10 sztárpár, akik teljes titokban házasodtak össze
Forrás: Emma McIntyre/Getty Images
"Évekig alázott a főnököm, ilyen visszavágásra nem számított senki" - A 10 legdurvább felmondás magyaroktól
A legtöbben legalább egyszer eljátszottunk már a gondolattal, hogy egyszer stílusosan, drámai csavarral mondunk fel.
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Napi horoszkóp március 7.: a Rákok nehéz feladatot teljesítenek, a Skorpiók jószándéka balul sül el
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Orvosok elárulták: ezekre a vakcinákra van szükséged márciusban 50 felett
Ahogy hosszabbodnak a nappalok és közeledik a tavasz, sokan fellélegeznek, hogy végre vége lehet a megfázások, influenzák, RSV- és COVID-fertőzések időszakának.
A születési dátumod felfedi, milyen karmát hoztál magaddal előző életedből
Nem mindegy, hányadikán születtél. Ebből könnyen ki lehet ugyanis következtetni, hogy milyen karmával érkeztél ebbe az életbe.
Napi horoszkóp március 6.: a Rákok váratlan segítséget kapnak, az Oroszlánok komoly nagyobb volumenű kapnak
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
Pénteki olvasóklub: 5 forbidden romance könyv, ha imádtad Sophie és Benedict tiltott szerelmét A Bridgerton családban
Julia Quinn regénysorozatának harmadik kötetében és a Netflix sikerszériájának negyedik évadjában a főhősöknek nem szabadna egymásba szeretniük, de képtelenek ellenállni egymásnak. És nem ők az egyetlenek!
Az utóbbi években azonban egyre több híresség dönt úgy, hogy a reflektorfény helyett inkább a csendes intimitást választja. Van, aki a paparazzók elől menekülve, mások tudatosan a magánéletük védelmében szerveznek szűk körű ceremóniát, ahol csak a legközelebbi családtagok és barátok lehetnek jelen. Nem ritka, hogy a rajongók csak napokkal, hetekkel vagy akár hónapokkal később értesülnek arról, hogy kedvencük már férj vagy feleség. Összegyűjtöttünk tíz olyan sztárpárt, akik a hollywoodi hagyományokkal szembemenve titokban mondták ki az igent.
Lássuk!
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
Miért válaszd a természetes illóolajokat parfümként?
Heti horoszkóp március 9-15.: a Rákoktól valaki szokatlanul nagy szívességet kér, a Mérlegeknek érdemes bizalmat szavazniuk bizonyos személyeknek
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp március 8.: az Ikrek túlreagálnak egy bizonyos helyzetet, a Mérlegek nagyobb sikerekre vágynak
A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a vasárnapi horoszkópra!
8 frizura, ami szinte egy nőnek sem áll jól - mégis sokan viselik
Egy új frizura teljesen megváltoztathatja a megjelenésedet – persze nem mindig a jó értelemben. Vannak hajtrendek, amelyek újra és újra visszatérnek, pedig a valóságban csak kevés embernek állnak igazán jól.
8 szőke árnyalat tavaszra, amitől gyönyörűbb lesz a hajad, mint valaha
Az idei tavasz legmenőbb hajszíne kétségkívül a szőke lesz.
6 tavaszi parfüm, ami egész álló nap tartós marad
Ezekkel az illatokkal el is kezdheted a tavaszra hangolódást.
