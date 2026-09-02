11 jel, hogy egy nárcisztikussal randizol - még ha eleinte álompasinak is tűnt

A „nárcisztikus” szóval mostanában nagyjából úgy dobálózunk, mint néhány éve a „toxikussal”. Az exed soha nem kért bocsánatot? Nárcisztikus. A randipartnered negyven percen keresztül csak magáról beszélt? Szintén nárcisztikus. Megnézte az Insta-sztoridat, de az üzenetedre nem válaszolt? Oké, idegesítő, de ettől még nem feltétlenül személyiségzavaros.

A nárcizmus ennél jóval összetettebb. Nárcisztikus vonások bizonyos mértékig sok embernél megjelenhetnek, ez pedig nem ugyanaz, mint a nárcisztikus személyiségzavar, vagyis az NPD. Utóbbi klinikai diagnózis, amelyet kizárólag megfelelően képzett szakember állapíthat meg. Sokkal hasznosabb tehát azt figyelni, hogy a partnered viselkedésében kialakul-e egy visszatérő minta és főleg azt, hogyan érzed magad mellette.

1. Már az elején letarol a figyelmével

Az első néhány hétben úgy érezheted, hogy romantikus főszereplő lettél egy filmben. Egész nap ír, bókokkal bombáz, különleges randikat szervez és már akkor arról beszél, mennyire ritka és különleges az, ami köztetek van, amikor te még azt sem tudod biztosan, hogyan issza a kávéját.

Ez lehet az úgynevezett love bombing egyik formája: amikor valaki nagyon intenzív figyelemmel és rajongással áraszt el, hogy gyorsan kialakuljon a kötődés. Fontos azonban, hogy az intenzív lelkesedés önmagában még nem red flag. Inkább akkor érdemes résen lenni, ha a meseszerű kezdet után hirtelen teljesen megváltozik a dinamika.

2. Valahogy minden beszélgetés végül róla szól

Elmeséled, milyen borzalmas napod volt a munkahelyeden, húsz perccel később pedig azon kapod magad, hogy már te vigasztalod őt. Vagy megosztasz vele egy számodra fontos sikert, ő pedig szinte azonnal eszébe juttatja neked, hogy vele ennél sokkal nagyobb dolgok történtek.

Nem arról van szó, hogy egy nárcisztikus vonásokkal rendelkező ember soha nem érdeklődhet irántad. A probléma inkább az, amikor hosszú távon mindig az ő érzései, problémái és eredményei kerülnek reflektorfénybe, a tieid pedig rendszeresen háttérbe szorulnak.

3. Aszerint bánik az emberekkel, hogy mit kaphat tőlük

Az első randik alatt természetesen mindenki a jobbik oldalát szeretné mutatni. Ezért sokszor többet árul el valakiről az, hogyan viselkedik azokkal, akiket nem akar lenyűgözni. Figyeld meg például, hogyan beszél a pincérrel, a baristával vagy egy olyan kollégával, akitől semmilyen előnye nem származhat. Ha látványosan kedves a „fontos” emberekkel, másokat viszont lenéz vagy semmibe vesz, az nem túl megnyugtató jel. Hasonlóan beszédes lehet az is, ha állandóan nevekkel, kapcsolatokkal és státusszal próbálja bizonyítani, mennyire fontos ember.

4. Szinte megszállottan érdekli, mit gondolnak róla mások

Nemcsak az számít neki, hogy milyen a kapcsolatotok, hanem talán még inkább az, hogyan néz ki kívülről. Egy vita során ezért nem feltétlenül az zavarja a legjobban, hogy megbántott téged, hanem az, hogy szerinte „lejárattad” vagy kellemetlen helyzetbe hoztad mások előtt.

Elvárhatja azt is, hogy egy bizonyos képet mutassatok kifelé: mindig boldog párnak tűnjetek, tökéletesen viselkedj társaságban, vagy valamilyen módon emeld az ő státuszát. A látszat ilyenkor könnyen fontosabbá válhat annál, ami valójában történik kettőtök között.

5. A szeretete egy idő után feltételekhez kötöttnek tűnik

A kapcsolat elején kapott rengeteg figyelem később egészen más arcot ölthet. Kedves és szeretetteljes, amikor egyetértesz vele, támogatod, dicséred vagy azt teszed, amit szeretne - de amint önálló véleményed lesz, mintha valaki lekapcsolná a villanyt.

