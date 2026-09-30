10 romantikus könyv az elmúlt évekből, amit egyszerűen képtelenség letenni

A romantikus könyvek új aranykorukat élik. Elég csak végiggörgetni a BookTokot ahhoz, hogy szinte biztosan belefussunk legalább egy Ali Hazelwood- vagy Emily Henry-regénybe, miközben az olyan kifejezések, mint az enemies to lovers, a fake dating vagy a grumpy x sunshine már azoknak is ismerősek lehetnek, akik csak néha vesznek a kezükbe romantikus történetet.

1. Emily Henry: A könyvek szerelmesei

A lista jelenlegi első helyezettje Emily Henry egyik legismertebb regénye, amelyben gyakorlatilag minden benne van, amitől egy modern romkom igazán addiktív lehet: könyvek, csípős párbeszédek, két erős személyiség és természetesen egy jó adag enemies-to-lovers dinamika. Nora Stephens kőkemény irodalmi ügynök, Charlie Lastra pedig egy mogorva könyvszerkesztő, akivel finoman szólva sem indul gördülékenyen a kapcsolata. Amikor azonban Nora a húgával egy kisvárosban tölti a nyarat, Charlie újra és újra felbukkan az életében. A történet ráadásul szándékosan játszik a romantikus regények jól ismert kliséivel, miközben azt is megmutatja, hogy nem minden nő akarja ugyanazt az életet vagy happy endet, amit egy klasszikus romkom előírna neki.

forrás: Libri

2. Ali Hazelwood: A szerelem képlete

Ha van romantikus könyv, amelynek sikeréhez a BookTok is alaposan hozzátett, akkor az A szerelem képlete. Olive Smith doktorandusz egy hirtelen ötlettől vezérelve megcsókolja az első férfit, aki szembejön vele, hogy bebizonyítsa a barátnőjének: már továbblépett. Csakhogy a férfi Adam Carlsen, az egyetem hírhedten távolságtartó professzora. A helyzetből hamar klasszikus fake dating sztori lesz, természetesen rengeteg kínos pillanattal, lassan épülő vonzalommal és tudományos közeggel. Ali Hazelwood egyik védjegye éppen az, hogy női STEM-szereplőket helyez romantikus történetei középpontjába, Olive és Adam kapcsolata pedig mára a műfaj egyik legismertebb párosává vált.

forrás: Maxim Kiadó

3. Emily Henry: Strandkönyv

A cím alapján könnyed nyári olvasmánynak tűnhet, de a Strandkönyv ennél azért jóval többet tud. January romantikus regényeket ír, Gus ezzel szemben komolyabb, sötétebb történetekben utazik. Mindketten alkotói válságban vannak, ráadásul egymás szomszédságában töltik a nyarat. Végül fogadást kötnek: műfajt cserélnek, és mindketten megpróbálják megírni azt, amit a másik általában ír. A közös kutatóutakból, vitákból és egymás világának felfedezéséből persze hamar egészen másfajta feszültség lesz. Emily Henry itt sem csak romantikáról ír: veszteség, csalódás és az is fontos témává válik, mennyire másképp látjuk a szerelmet, amikor a saját életünk kerül a történet középpontjába.

4. Rebecca Yarros: Fourth Wing – Negyedik szárny

Igen, a lista negyedik helyén egy romantasy áll – méghozzá az elmúlt évek egyik legnagyobb könyves jelensége. Violet Sorrengail eredetileg békés életre készül az Írnok Kvadránsban, az anyja azonban arra kényszeríti, hogy csatlakozzon a sárkánylovasok brutális kiképzéséhez. A probléma? Violet fizikailag jóval törékenyebb a legtöbb jelentkezőnél, ebben a világban pedig már maga a kiképzés is halálos lehet. És akkor még ott van Xaden Riorson, aki egyszerre veszélyes, titokzatos és természetesen pont az a férfi, akitől Violetnek a lehető legtávolabb kellene tartania magát. A fantasy, a katonai iskola, a sárkányok és a slow-burn romantika keveréke akkora rajongótábort épített a sorozat köré, hogy a Fourth Wing – Negyedik szárny a romantikus könyvek között is az élmezőnybe került.

forrás: Libri

5. Emily Henry: Szingli páros

Daphne élete egyetlen pillanat alatt omlik össze, amikor a vőlegénye, Peter közli vele, hogy valójában a gyerekkori legjobb barátnőjébe, Petrába szerelmes. Ebből önmagában is kijönne egy teljes romkom, de Emily Henry még csavar rajta egyet: Daphne végül Petra exével, Milesszal költözik össze. Két ember, akiket lényegében ugyanaz a pár dobott, egy lakásban – természetesen semmi esély arra, hogy ebből bonyodalom legyen, ugye? Egy tequilaáztatta este után megszületik az ötlet, hogy közös fotókkal kicsit rájátsszanak arra, mintha ők is továbbléptek volna. A kamu azonban lassan kezd veszélyesen valódivá válni.

