100 nő elárulta, hogyan viseli az intim szőrzetét: az alábbi trendek mennek most a legjobban

„Intim szőrzet trendek”. Nehéz lenne ennél gyorsabban rákattintani valamire. Aztán kiderült, hogy valódi trendlista helyett csak egy ügyesen álcázott reklámról volt szó. De a kérdés ott maradt, hogy vajon mit csinálnak most a nők az intim szőrzetükkel? Egy 100 fős, anonim kérdőívből most egészen árnyalt kép rajzolódik ki és talán az is kiderül, hogy egyáltalán léteznek-e még trendek ebben a témában.

A többség még mindig eltávolítja, de nem mindenki ugyanúgy

A válaszok alapján a nők több mint fele, 53% rendszeresen eltávolítja az intim szőrzetének egy részét vagy egészét, míg további 11% csak alkalmakhoz köti (például nyaralás vagy randi előtt).

Az eltávolítás módjai közül:

• a borotválás toronymagasan vezet,

• ezt követi a kozmetikus által végzett gyantázás,

• míg az otthoni gyantázás és a szőrtelenítő krémek a lista végén kullognak.

A válaszadók:

• 7%-a lézeres, tartós megoldást választott,

• 26% inkább csak igazít, trimmel,

• és mindössze 3% az, aki teljesen természetesen hagyja.

A döntéseink mögött nem mindig mi állunk

Bár elsőre azt gondolnánk, hogy ez teljesen személyes preferencia kérdése, a valóság jóval összetettebb. A válaszadók közel 70%-a szerint a média (filmek, sorozatok, celebek, pornó) jelentősen befolyásolja, hogyan viszonyulnak az intim szőrzethez. És bár sokan ezt nem szívesen ismerik el, a párkapcsolati dinamika is erősen jelen van:

• 64% mondta, hogy partnere hatással van a döntéseire,

• ugyanakkor 61% szerint nem fontos, mit gondol a partnere erről.

Természetesség vs. elvárások

A női testtel kapcsolatos irreális elvárások, beleértve a szőrtelenséget is, egyre gyakrabban kerülnek kritika alá. Egyre több szó esik arról, hogy a tökéletesre retusált testképek és a pornó milyen hatással vannak az önképre. Mégis, a társadalmi beidegződéseket nem lehet egyik napról a másikra lebontani. Érdekes módon azok, akik az LMBTQIA+ közösséghez tartozónak vallották magukat, általában sokkal lazábban álltak a kérdéshez, mint a heteroszexuális válaszadók.

Van egyáltalán trend?

Amikor a résztvevőket arról kérdezték, milyen stílusokat látnának szívesen újra (például a 90-es évek landing strip-je vagy a teljesen természetes fazon), a többség meglepő választ adott vagy mindegyiket elfogadja, vagy egyiket sem, mert szerintük nem is kellene trendeknek létezniük. Egy válaszadó így fogalmazott: „Nem kellene a trendeket követni, sem a szomszédét, sem a Kardashianokét.”