A szeretet, a bókok és az intimitás akár jutalmazásnak is érződhetnek. Ha „jól viselkedsz”, megkapod őket, ha nemet mondasz vagy meghúzod a saját határaidat, jöhet a távolságtartás, a hidegség vagy a büntető csend.

6. A valódi bocsánatkérés nem az erőssége

Persze mindannyian voltunk már védekezőek egy vita hevében. Az viszont egészen más, ha valaki gyakorlatilag képtelen felelősséget vállalni azért, amit tett. Még a bocsánatkérése is úgy hangozhat, hogy „sajnálom, de te hoztál ki a sodromból”, vagy néhány másodperc után már azt sorolja, te mi mindent csináltál rosszul. A végén pedig furcsa módon neked lesz bűntudatod, miközben eredetileg azért kezdtetek beszélgetni, mert ő bántott meg téged.

7. A konfliktus végére valahogy mindig te leszel a hibás

Felhozol egy teljesen konkrét problémát, majd fél órával később már azt próbálod bizonygatni, hogy nem vagy hisztis, túlérzékeny vagy igazságtalan. Ismerős?

Nárcisztikus viselkedésmintánál előfordulhat, hogy a beszélgetés fókusza villámgyorsan átkerül arról, amit a másik tett, arra, hogy te egyáltalán miért merted szóvá tenni. Így végül te végzed az érzelmi „takarítást”: te békítesz, te kérsz bocsánatot, és te próbálod újra rendbe rakni a kapcsolatot.

8. Nagyon rosszul viseli, ha határokat húzol

Egy egészséges kapcsolatnak természetes része, hogy néha azt mondjuk: ezt szeretném, ezt viszont nem. Nárcisztikus vonások esetén azonban a másik a határaidat könnyen személyes elutasításként élheti meg. Akár egy olyan egyszerű kérésből is óriási vita lehet, hogy szeretnéd befejezni a beszélgetést, ha kiabálni kezd vagy szükséged van egy kis időre egyedül. Ahelyett, hogy tiszteletben tartaná ezt, megpróbálhat bűntudatot kelteni benned, dühös lehet, vagy azt bizonygathatja, hogy már maga a kérésed is teljesen ésszerűtlen.

9. Érdekes módon az életében mindenki más a problémás

Egy nehéz ex teljesen normális. Két nehéz ex is előfordul. Ha viszont az összes exe „őrült”, minden korábbi barátja áruló, minden főnöke idióta és valahogy minden történetben kizárólag ő az áldozat, azért érdemes felkapni a fejed.

Figyeld meg, képes-e egyáltalán beszélni a saját felelősségéről egy kapcsolat vagy barátság végén. Senki sem tökéletes, ezért ha valaki húsz konfliktusból húszban teljesen vétlennek látja magát, az minimum érdekes.

10. Szakítással vagy más emberekkel próbál irányítani

Amikor bizonytalannak érzi magát, vagy úgy érzi, már nem kapja meg tőled ugyanazt a figyelmet és rajongást, megpróbálhatja visszaszerezni az irányítást. Ennek egyik módja lehet, hogy minden komolyabb vita során szakítással fenyegetőzik.

Mások látványos emlegetése vagy az előtted történő flörtölés is beleférhet ebbe a dinamikába: az üzenet lényegében az, hogy „bármikor találok helyetted mást”. Egy egészséges párkapcsolatban természetesen előfordulhat, hogy szóba kerül a szakítás, ha nagy a baj, de egészen más rendszeresen fegyverként használni.

11. Már nem igazán érzed magad önmagadnak

Talán ez az egyik legfontosabb jel, még akkor is, ha semmilyen pszichológiai címkét nem teszel a partneredre. Gondolj vissza arra, milyen voltál a kapcsolat előtt, és hasonlítsd össze azzal, hogyan érzed magad most.

Ha állandóan megkérdőjelezed magad, félsz megszólalni, folyamatosan azon gondolkodsz, vajon túl érzékeny vagy-e, vagy úgy érzed, mintha tojáshéjon járkálnál mellette, azt nem érdemes lesöpörni az asztalról. Egy idő után akár a saját önértékelésed is attól függhet, mennyire sikerül megfelelned a partnered igényeinek, és mivel ez általában lassan történik, belülről különösen nehéz észrevenni.