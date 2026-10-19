Szépség
Meglepő sorrend született: ez a 12 csillagjegy rangsora a legszerencsésebbtől a legpechesebbig
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Egy friss összeállítás szerint igen, és az eredmény többeket is meglephet. A szerencsét sokféleképpen értelmezhetjük. Van, akinek a pénzügyekben kedvez az élet, más a szerelemben találja meg könnyebben a boldogságot, és olyanok is akadnak, akik a legváratlanabb helyzetekből képesek előnyt kovácsolni. Egy új, asztrológiai alapú rangsor most mind a 12 csillagjegyet sorba állította aszerint, mennyire tartják őket szerencsésnek. Az összeállítás többek között a nagy nyereményeket és a milliárdosok vagyonával kapcsolatos adatokat vette figyelembe, bár fontos hozzátenni, hogy az eredményeknek nincs tudományosan bizonyított alapjuk. Ettől függetlenül érdekes megnézni, kinek milyen helyet osztottak a csillagok. Íme, a 12 csillagjegy rangsora a legszerencsésebbtől a legkevésbé szerencsésig!
1. Kos
A lista abszolút győztese a Kos! Az asztrológiai értelmezés szerint a jegy szülöttei nemcsak bátrak és kezdeményezők, hanem gyakran jókor vannak jó helyen. Mernek kockáztatni, és sokszor olyan lehetőségeket is megragadnak, amelyeket mások inkább elszalasztanak.
2. Skorpió
A Skorpió szinte ösztönösen ráérez arra, merre érdemes indulnia. Erős intuíciója sokszor átsegítheti a nehézségeken, és a szerencse különösen akkor állhat mellé, amikor már majdnem feladná a reményt.
3. Mérleg
A Mérleg egyik legnagyobb előnye, hogy könnyen teremt kapcsolatokat, és rendszerint megtalálja a közös hangot másokkal. Ennek köszönhetően gyakran váratlan lehetőségek nyílnak meg előtte, akár a karrierjéről, akár a magánéletéről van szó.
4. Oroszlán
Az Oroszlán magabiztossága és természetes kisugárzása sokszor önmagában is előny. Szívesen vállal szerepet, nem fél megmutatni a tehetségét, és képes felismerni azokat a helyzeteket, amelyekből komoly sikert kovácsolhat.
5. Ikrek
Az Ikrek gyors észjárásának és alkalmazkodóképességének köszönhetően még a legváratlanabb fordulatokat is a javára tudja fordítani. Szerencséje gyakran új ismeretségek, spontán döntések és hirtelen jött lehetőségek formájában érkezhet.
6. Vízöntő
A Vízöntő különc gondolkodása időnként kifejezetten kifizetődő lehet. Mivel nem ragaszkodik a megszokott megoldásokhoz, olyan utakat is felfedezhet, amelyeket mások észre sem vesznek.
7. Nyilas
Bár a Nyilast sok asztrológiai hagyomány kifejezetten szerencsés jegynek tartja, ebben a rangsorban csak a hetedik helyet szerezte meg. Kalandvágyó természete és optimizmusa azonban segíthet neki abban, hogy a nehezebb helyzetekből is jól jöjjön ki.
8. Bika
A Bika csillagjegy inkább a biztonságra és a kiszámíthatóságra épít, mint a véletlen szerencsére. Amit elér, azt rendszerint kitartó munkájának köszönheti, és bár nem mindig hullik az ölébe a siker, hosszú távon sokszor stabil eredményeket érhet el.
9. Rák
A Rák számára a család, az érzelmi biztonság és a kiegyensúlyozott kapcsolatok fontosabbak lehetnek az anyagi szerencsénél. Érzékenysége miatt hajlamos túlgondolni bizonyos döntéseket, ami olykor visszatarthatja a merészebb lehetőségektől.
10. Szűz
A Szűz ritkán bízza a véletlenre a dolgokat. Szeret mindent előre megtervezni, alaposan mérlegel, és gyakran keményebben dolgozik másoknál. A rangsor szerint nem tartozik a legszerencsésebb jegyek közé, de kitartásával sokszor ellensúlyozza ezt.
11. Halak
Meglepő módon a Halak az utolsó előtti helyre került. Pedig ez a jegy híres az elszántságáról, az erős megérzéseiről és arról, hogy a legnehezebb helyzetekből is képes felállni. Lehet, hogy nem mindig kapja meg könnyen, amire vágyik, de ha kitűz maga elé egy célt, nehéz eltéríteni tőle.
12. Bak
A lista végén a Bak áll. A rangsor szerint ő számíthat a legkevésbé a véletlen szerencsére, de ez korántsem jelenti azt, hogy sikertelen lenne. Sőt, a Bak az egyik legkitartóbb és legcéltudatosabb csillagjegy, aki inkább megdolgozik az eredményeiért, mintsem a szerencsében bízzon.
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