100+ randi után már tudom: ezzel lehet igazán jó benyomást kelteni

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Forrás: IMDB
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Nem mondom, hogy szakértő vagyok a randizásban, de ha valamiből sok van mögöttem, akkor az az első találkozás. Voltam fantasztikus randikon, borzalmas randikon, olyanokon, amelyekből kapcsolat lett, és olyanokon is, amelyeknél már az első tíz percben tudtam, hogy ebből biztosan nem lesz második randi. És ennyi találkozó után egy dologban biztos vagyok: nem attól lesz jó egy randi, hogy mindent megteszel azért, hogy a másik kedveljen. Sőt, szerintem pont az ellenkezője működik.
Érdeklődő vagyok, de nem akarok mindent azonnal megtudni. Nyilván, ha mesél valamiről, ami fontos neki, visszakérdezek és ha látom, hogy egy témáról szívesen beszél, akkor hagyom. Viszont azt már megtanultam, hogy nem kell egy este alatt megismerni valakinek az egész életét. Nem kérdezem végig a családját, az exeit, a gyerekkori traumáit és az öt év múlva elképzelt jövőjét. Egyrészt ez nem állásinterjú, másrészt sokkal izgalmasabb, ha marad még mit megtudni egymásról.
Nem kérek engedélyt a saját életemhez
Ha a hétvégén el akarok menni a barátnőimmel valahova, nem azt mondom egy frissen megismert férfinak, hogy: „Ugye nem baj, ha pénteken elmegyek velük?”, hanem azt, hogy: „Pénteken a barátnőimmel megyek vacsorázni.”. Nem azért, mert játszmázni akarok, egyszerűen csak nem akarok engedélyt kérni, olyan dolgokért, amelyek nekem alapnak számítanak az életemben. Egy egészséges ismerkedésben két külön élet találkozik egymással. Természetesen ha már kapcsolatban vagyunk, megbeszéljük a közös programokat, de az elején szerintem nagyon fontos, hogy ne kezdjük el automatikusan a másikhoz igazítani az egész életünket.
Nem teszek félre mindent egy randi kedvéért
A randizásaim kezdetén simán átszerveztem volna a hetemet azért, hogy valakivel találkozzak, de idővel rájöttem, hogy azt sem tudom, mi fog várni azon a randin, akkor pedig miért borítsam fel az egész hetem, egy randi miatt?! Ha azt mondja, kedden ér rá, nekem pedig kedden már van programom, akkor keresünk másik napot. Nem mondom le a pilatest, a barátnőimet vagy egy korábban megbeszélt vacsorát csak azért, mert hirtelen szabaddá vált.
Nem leszek azonnal túl odaadó
Az elején nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy máris mindent meg akarsz tenni a másikért. Megjegyzed a kedvenc sütijét, majd a harmadik randira megsütöd. Elhozod neki a kedvenc kávéját. Megleped valamivel, amiről egyszer futólag beszélt. És ez persze aranyos, de szerintem ez ráér később is. Először szeretném látni, hogy ő is tesz-e értem.
Nem akarom meggyőzni arról, hogy én vagyok számára a tökéletes nő
Régen egy randin sokkal többet gondolkodtam azon, hogy vajon én tetszem-e neki. Ma már sokkal inkább arra figyelek, hogy ő tetszik-e nekem? Jól érzem magam vele? Tetszik, ahogyan másokról beszél? Figyel rám? Kérdez? Kedves a pincérrel? Érdekli, amit mondok? Mert ha az egész randit azzal töltöm, hogy próbálok neki megfelelni, közben könnyen elfelejtem eldönteni, hogy én egyáltalán akarok-e tőle bármit. Pedig még azt sem tudod, hogyan viselkedik konfliktushelyzetben.
Ha valami nem tetszik, akkor megmondom
Ha nem szeretem azt az éttermet, akkor azt mondom. Ha nincs kedvem egy programhoz, ajánlok mást. Sok barátnőm elvéti azt a hibát, hogy annyira kedvelhetőnek akarnak tűnni, hogy inkább mindenre igent mondanak, még arra is, amit nem szeretnek.
Tudom, így leírva talán soknak tűnhet ez a rengeteg apró szabály és határ, de a valóságban ezek sosem tették görcsössé az ismerkedést. Sőt, rengeteg kifejezetten jó randiban volt részem, és azt tapasztaltam, hogy akikkel tényleg működött a kémia, azok teljesen értették, hogy nem akarom az első pillanattól kezdve köréjük szervezni az egész életemet.
Volt olyan randipartnerem is, aki később bevallotta, hogy kifejezetten tetszett neki, hogy egy kicsit elérhetetlenebb voltam, nem mondtam mindenre azonnal igent, és látszott rajtam, hogy a saját életem nélküle is teljes. Nekem pedig végül pont ez vált be a legjobban: nem játszmázni, hanem megtartani önmagamat az ismerkedés közben is.
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