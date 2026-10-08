10 zseniális film és sorozat, ami új köntöst kapott és ezerszer jobb, mint az eredeti

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Minek hozzányúlni ahhoz, ami egyszer már működött? Néha azonban pont egy új alkotói nézőpont, több játékidő vagy egy egészen más szereposztás kell ahhoz, hogy egy régi történetből valami váratlanul izgalmas szülessen. Az elmúlt években több olyan újragondolást is kaptunk, amely nem egyszerűen lemásolta elődjét, hanem kibontotta, modernizálta vagy egészen új értelmet adott neki. Összegyűjtöttünk tízet, amelyeknél könnyen előfordulhat, hogy végül az új változat lesz a kedvenced.
Lássuk!
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