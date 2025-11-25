Szépség
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Forrás: gettyimages
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben
Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.
Aztán egyszer csak történik valami egészen apró, hétköznapi dolog, mondjuk egy mozdulat, egy megjegyzés, egy hang a boltból, és hirtelen beléd hasít, hogy "te jó ég, felnőtt vagyok, sőt, lassan már nem is fiatal". Másokkal is megtörtént. Sőt, néhányuk olyan szintű felismeréssel találkozott, hogy egyszerre lehet rajta nevetni és picit elszomorodni.
A következő válogatásban 10 olyan pillanatot gyűjtöttünk össze, amikor az emberek ráébredtek, hogy a fiatalság nem örök, és legalább olyan fájdalmas tud lenni, mint amikor meghúzod a derekad, miközben csak kinyitnád a hűtőt.
Lássuk is ezeket:
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?
Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
8 hollywoodi színész, aki sokkolóan kínos dolgot csinált egy filmforgatáson
A filmforgatások világa kívülről csillogó, izgalmas és tökéletesnek tűnik, belülről viszont sokszor inkább egy végtelen kínos pillanatgyűjtemény.
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz: tippek a legnehezebb napokra is
Közeledik az év vége, ami nem jelent mást, minthogy lassan az újévi fogadalmainkat is át kell gondolnunk. Értékelnünk kell azt, hogy mit csináltunk jól az előző évben, és mi az, amin elképzelhető, hogy változtatnánk a következő időszakban. Nos, ha egyet tanácsolhatok: koncentrálj az életmódváltásra! Hidd el, ez a fogadalom szinte biztos, hogy fantasztikus hatással lesz az életedre. El is árulom, hogy miért!
6 must-have rúzs 10 ezer forint alatt, amit azonnal be kell szerezned
Krémes, matt, fényes és hidratáló formulák, amelyek azonnal feldobják a sminked.