forrás: Animus Könyvek

6. Ali Hazelwood: A szerelem elmélete

Ha az A szerelem képlete után még több tudományra és romantikára vágysz, Ali Hazelwood következő sikerkönyve pontosan ezt adja. Elsie Hannaway elméleti fizikus nappal az akadémiai világban próbál boldogulni, mellékállásban pedig kamubarátnőként keresi meg azt a pénzt, amit az egyetemi fizetéséből nem sikerül. A munkája során pontosan azt a személyiséget mutatja, amit az ügyfelei látni szeretnének – egészen addig, amíg össze nem kerül Jack Smithszel. Jack nemcsak bosszantóan vonzó, hanem Elsie szakmai életében is komoly akadályt jelent. Kettejük között így egyszerre működik a szakmai rivalizálás, az ellenszenv és az egyre nehezebben letagadható vonzalom.

forrás: Maxim Kiadó

7. Lynn Painter: Jobb mint a filmeken

Ez a könyv gyakorlatilag szerelmes levél a romantikus filmekhez. Liz Buxbaum régóta abban reménykedik, hogy gyerekkori szerelmével, Michaellel egyszer majd megkapja a saját tökéletes romkomját. Amikor a fiú visszaköltözik a városba, Liz úgy érzi, végre eljött az ő pillanata. Csakhogy ahhoz, hogy közelebb férkőzzön Michaelhez, szüksége van a szomszéd srác, Wes segítségére – arra a fiúra, akivel gyerekkoruk óta folyamatosan egymást idegesítik. A terv természetesen nem egészen úgy alakul, ahogyan Liz elképzelte, és hamar rá kell jönnie, hogy a valós szerelem ritkán követi pontosan a romantikus filmek forgatókönyvét.

forrás: Kossuth Kiadó

8. Emily Henry: A boldogság otthona

Mi történik, ha két ember szakított, de a barátaiknak ezt elfelejtették megemlíteni? Harriet és Wyn évekig az a pár voltak, akikről mindenki azt gondolta, hogy tökéletesen összeillenek. Csakhogy fél évvel a történet kezdete előtt szakítottak – ezt viszont a közös barátaik nem tudják. Amikor a társaság ismét összegyűlik a megszokott maine-i nyaralóban, úgy döntenek, még egy hétig eljátsszák a boldog párt. A probléma csak az, hogy miközben megpróbálják elhitetni mindenkivel, hogy még mindig szerelmesek, egyre nehezebb eldönteniük, mennyi ebből a színjáték.

forrás: Libri

9. Camilla Isley: If the Ring Fits

A kilencedik helyezett egy meglehetősen kaotikus alaphelyzettel indul: két idegen úgy dönt, hogy összeházasodik, mielőtt igazán megismernék egymást. Adrian és Rowena találkozása ugyanis mindkettőjük életének egyik mélypontján történik, a különös helyzetből pedig érdekházasság születik. A szabályok egyszerűek: mindenki előtt szerelmespárnak kell tűnniük, a valódi életüket külön tartják, és semmiképpen sem szeretnek egymásba. Nyilván sejthetjük, melyik szabály lesz a legnehezebben betartható. Az If the Ring Fits slow burn romantika, fake relationship és érdekházasság egyszerre, ráadásul age gap és „csak egy ágy van” trope is kerül bele.

10. Camilla Isley: Not in a Billion Years

A top 10-et egy klasszikus enemies-to-lovers történet zárja. Blake Avery saját erejéből épített fel sikeres fitneszbirodalmat, Gabriel Mercer pedig ugyanennek az iparágnak az egyik legismertebb szereplője – azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy milliárdos családba született. Blake legalábbis meg van győződve róla, hogy Gabrielnek mindent készen adtak, és amikor nyilvánosan kritizálja a férfit, kezdetét veszi a rivalizálásuk. Csakhogy az iparág folyamatosan egymás mellé sodorja őket, és hamar kiderül, hogy az ellenszenv mögött elég komoly kémia húzódik. A könyv a billionaire romance, a grumpy-sunshine és az enemies-to-lovers elemeit keveri – vagyis ha szereted azt a típusú romantikus történetet, amelyben a főszereplők eleinte inkább egymás idegeire mennek, jó eséllyel ez is működni fog.

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