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10 vadiúj sorozat, amit hétvégén feltétlenül nézz meg

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Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 9. 11:06

Forrás: Photo by COURTESY OF NETFLIX - © 2026 Netflix, Inc.

Édentől keletre
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Tedd félre a telefonodat és csekkolj ki a valóságból pár napra ezekkel a szuper szériákkal! Nem fogod megbánni!

Elérkeztünk az idei év bekuckózós időszakához: a nappalok egyre rövidebbek, az időjárás egyre csípősebb, szóval itt az ideje, hogy tesztelj pár szuper latte-, vagy desszert receptet, amivel bebújhatsz a kedvenc takaród alá a kanapédon!

És ha már megvan a kávéd és a nasid, természetesen jöhet melléjük (jó)pár új könyv az őszi-téli TBR-listádra, továbbá meg kell találnod azokat a sorozatokat, amelyeket akár egy hétvége alatt ledarálhatsz – azaz pár órára kiszakadhadsz velük a valóságból.

Mi segítünk neked az utóbbiban, összegyűjtöttük, miket érdemes elindítanod most a streamingplatformokon egy hűvős, bekuckózós hétvégén, mint a mostani!

Édentől keletre (East of Eden)

John Steinbeck regényének adaptációja a Trask család több generáción átívelő történetét követi. A testvéri rivalizálás, a szerelem és a családi örökség középpontjában Cathy Ames áll, akinek döntései alapjaiban változtatják meg a körülötte élők sorsát. Florence Pugh kapta a főszerepet, szóval már csak ezért is KÖTELEZŐ megnézned, Christopher Abbott, Mike Faist vagy Joseph Zada pedig a kedvenc új sztárpasijaid lesznek!

Úgyis megtalállak (I Will Find You)

Egy férfi éppen a saját kisfia meggyilkolásáért ül börtönben, amikor megmutatnak neki egy fényképet, amely alapján felmerül a gyanú, hogy a gyerek valójában még életben lehet. Az édesapa ezért megszökik, hogy kiderítse az igazságot, és közben egyre több elhallgatott titokra bukkan... Ja, és olyan pasik játsszák a főszerepeket, mint Sam Worthington vagy Milo Ventimiglia!

A szilánkok (The Shards)

Ryan Murphy egyik legújabb sorozata Bret Easton Ellis azonos című regénye alapján készült, amiben többek között az egykori házaspár, Cindy Crawford és Richard Gere gyerekei, Kaia Gerber és Homer Gere szerepelnek. Az 1980-as évek Los Angelesében játszódik a történet, ahol a gazdag gimnazisták bulikkal, kalandokkal és titkokkal teli mindennapjaikat egy rejtélyes új fiú érkezése és a városban garázdálkodó sorozatgyilkos pillanatok alatt felborítják.

Every Year After

Carley Fortune debütáló regénye, a Minden elmúlt nyár (Every Summer After) is adaptálva lett szériára, úgyhogy Sadie Soverall és Sadie Soverall tolmácsolásában is megismerheted Percy, illetve Sam kapcsolatát, ami több, együtt töltött nyáron keresztül bontakozik ki a vízparton.

Lucky

Marissa Stapley regényének adaptációját Anya Taylor-Joy, Annette Bening és Timothy Olyphant főszereplésével készítették el: ebben egy szélhámos egy félresikerült, több millió dolláros rablás után menekülni kényszerül. Viszont a túléléshez újra azokhoz a bűnözői képességekhez kell folyamodnia, amelyeket korábban maga mögött szeretett volna hagyni.

Elle

A Doktor Szöszi előzménysorozata Elle Woods középiskolás éveibe kalauzol minket vissza. A kilencvenes években játszódó történet megmutatja, hogyan formálták a barátságok, az első szerelmek és a családi élmények a későbbi, magabiztos joghallgatót, akit most Lexi Minetree formál meg.

Sterling Point

A sorozat elvarázsolta a fél világot, szóval ideje, hogy te is behódolj neki: ebben a New Yorkban nevelkedő, 17 éves Annie váratlanul egy távoli kanadai szigetet örököl a nagyapjától, akit sosem ismerhetett meg. Az örökség nyomába eredve új kapcsolatokra és olyan családi titkokra bukkan, amelyeket eddig gondosan elrejtettek előle.

Carrie

Stephen King ikonikus regényének új adaptációjában az alaptörténet változatlan: a szigorúan vallásos anyja mellett elszigetelten nevelkedő Carrie az apja halála után a középiskolába kerül, ahol zaklatás áldozata lesz. Viszont közben különleges, telekinetikus képességekre tesz szert...

Below

Imádtad a Verity filmben Josh Hartnettet? Akkor jó hírünk van, mert ledarálhatsz vele hétvégén egy sorozatot is! A Below sztorija szerint egy eldugott új-fundlandi halásztelepülést titokzatos tengeri lény kezd terrorizálni. Egy halász megpróbálja a családját és a közösségét megvédeni tőle, miközben egy kutatóval együtt igyekszik megfejteni, mi is rejtőzik a víz mélyén.

Boszorkánysuli (Coven Academy)

Három tiniboszorkány egy New Orleans-i elit varázslóiskolában próbál eligazodni a különleges képességek, veszélyes titkok és tiltott szerelmek között. Amikor ősi természetfeletti konfliktusok fenyegetik a várost, el kell dönteniük, meddig hajlandók elmenni egymás és saját maguk védelméért.

Jöhet még 25 olyan netflixes sorozat az elmúlt évekből, amiket egy hétvége alatt befejezhetsz?

Galéria / 25 kép

25 Netflixes sorozat az elmúlt 1 évből, ami tökéletes a hosszú hétvégére

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