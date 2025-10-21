10 remek történelmi utalás a Forrest Gumpból

Amikor minden idők legjobb filmjeit próbáljuk rangsorolni, a legtöbb listán felbukkan a Forrest Gump is. Robert Zemeckis alkotásának története, a főhős karaktere nagyban eltér az alapjául szolgáló Winston Groom-regényben olvasottaktól. A kiváló forgatókönyv és rendezés, párosulva sziporkázó alakításával, a mellékszereplők kiemelkedő munkájával és az erőteljes zenékkel méltán emelték a klasszikusok közé az 1994-es mozit.

Itt írtunk róla bővebben a tavalyi jubileum apropóján:

A film esszenciáját adják emellett a történelmi utalások is – Forrest a szerencsének és a véletlenek összjátékának köszönhetően rendre feltűnik jelentős pillanatokban, mi több, formálja és alakítja is ezeket a momentumokat. Aligha mondunk újdonságot, hogy emiatt aztán nem mindig a teljes igazság jelenik meg a vásznon, de így is emlékezetesek, olykor elgondolkodtatóak a kapcsolódások.

Kattints galériánkra, és a Looper nyomán mutatunk 10 zseniális történelmi utalást a Forrest Gumpból:

(forrás: Looper)

Az InStyle MEN Magyarország írása.