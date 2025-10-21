Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

10 remek történelmi utalás a Forrest Gumpból

#film
#Mozi
#Tom Hanks
#történelem
#Forrest Gump
#Robert Zemeckis
InStyle Men
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 21. 14:27

Forrás: Paramount Pictures / IMDb

Képkocka a Forrest Gump című filmből
A nap cikke

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Olvasd el!

Félelmetes! Ez történik a testeddel, ha nem szedsz magnéziumot

A magnézium az egyik legfontosabb, mégis leginkább alábecsült ásványi anyag a szervezetünkben.

Olvasd el!

Reese Witherspoon egyszerű tippjével búcsút inthetsz a szorongásnak – neki bevált!

A csodás színésznő egy inspiráló tanácsot osztott meg követőivel, ami segíthet leküzdeni a mindennapi stresszt.

Olvasd el!

5 apró dekor, amitől azonnal drágábbnak tűnik az otthonod

A legjobb az egészben pedig az, hogy most akciósan szerezheted be őket!

Olvasd el!

Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd

Három kérdés, három válasz, és máris kiderül, mennyire mélyek a párod érzései. Ez a beszélgetés többet elárul, mint gondolnád!

Facebook
Twitter
Pinterest
Tom Hanks nagyszerű alakítása mellett a filmnek kifejezetten nagy erősségei a történelmi pillanatok, olykor más kontextusba helyezve.

Amikor minden idők legjobb filmjeit próbáljuk rangsorolni, a legtöbb listán felbukkan a Forrest Gump is. Robert Zemeckis alkotásának története, a főhős karaktere nagyban eltér az alapjául szolgáló Winston Groom-regényben olvasottaktól. A kiváló forgatókönyv és rendezés, párosulva Tom Hanks Tom Hanks színész 43cikk 2galéria 5videó Még több róla sziporkázó alakításával, a mellékszereplők kiemelkedő munkájával és az erőteljes zenékkel méltán emelték a klasszikusok közé az 1994-es mozit.

Itt írtunk róla bővebben a tavalyi jubileum apropóján:

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 30 éves a Forrest Gump, és az élet még mindig olyan, mint egy doboz bonbon

A film esszenciáját adják emellett a történelmi utalások is – Forrest a szerencsének és a véletlenek összjátékának köszönhetően rendre feltűnik jelentős pillanatokban, mi több, formálja és alakítja is ezeket a momentumokat. Aligha mondunk újdonságot, hogy emiatt aztán nem mindig a teljes igazság jelenik meg a vásznon, de így is emlékezetesek, olykor elgondolkodtatóak a kapcsolódások.

Kattints galériánkra, és a Looper nyomán mutatunk 10 zseniális történelmi utalást a Forrest Gumpból:

Galéria / 10 kép

10 történelmi utalás a Forrest Gumpban

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

(forrás: Looper)

Az InStyle MEN Magyarország írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Green Stiletto

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

Kép
Szerelem

Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint

Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!

Kép
Életmód

7 hollywoodi kasszasiker, amit Budapesten forgattak: mutatjuk a kedvenceinket

Budapest az utóbbi években Hollywood egyik kedvenc forgatási helyszínévé vált. Nemcsak lenyűgöző építészete és történelmi atmoszférája miatt, hanem azért is, mert képes egyszerre több város bőrébe bújni: egyik pillanatban Párizst, másikban Berlint vagy épp Moszkvát alakítja tökéletes hitelességgel. A filmkészítők számára ez maga az aranybánya, nem véletlen, hogy számos kasszasikert forgattak fővárosunkban! Az alábbiakban 7 filmet hoztunk el!

Kép
Szépség

Kozmetikusok vallottak: ezeket a hibákat 10-ből 8 vendég elköveti arctisztítás után

Ezeket a hibákat kerüld el, ha azt szeretnéd, hogy a kozmetikai kezelés után valóban szebb legyen az arcod.

Kép
Szerelem

Tedd fel ezt a 3 kérdést a párodnak: a válaszából kiderül, tényleg szerelmes-e beléd

Három kérdés, három válasz, és máris kiderül, mennyire mélyek a párod érzései. Ez a beszélgetés többet elárul, mint gondolnád!

Kép
Életmód

A karakter, aki megmentette (vagy tönkretette) az alábbi színészek karrierjét

Tény és való, hogy Hollywoodban nincs kiszámítható sikerrecept.