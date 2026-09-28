10 red flag egy barátságban, amit nem érdemes tovább mentegetni

A barátságoknál hajlamosak vagyunk egészen más szabályokat alkalmazni, mint a párkapcsolatoknál. Egy randin talán már a harmadik találkozásnál kiszúrjuk a red flageket, egy többéves barátságban viszont könnyen jön a klasszikus magyarázat: „ő már csak ilyen”, „nem úgy gondolta” vagy „mindig is ezt csinálta”.

Pedig attól, hogy egy viselkedést megszoktunk, még nem feltétlenül lett egészségesebb. A szakértő szerint egy jó barátságban ugyanúgy helye van a határoknak, a kölcsönösségnek és annak, hogy mindkét fél változhasson anélkül, hogy ezért bűntudatot kellene éreznie. Egy-egy rosszul sikerült mondat persze még nem jelenti azt, hogy valakit azonnal ki kell törölni az életünkből. Inkább azt érdemes figyelni, hogy visszatérő mintáról van-e szó. Ha igen, ezekre a jelekre különösen érdemes odafigyelni.

1. A beszólásokat mindig viccnek álcázza

Van különbség aközött, hogy a barátaiddal kölcsönösen ugratjátok egymást, és aközött, hogy valaki rendszeresen beléd áll, majd amikor szóvá teszed, annyival intézi el: „Jaj, csak vicceltem.” Ha valahogy mindig te vagy a poén tárgya, ráadásul olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyekről a másik pontosan tudja, hogy érzékenyen érintenek, azt nem feltétlenül kell humor címén elfogadnod. Hosszú barátságokban ezt különösen nehéz észrevenni, mert könnyű azzal mentegetni, hogy „ő már csak ilyen”. A szakértő szerint azonban a lojalitás nem azt jelenti, hogy tiszteletlenséget is el kell viselnünk egymástól.

2. Mindig te vagy az ingyen terapeutája

Természetesen a barátsághoz hozzátartozik, hogy meghallgatjátok egymás problémáit. Van, amikor neki van szüksége rád, máskor pedig neked rá. A probléma ott kezdődik, amikor ez soha nem fordul meg. Órákon keresztül hallgatod a munkahelyi drámáját, a pasija legújabb húzását és a családi konfliktusait, de amikor te kezdenél mesélni valamiről, hirtelen eltűnik, témát vált vagy láthatóan nem érdekli. Ha folyamatosan te biztosítod az érzelmi támogatást, miközben visszafelé ugyanez nem érkezik meg, a kapcsolat könnyen egyoldalúvá válhat.

3. Amikor neked van rá szükséged, eltűnik

Mindenkinek vannak időszakai, amikor kevésbé elérhető, ezért abból, hogy valaki egyszer nem vette fel a telefonját, nyilván nem kell messzemenő következtetéseket levonni. Más azonban a helyzet, ha valaki újra és újra akkor válik elérhetetlenné, amikor neked nehéz, miközben ha ő kerül válságba, természetesnek veszi, hogy mindent félredobsz érte.

A valódi támogatás nem csak akkor működik, amikor kényelmes. Ha az egész kapcsolat arra épül, hogy te mindig ott vagy, ő pedig csak akkor, amikor neki megfelel, érdemes elgondolkodni azon, mennyire kölcsönös valójában ez a barátság.

4. Minden találkozás után teljesen leszívva érzed magad

Persze egy barátnőddel eltöltött este sem mindig csak nevetésből és koktélokból áll. Néha komoly dolgokról beszéltek, néha valamelyikőtök éppen rossz időszakon megy keresztül, és teljesen normális, ha egy-egy beszélgetés érzelmileg megterhelő. Az viszont már érdekesebb jel, ha szinte minden találkozás után szorongsz, rosszabb kedved van, kisebbnek érzed magad, vagy folyamatosan úgy érzed, mintha tojáshéjon lépkednél mellette. Nem az a kérdés, hogy volt-e egy rossz délutánotok, hanem hogy kialakult-e egy állandó minta.

