10 mondat, amit a természetesen megbízható emberek gyakran mondanak

Vannak emberek, akik mellett valamiért már az első néhány beszélgetés után nyugodtabbnak érzed magad. Nem próbálnak mindenáron imponálni, nem akarnak föléd kerekedni, és nem az az érzésed mellettük, hogy folyamatosan figyelned kell arra, mit mondasz. Egyszerűen biztonságos velük beszélgetni. A bizalom persze nem néhány jól megválasztott mondattól alakul ki. Sokkal inkább abból, hogy valaki következetesen úgy viselkedik, ahogy beszél, vállalja a saját hibáit, tiszteletben tartja a másik határait, és nem csak arra vár, hogy végre ő kerülhessen szóhoz. Mégis vannak olyan kifejezések, amelyek elég sokat elárulhatnak arról, milyen hozzáállással fordul valaki mások felé.

„Szívesen hallanék erről többet”

Elsőre nem tűnik különösebben nagy mondatnak, pedig rengeteg minden benne van. Aki ezt őszintén kimondja, az nem egyszerűen udvariasságból bólogat, hanem azt jelzi: tényleg kíváncsi arra, amit mondasz. A megbízható emberek nem akarják minden beszélgetésben saját magukra terelni a témát. Képesek meghallgatni egy másik nézőpontot akkor is, ha az nem teljesen egyezik az övékkel. Ettől pedig sokkal könnyebb megnyílni előttük, hiszen nem kell attól tartanod, hogy azonnal megítélnek vagy félbeszakítanak.

„Teljesen értem, honnan jössz”

Az empátia nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell értened a másikkal. Sokszor egyszerűen csak annyit jelent, hogy megpróbálod megérteni, miért látja úgy a helyzetet, ahogy. Az igazán megbízható emberek nem feltétlenül kezdenek rögtön tanácsokat osztogatni, amikor elmesélsz nekik valamit. Nem magyarázzák el, hogy ők mit csinálnának jobban, és nem próbálják kisebbíteni az érzéseidet. Először meghallgatnak, és teret adnak neked.

„Mit tehetek, hogy segítsek?”

Van különbség aközött, hogy valaki azt mondja, „szólj, ha kell valami”, vagy ténylegesen megkérdezi, miben tudna segíteni. Az utóbbi sokkal konkrétabb, és azt mutatja, hogy valóban szeretne melletted lenni. Ráadásul ez a kérdés nem feltételezi automatikusan, hogy a másiknak tanácsra van szüksége. Lehet, hogy csak arra vágyik, hogy valaki meghallgassa, lehet, hogy gyakorlati segítséget szeretne, de az is előfordulhat, hogy semmire. A lényeg, hogy ő döntheti el.

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„Ezt nagyon szeretem benned”

Az őszinte elismerés sokkal többet jelenthet annál, mint amikor valaki egyszerűen megdicséri a ruhádat vagy a frizurádat. Különösen akkor, ha egy olyan tulajdonságodat emeli ki, amelyből kiderül, hogy tényleg figyel rád. Az ilyen apró mondatok azt közvetítik, hogy a másik észrevesz téged. Nem csak jelen van melletted fizikailag, hanem megjegyzi, hogyan viselkedsz, mit teszel másokért, vagy milyen erősségeid vannak. Ez pedig természetesen erősítheti a kapcsolatban a bizalmat is.

„Nagyon jól kezelted ezt a helyzetet”

Egy igazán jó dicséret nem feltétlenül arról szól, hogyan nézel ki. Sokkal mélyebben tud hatni, amikor valaki azt veszi észre, hogyan birkóztál meg egy nehéz helyzettel. Lehet, hogy te már rég továbbléptél rajta, de a másik észrevette a türelmedet, a kitartásodat vagy azt, ahogyan kiálltál magadért. Ettől az ember úgy érzi, hogy tényleg látják, és pontosan ez az egyik alapja annak, hogy közelebb engedjünk valakit magunkhoz.

„Lehetek veled őszinte?”

Ez a mondat csak akkor működik igazán, ha nem egy kegyetlen beszólás felvezetése következik utána. Az őszinteség ugyanis nem ugyanaz, mint az, hogy valaki minden gondolatát szűretlenül rád zúdítja. A megbízható ember akkor is képes egyenesen beszélni, ha tudja, hogy amit mond, talán nem lesz kellemes hallani. Közben azonban figyel arra is, hogyan fogalmaz, és nem használja az „én csak őszinte vagyok” mondatot ürügyként arra, hogy megbántson másokat.

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„Próbáljuk meg más szemszögből nézni”

Egy vita pillanatok alatt elfajulhat, ha mindkét fél csak azt szeretné bebizonyítani, hogy neki van igaza. A megbízható emberek ezzel szemben általában nem győztest keresnek, hanem megoldást. Ha valaki képes félretenni egy pillanatra a saját álláspontját, és arra kér, hogy együtt nézzetek rá más irányból a problémára, az sokkal inkább együttműködésre utal, mint versengésre. És valljuk be: jóval könnyebb megbízni valakiben, aki nem akar mindenáron „nyerni” ellened.

„Kell egy kis idő, hogy átgondoljam”

Sokszor hajlamosak vagyunk gyanúsnak venni, ha valaki nem válaszol azonnal. Pedig bizonyos helyzetekben éppen az lehet a jó jel, ha inkább kér egy kis időt. Egy heves vita vagy érzelmileg megterhelő beszélgetés közben könnyű olyasmit mondani, amit később megbánunk. Aki képes felismerni, hogy most nem tud higgadtan reagálni, és ezt világosan kommunikálja, valójában egészséges határt húz. Sokkal megbízhatóbb hozzáállás, mint eltűnni szó nélkül, vagy dühből kimondani az első dolgot, ami eszébe jut.

„Ezért teljes mértékben vállalom a felelősséget”

Talán ez az egyik legerősebb mondat az egész listán. Hibázni mindenki hibázik, de nagyon nem mindegy, mi történik utána. Aki mindig kifogásokat keres, másokat hibáztat, vagy megpróbálja úgy átírni a történetet, hogy végül ő legyen az áldozat, nehezen épít tartós bizalmat. Ezzel szemben az, aki képes kimondani, hogy „ezt én rontottam el”, azt mutatja, hogy nem kell attól tartanod: rád fogja tolni a felelősséget, ha valami rosszul sül el. Persze a mondat önmagában itt sem elég. Az igazi felelősségvállalás akkor hiteles, ha változás is követi.

„Tiszteletben tartom, hogy ez magánügy”

Talán kevés dolog rombolja gyorsabban a bizalmat annál, mint amikor kiderül, hogy valaki továbbadott egy olyan információt, amit bizalmasan osztottál meg vele. A megbízható emberek általában pontosan érzik, hogy nem minden történet az övék arra, hogy továbbmeséljék. Ha pedig valaki egyértelműen jelzi, hogy tiszteletben tartja a magánéletedet, majd később valóban így is tesz, azzal idővel nagyon erős biztonságérzetet építhet ki.