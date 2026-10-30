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11 horrorfilm, amely valódi történeten alapul

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Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 27. 15:46

Forrás: imdb

horror, valós, igaz történet
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Egy horrorfilm után könnyű azzal nyugtatni magunkat, hogy az egész csupán a rendező képzeletének szüleménye.

Csakhogy néhány legendás alkotás mögött valódi gyilkosságok, megmagyarázhatatlannak tartott események és tragikus emberi sorsok állnak. Hitchcock egyik leghíresebb gyilkosától a démoni megszállottságon át a texasi láncfűrészes rémálomig számos horrorfilmnek van valóságbeli előzménye. Egyes alkotások dokumentált bűncselekményeket dolgoznak fel, mások vitatott paranormális beszámolókból vagy évszázados legendákból születtek. A filmesek természetesen sok részletet megváltoztattak, ám néhány esetben az eredeti történet önmagában is elég megrázó ahhoz, hogy horrorfilm készüljön belőle. A következő válogatásban összegyűjtöttünk 11 horrorfilmet, amelyeknek a története a való életből merített ihletet.

Lássuk!

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11 horrorfilm, amely valódi történeten alapul

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