5. Már a jó híreidet sem mered elmondani neki

Előléptettek, összejött egy kapcsolat, amire vágytál, lefutottad az első félmaratonodat, vagy egyszerűen csak nagyon jól érzed magad – mégis azon kapod magad, hogy neki inkább nem mesélsz róla. Miért? Mert előre tudod, hogy lekicsinyli, odaszúr valamit, versenyt csinál belőle, vagy egyszerűen olyan hangulatot teremt, hogy a végére már te érzed kellemetlenül magad azért, mert boldog vagy. Egy jó barátságban nem kell kisebbre venned magad azért, hogy a másik kényelmesebben érezze magát. A szakértő szerint az különösen beszédes jel lehet, ha rendszeresen visszafogod az örömödet csak azért, hogy ne legyen konfliktus.

6. A határok átlépését „közelségnek” nevezi

„Ha tényleg a legjobb barátnőm lennél, mindent elmondanál.”

Elsőre akár még meghatónak is tűnhet, ha valaki nagyon szoros kapcsolatot szeretne veled, de a közelség nem jelenti azt, hogy automatikusan jár neki minden időd, minden titkod és minden figyelmed. Red flag lehet, ha valaki megsértődik, amikor nem válaszolsz azonnal, számon kéri, kivel találkozol nélküle, vagy azt várja el, hogy minden döntésedbe bevond. A szakértő szerint az egészséges lojalitás mellett ugyanúgy helyet kell kapnia az önállóságnak is.

7. Nem örül annak, hogy változol

Felnőttként szinte lehetetlen úgy megtartani egy barátságot, hogy közben mindketten pontosan ugyanazok maradtok, akik húszévesen voltatok. Új munka, párkapcsolat, más életmód, új határok és prioritások jönnek, és ezek természetesen a barátságokra is hatással vannak. Éppen ezért problémás lehet, ha valaki minden változásodra sértődéssel reagál. Ha például kevésbé vagy elérhető, elkezdesz nemet mondani bizonyos dolgokra vagy egyszerűen új emberekkel is barátkozol, és erre ő büntető csenddel vagy távolságtartással válaszol. A barátság nem attól erős, hogy soha semmi nem változik benne, hanem attól, hogy képes együtt változni veletek.

8. Valahogy mindig ő dönt

Hová mentek vacsorázni? Oda, ahová ő szeretne. Mikor találkoztok? Amikor neki jó. Mit csináltok hétvégén? Valami olyat, amit természetesen ő választott. Egy-egy ilyen helyzet jelentéktelennek tűnhet, de ha visszatérően ugyanaz az ember irányít, a másik fél véleménye pedig gyakorlatilag csak opcionális, könnyen kialakulhat egy furcsa hatalmi dinamika. Egy barátságban sem kell mindenben ötven-ötven százalékos matematikai egyensúlynak lennie, de mindkettőtök igényeinek és véleményének helyet kell kapnia.

9. Soha nem kér igazán bocsánatot

„Sajnálom, hogy te ezt így élted meg.”

„Bocsánat, ha megbántottalak, de csak őszinte voltam.”

„Túl érzékeny vagy.”

Ismerős? Ezek első hallásra akár bocsánatkérésnek is tűnhetnek, valójában azonban sokszor inkább arról szólnak, hogy valaki eltolja magától a felelősséget. Egy valódi bocsánatkérésben nemcsak a szándék számít, hanem az is, hogy a másik el tudja ismerni: amit tett vagy mondott, az fájdalmat okozott. Ha azonban minden konfliktus végén valahogy te leszel túl érzékeny, te értetted félre, vagy neked kellene túllépned rajta, az hosszú távon komoly feszültséget okozhat.

10. Mindig végletekben beszél

„Te soha nem vagy mellettem.”

„Mindig ezt csinálod.”

„Ha nem értesz velem egyet, akkor nyilván ellenem vagy.”

Az olyan szavak, mint a „mindig” és a „soha”, egy vita hevében persze bárkinek kicsúszhatnak a száján. Ha azonban valaki rendszeresen ilyen végletekkel próbál érvelni, azzal gyakorlatilag megszünteti az árnyalatokat. Pedig egy egészséges barátságban lehet úgy is szeretni egymást, hogy közben nem mindenben értetek egyet. Lehet nemet mondani, hibázni, változni és máshogy látni bizonyos helyzeteket anélkül, hogy ettől automatikusan megkérdőjeleződne az egész kapcsolat.

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