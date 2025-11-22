Szépség
10 undorító dolog, amit titokban minden nő csinál
Ebben a szakmában dolgozik a legtöbb pszichopata? A tiéd köztük van?
A pszichopata szó hallatán sokan azonnal filmekből ismert sorozatgyilkosokra gondolnak, pedig a valóság jóval árnyaltabb és jóval hétköznapibb.
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Egy csillag minden hangulathoz
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
A toxikus munkahelyek 8 ismérve: te ráismersz a tiédre?
A toxikus munkahely jelei alattomosan jelennek meg, de ha felismered őket, az segíthet megérteni, miért érzed magad egyre kimerültebbnek és feszültebbnek a mindennapokban.
15 sorozat és film, ami miatt már nagyon várjuk a telet
Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!
Meghan Markle meglepő vallomást tett a Harper's Bazaar címlapján
Meghan Markle őszintén vallott pár titokról a magánéletét és Harryt illetően.
6 Wicked ihletésű manikűr, amit Ariana Grande is megirigyelne
Ezekkel a manikűrökkel már a film előtt életre keltheted a Wicked varázslatos világát.
Hiszen mindig illatosnak, rendezettnek és makulátlanul tisztának kellene lennünk, legalábbis a külvilág szerint. A valóság ezzel szemben sokkal földhözragadtabb és jóval őszintébb. Mert bármilyen bájosak, elegánsak vagy összeszedettek is vagyunk napközben, otthon mindannyian elengedjük magunkat. Méghozzá olyan módokon, amelyeket soha, de soha nem vallanánk be nyilvánosan. Most azonban lerántjuk a leplet.
A következő válogatásban összeszedtünk tíz olyan (undorító) apróságot, amelyeket szinte minden nő csinál, csak legfeljebb titokban, egyedül, csukott ajtó mögött. És ha esetleg magadra ismersz? Nyugi, nem vagy egyedül.
Lássuk!
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Ezek a sztárok örökbe fogadták állati partnerüket
A filmforgatásokon nemcsak emberek között köttetnek barátságok, hanem bizony az állatok is mély benyomást gyakorolhatnak a sztárokra.
A kórházsorozatok királya? Így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai!
Nem az első és nem is az utolsó, de talán a legnagyobb hatású kórházas sorozat volt a Vészhelyzet, megannyi nagyszerű színésszel.
Az egészséges és szép mosolyért: 8 élelmiszer, ami jót tesz a fogaidnak
Nap mint nap teszünk valamit az egészségünkért – figyelünk a kellő testmozgásra, az egészséges táplálkozásra, a mennyiségi és minőségi pihenésre és a stresszkezelésre. De vajon elég figyelmet szentelünk a mosolyunknak is? A szájhigiénia és a fogak állapota sokkal többet árul el rólunk, mint hinnénk, és bizony nemcsak a fogmosáson múlik, mennyire egészséges a fogsorunk. Bár rengeteget hallani arról, milyen ételek árthatnak a fogzománcnak, most megmutatjuk a másik oldalt is: azokat az élelmiszereket, amik kifejezetten jót tesznek a fogaidnak – és még finomak is!
Tényleg megvédi a szatén párnahuzat a hajad a töredezéstől? Utánajártunk!
Meglepő lett az eredmény!
Esélyed sem lesz unatkozni, ugyanis annyi izgalmas premier vár ránk a következő hónapokban a mozikban és a streamingplatformokon!