aközött, hogy egy borús napon kicsit rosszabb kedvünk van, és aközött, amikor a lehangoltság tartós, a mindennapi életet is megnehezíti. Utóbbi esetben érdemes szakemberhez fordulni.

3. A bőröd hirtelen sokkal szárazabb lehet

Elég néhány hidegebb hét ahhoz, hogy a nyáron még teljesen jól működő testápoló hirtelen kevésnek tűnjön. A hűvösebb, alacsonyabb páratartalmú levegő megnehezítheti a bőr számára a nedvesség megtartását. Ehhez ősszel és télen hozzájön a beltéri fűtés, illetve a hosszú, forró zuhanyok iránti vágyunk is – ezek együtt száraz, húzódó vagy akár viszkető bőrhöz vezethetnek. Ezért fordulhat elő, hogy az ősz beköszöntével érdemes a könnyű nyári testápolókat gazdagabb krémekre cserélni.

4. A szemed is kiszáradhat

Nemcsak a bőrünk érzi meg a levegő változását. A szárazabb levegő, a szél és a beltéri fűtés a szemünket is irritálhatja.

Kutatások szerint az időjárási körülmények – többek között a hőmérséklet, a páratartalom és a szél – befolyásolhatják a száraz szem tüneteit. Ráadásul az őszi allergének miatt egyszerre jelentkezhet szemszárazság, viszketés és könnyezés is. Ha tehát ősszel feltűnően sokszor érzed úgy, mintha homok lenne a szemedben, nem biztos, hogy csak a túl sok képernyőidő a felelős.

5. Gyakrabban tüsszöghetsz

Ha azt hitted, az allergiaszezon tavasszal véget ért, rossz hírünk van: az ősznek is megvannak a saját allergénjei. A késő nyári és őszi időszak egyik legismertebb kiváltója a parlagfű, emellett különböző gyomnövények pollenjei és a penészgombák is okozhatnak tüneteket. Tipikus panasz lehet az orrfolyás, az orrdugulás, a tüsszögés, a szemviszketés és a könnyezés. Ráadásul a száraz, szeles napok még tovább ronthatják a helyzetet, mivel könnyebben kerülhet pollen a levegőbe.

6. Több migrénes rohamod lehet

Akinek migrénje van, pontosan tudja, mennyire sokféle apró változás képes beindítani egy rohamot és sajnos az időjárás is lehet ilyen trigger. Az évszakváltással járó hőmérséklet-ingadozás, a légnyomás változása, az erősebb szél és még az alvási rutin felborulása is kiválthat migrénes rohamot egyeseknél. De különösen az ősz elején jellemző hőmérséklet- és légnyomásváltozás lehet problémás az erre érzékenyek számára. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ősz mindenkinek több migrént hoz, inkább azt, hogy azok számára lehet feltűnő a változás, akiknek az időjárás eleve trigger.

7. Több hajszálat találhatsz a kefédben

Talán ez az egyik legfurcsább őszi jelenség: egyes kutatások szerint az hajhullásban is lehet szezonális ingadozás. Fontos azonban, hogy néhány plusz hajszál még nem jelent valódi hajhullási problémát. Normális körülmények között naponta körülbelül 50–100 hajszál elvesztése természetes, mivel a hajszálaink folyamatosan különböző növekedési ciklusokon mennek keresztül. Ha azonban látványosan ritkulni kezd a haj, kopasz foltok jelennek meg, vagy a fokozott hullás hónapokon keresztül fennáll, azt már nem érdemes egyszerűen az őszre fogni.

8. A vérnyomásod is reagálhat a hidegre

Amikor csökken a hőmérséklet, az ereink összehúzódhatnak, ami miatt a vérnek kisebb térben kell áramlania. Ennek következtében a vérnyomás a hidegebb hónapokban általában magasabb lehet, mint nyáron.

Egészséges embereknél ez általában nem feltűnő változás, magas vérnyomás vagy szív-érrendszeri betegség esetén azonban nagyobb jelentősége lehet. A hirtelen időjárás-változás – például egy erősebb hidegfront – szintén befolyásolhatja a szervezet reakcióit.

9. A tested több energiát fordíthat arra, hogy melegen tartson

Itt jön az egyik legérdekesebb biológiai trükkünk: a barna zsírszövet. A fehér zsírszövettel ellentétben a barna zsír egyik legfontosabb feladata a hőtermelés. Hideg hatására aktivitása fokozódhat, és energiát használ fel ahhoz, hogy segítsen fenntartani a testhőmérsékletet. Ez persze nem azt jelenti, hogy néhány hűvös séta valamiféle titkos fogyókúrás módszer lenne. Inkább azt mutatja, milyen látványosan képes a szervezet alkalmazkodni a környezeti hőmérséklet változásához.

10. Megváltozhat az étvágyad – és akár könnyebben felszaladhat néhány kiló

Amikor húsz helyett tíz fok van odakint, valószínűleg kevesebben álmodozunk egy hideg salátáról, és annál többen egy adag meleg tésztáról. Az ősz ráadásul gyakran együtt jár a napi rutin megváltozásával: kevesebb szabadtéri program, kevesebb mozgás és több otthon töltött idő jöhet. Emiatt egyeseknél nőhet az energiabevitel vagy csökkenhet a fizikai aktivitás. Ez azonban egyáltalán nem valamiféle elkerülhetetlen „őszi hízás”. Sokkal inkább az életmód és a környezet változásának lehetséges következménye, nem pedig egy olyan biológiai szabály, amely mindenkinél bekövetkezik.

11. Álmosabbnak érezheted magad korábban

Nyáron este kilenckor még simán úgy érezhetjük, hogy előttünk az egész este. Októberben ugyanebben az időpontban viszont már legszívesebben bebújnánk a takaró alá. Ennek van biológiai magyarázata. A fény az egyik legfontosabb külső jel, amely szabályozza a cirkadián ritmusunkat, a sötétség pedig elősegíti a melatonin termelődését. Ahogy egyre korábban sötétedik, változhat az az időpont is, amikor este álmosságot érzünk. A szezonális hangulatzavaroknál szintén szerepet játszhat a melatonin és az alvás-ébrenlét ritmusának megváltozása. Ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy ősszel automatikusan jobban alszunk. A rendszeres alvásritmus továbbra is fontosabb annál, hogy milyen évszakot írunk.

12. Stresszesebbnek érezheted magad

Van valami különös az őszben: miközben minden tele van cozy fotókkal, pumpkin spice lattéval és puha pulóverekkel, sokaknál éppen ebben az időszakban nő meg a stressz. Újra felpörög a munka és az iskola, rövidülnek a nappalok, közeledik az év vége, és egyre több kötelezettség kerülhet a naptárba. Ehhez társulhat, hogy kevesebb időt töltünk természetes fényben és szabadtéren. A rövidebb nappalok bizonyos embereknél valódi hangulati és alvásbeli változásokat is előidézhetnek. Ha azonban az őszi lehangoltság, szorongás vagy motiválatlanság hetekig tart, illetve a hétköznapi életet is megnehezíti, azt már nem érdemes egyszerű évszakváltásként elintézni.

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