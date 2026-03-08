Napi Horoszkóp
10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze

#Sztárpár
#Sztárok
#Esküvő
#Titok
#Titkos Esküvő
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 5. 10:57

Forrás: Emma McIntyre/Getty Images

Zendaya, Tom Holland
Napi horoszkóp március 7.: a Rákok nehéz feladatot teljesítenek, a Skorpiók jószándéka balul sül el

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Orvosok elárulták: ezekre a vakcinákra van szükséged márciusban 50 felett

Ahogy hosszabbodnak a nappalok és közeledik a tavasz, sokan fellélegeznek, hogy végre vége lehet a megfázások, influenzák, RSV- és COVID-fertőzések időszakának.

A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből

Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.

Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak

Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!

Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban

Julia Quinn regénysorozatának harmadik kötetében és a Netflix sikerszériájának negyedik évadjában a főhősöknek nem szabadna egymásba szeretniük, de képtelenek ellenállni egymásnak. És nem ők az egyetlenek!

Hollywoodban sokáig az számított természetesnek, hogy a sztárok esküvői grandiózus, médiával telezsúfolt események.

Az utóbbi években azonban egyre több híresség dönt úgy, hogy a reflektorfény helyett inkább a csendes intimitást választja. Van, aki a paparazzók elől menekülve, mások tudatosan a magánéletük védelmében szerveznek szűk körű ceremóniát, ahol csak a legközelebbi családtagok és barátok lehetnek jelen. Nem ritka, hogy a rajongók csak napokkal, hetekkel vagy akár hónapokkal később értesülnek arról, hogy kedvencük már férj vagy feleség. Összegyűjtöttünk tíz olyan sztárpárt, akik a hollywoodi hagyományokkal szembemenve titokban mondták ki az igent.

Lássuk!

Galéria / 10 kép

10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze

