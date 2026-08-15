Életmód
10 munka, amiben a nők sikeresebbek, mint a férfiak
Forrás: unsplash
10 étel és ital, amit az onkológusok ritkán fogyasztanak: némelyik növelheti a daganatok kockázatát
Szakértők szerint ezek mind nagyon is növelhetik a rák kialakulásának kockázatát!
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Napi horoszkóp augusztus 15.: a Bakokra nagy változás vár, a Halak komoly kihívás előtt állnak
Ez a hétvége is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!
Magyar szál is lesz Szörnyeteg új évadában: minden, amit tudunk a folytatásról
Ráadásul magyar történelmi alakról is szó lesz az új évadban Lizzie mellett!
Még egy boldog házasságban élő nő is hajlamos lehet a megcsalásra: meglepő, milyen okból léphetnek félre
A kutatások szerint a hűtlen feleségek jelentős része egyáltalán nem akar elválni, amikor viszonyba bonyolódik valakivel...
8 jel, hogy túl sok stressz ér, pedig azt hitted, hogy csak fáradt vagy
Ha mostanában állandóan kimerültnek érzed magad, könnyen lehet, hogy nem egyszerű fáradtságról van szó – a szervezeted talán a túlzott stresszre próbál figyelmeztetni.
Erre természetesen nem lehet egyértelmű igennel válaszolni, hiszen a sikerességet elsősorban az egyéni képességek, a személyiség, a tapasztalat és a motiváció határozza meg. Ugyanakkor vannak olyan készségek – például az empátia, a kommunikáció vagy a társas helyzetek érzékelése –, amelyekben bizonyos kutatások átlagos különbségeket mutatnak a nemek között. És vannak olyan szakmák is, amelyekben ezek a tulajdonságok komoly előnyt jelenthetnek. Ezekből gyűjtöttünk most össze 10-et, amit érdemes minden nőnek átnéznie, hiszen nemcsak jól keresni lehet vele, de fejlődni is.
Lássuk!
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
Megjelent a JOY Shape Up digitális lapszáma, címlapon Kiss Virággal
Életmód
A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!
Promóciók
Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról
Koncertek, amiket semmiképpen sem hagyunk ki a Coca-Cola SZIN Fesztiválon 2026-ban
A fesztiválszezon augusztus 26-29. között a Tisza-parton ér véget, ahol a Coca-Cola SZIN fellépőivel szakadunk ki a mindennapokból. Összegyűjtöttük, kikkel bulizhatsz idén nyáron még egy utolsót a Szegedi Ifjúsági Napokon!
10 étel és ital, amit az onkológusok ritkán fogyasztanak: némelyik növelheti a daganatok kockázatát
Szakértők szerint ezek mind nagyon is növelhetik a rák kialakulásának kockázatát!
Napi horoszkóp augusztus 15.: a Bakokra nagy változás vár, a Halak komoly kihívás előtt állnak
Ez a hétvége is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!
Ezekre a hajmaszkokra van szükséged, ha gyorsan szeretnéd megnöveszteni a hajad
Mutatjuk azokat a termékeket, amelyekkel könnyebben megőrizheted hajad hosszát és ápolt megjelenését.
Sziget szombat: reggeltől hajnalig, az utolsó napot érdemes kimaxolni
A Sziget utolsó napján vétek lenne csak estére kilátogatni. Ha már adott egy szabad szombat, érdemes az egészet a fesztiválnak szentelni, hiszen a Szigeten 0–24 órában van élet. A programok végtelen sorából most kiválogattunk néhányat, amelyek kényelmesen beleférnek a zárónapba – a reggeli feltöltődéstől egészen a hajnali táncig.
Magyar szál is lesz Szörnyeteg új évadában: minden, amit tudunk a folytatásról
Ráadásul magyar történelmi alakról is szó lesz az új évadban Lizzie mellett!