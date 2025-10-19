8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta

A sorozatok elragadó világa a filmekkel ellentétben sokkal inkább beszippant minket, sokkal több ideig tartja fogva a gondolatainkat. Részletesebben megismerhetjük a karakterek gondolatait, a fejlődésüket, a történet minden kis részletét és egy teljesen más világban érezhetjük magunkat.

Főleg akkor, ha a történet nem csak néhány héten vagy hónapon keresztül kísér minket, hanem akár éveken, évtizedeken át, mint például olyan klasszikusok, mint a Jóbarátok, a Grace Klinika, a Szex és New York, és még sorolhatnánk. Ám minél tovább tartja fogva a szívünket egy sorozat, annál nagyobbat puffanhatunk a végén, amikor a befejezés egyáltalán nem úgy alakul, mint ahogy gondoltuk, vagy teljesen elüt a történet eredeti felépítésétől. Sajnos az évek során nem is egyszer történt meg ez a világhírű és kevésbé népszerű sorozatokkal is, amelyek a rajongókat teljesen összetörve hagyták itt. Most összeszedtük a nézők szerinti 10 legborzalmasabb sorozat befejezést, amelyek hatalmas csalódást okoztak és a teljes alkotásra árnyékot vetnek.

