11 hiba, amit rengeteg pasi elront orális szex közben

A valóságban azonban éppen azok az apró részletek döntik el, hogy felejthetetlen élmény lesz-e belőle, vagy inkább csak azt várod, mikor lesz végre vége. Ráadásul a leggyakoribb hibák jelentős része nem a technikai tudás hiányából fakad, hanem abból, hogy valaki nem figyel eléggé a másik reakcióira.

Rögtön teljes sebességre kapcsol

Az egyik leggyakoribb hiba, amikor valaki azonnal intenzív stimulációval kezd. A női testnek sokszor idő kell ahhoz, hogy kellően izgatott állapotba kerüljön, ezért a lassabb kezdés, a csókok és a fokozatos közeledés sokkal többet érhet, mint a túlzott lelkesedés az első másodperctől.

Azt hiszi, ami az exének bejött, neked is jó lesz

Nincs olyan univerzális technika, amely mindenkinél ugyanúgy működik. Ami az egyik nő számára elképesztően izgató, a másiknak akár teljesen közömbös is lehet. Ahelyett, hogy valaki egy korábban bevált recepthez ragaszkodik, sokkal fontosabb figyelni arra, hogyan reagál az aktuális partnere.

Nem kommunikál

A jó szexhez nem kell folyamatosan beszélni, de teljesen figyelmen kívül hagyni a kommunikációt sem érdemes. Egy-egy egyszerű kérdés arról, hogy jó-e így, vagy szeretnéd-e máshogy, sokkal szexibb lehet, mint találgatni. Ugyanez igaz a testbeszédre: a légzés, a mozdulatok és az ösztönös reakciók rengeteget elárulnak.

Úgy kezeli az orgazmust, mintha vizsga lenne

Ha minden mozdulat mögött az a gondolat áll, hogy „most már el kellene élveznie”, könnyen teljesítménykényszer alakulhat ki. Az orgazmus természetesen lehet az élmény része, de nem kell minden alkalommal kötelező végállomásként tekinteni rá. Sokkal felszabadítóbb, ha maga az élvezet kerül középpontba.

Azt gondolja, minél erősebben, annál jobb

Az intenzitás önmagában nem garancia semmire. A túl nagy nyomás vagy a túl erős stimuláció kifejezetten kellemetlen lehet, különösen az érzékeny területeken. Sokszor a finomabb, kontrolláltabb mozdulatok sokkal hatásosabbak.

Ugyanazt csinálja perceken keresztül

Van egy fontos kivétel: ha valami láthatóan működik, nem kell csak azért változtatni rajta, mert már eltelt néhány perc. Ha viszont semmilyen különösebb reakció nem érkezik, érdemes váltani a ritmuson, a sebességen vagy az intenzitáson. Az automatikus ismételgetés ritkán lesz izgalmasabb attól, hogy tovább tart.

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Nem törődik azzal, hogy kényelmes-e

A legjobb technika sem ér sokat, ha közben zsibbad a lábad, kényelmetlenül fekszel vagy folyamatosan azon jár az eszed, hogyan helyezkedj át. Egy apró pozícióváltás mindkét félnek kényelmesebbé teheti az együttlétet, ráadásul az érzéseket is teljesen megváltoztathatja.

Úgy tesz, mintha orális szex közben nem léteznének fertőzések

Az orális szex során is átadhatók bizonyos szexuális úton terjedő fertőzések, ezért a biztonságról való beszélgetés nem csak penetráció előtt fontos. Egy új kapcsolatban különösen érdemes tisztázni a határokat, a tesztelést és azt, milyen védekezés mellett érzi mindkét fél komfortosan magát.

Fél megkérdezni, hogy jó-e

Sokan azért nem kérnek visszajelzést, mert attól tartanak, hogy tapasztalatlannak tűnnek majd. Pedig inkább az ellenkezője igaz. Aki kíváncsi arra, mit szeret a másik, sokkal könnyebben tud alkalmazkodni hozzá, mint az, aki magabiztosan találgat.

Elfelejti, hogy két keze is van

Az orális szexnek nem kell kizárólag a szájról és a nyelvről szólnia. A kéz bevonásával egyszerre többféle inger érheti a testet, és a ritmust is könnyebb változatossá tenni. Sok nő számára éppen a különböző stimulációk kombinációja teszi igazán intenzívvé az élményt.

Csak egyetlen pontra koncentrál

Az izgalom nem kizárólag a nemi szerveknél kezdődik. A nyak, a mell, a has, a comb belső része és számos más erogén zóna bevonása sokkal jobban felépítheti a vágyat. Néha éppen az teszi igazán izgatóvá az orális szexet, hogy egy ideig még nem történik meg az, amire a másik a legjobban vár.

A legjobb orális szexhez tehát nem feltétlenül valamilyen titkos technika kell. Sokkal többet számít a figyelem, a kommunikáció és az, hogy valaki hajlandó legyen alkalmazkodni ahhoz, ami az adott partnerének valóban jó. A magabiztosság pedig nem azt jelenti, hogy valaki mindent tud, hanem azt, hogy nem fél észrevenni, amikor érdemes valamit máshogy csinálni.

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