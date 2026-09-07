10 meglepő dolog, amit a rendszeres szex tehet a testeddel

A szexuális együttlét során olyan hormonális és testi folyamatok indulnak el, amelyek a stressz-szinttől kezdve az alváson át egészen a keringésig több területre is hatással lehetnek. Fontos persze, hogy a szex nem gyógyszer, és a gyakori együttlét önmagában nem garancia a jobb egészségre. A kutatások ugyanakkor több érdekes összefüggést is találtak a kielégítő szexuális élet és a fizikai, illetve mentális jóllét között.

1. Csökkentheti a stresszt

Egy kellemes együttlét után nem véletlenül érezhetjük úgy, hogy valamivel távolabb kerültek a napi problémák. Szex közben többek között endorfin, dopamin és oxitocin szabadul fel, miközben a stresszel összefüggő kortizolszint is változhat. Az oxitocin mennyisége az orgazmus környékén különösen magas lehet, de már az érintés és a bőrkontaktus is hozzájárulhat az ellazuláshoz.

2. A hangulatunkra is hatással lehet

A rendszeres, kielégítő szexuális életet egyes kutatások kedvezőbb mentális jólléttel hozták összefüggésbe. Ennek hátterében részben ugyanazok a hormonális folyamatok állhatnak, amelyek az együttlét közben kellemes érzéseket váltanak ki. Emellett az intimitás, a kapcsolódás és a szexuális önbizalom is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben.

3. Könnyebben elaludhatsz utána

Nem véletlen, hogy sokan szinte azonnal elálmosodnak az orgazmus után. A csúcspontot követően többek között prolaktin szabadul fel, amelyet kutatások az alvással is összefüggésbe hoztak. A szex és a maszturbáció ezért bizonyos embereknél segítheti az ellazulást és az elalvást. Ez azonban nem mindenkire igaz: vannak, akiket a szex inkább felpörget.

4. Enyhítheti a fájdalmat

Az orgazmus során felszabaduló endorfinok természetes fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek, és átmenetileg mérsékelhetik a fájdalomérzetet. Ez többek között menstruációs görcsök vagy általános testi feszültség esetén lehet érdekes.

5. A menstruációs görcsökre is hatással lehet

Orgazmus közben a méh ritmikusan összehúzódik, majd ellazul. Egyes szakértők szerint ez, valamint az endorfinok felszabadulása hozzájárulhat ahhoz, hogy a menstruációs görcsök kevésbé legyenek kellemetlenek. Természetesen erős vagy szokatlan menstruációs fájdalom esetén nem a szex helyettesíti az orvosi kivizsgálást.

6. Az immunrendszerrel is kapcsolatba hozták

Egyes kisebb kutatások szerint a rendszeres szexuális aktivitás összefügghet bizonyos immunológiai markerek, például az immunglobulin A magasabb szintjével. Ez az ellenanyag többek között a nyálkahártyák védekezésében játszik szerepet. Ettől azonban a szex természetesen nem válik megfázás elleni csodamódszerré.

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7. Menopauza idején is lehetnek előnyei

A menopauza és a perimenopauza alatt a hormonális változások miatt gyakoribbá válhat a hüvelyszárazság, a kellemetlen érzés és más intim panaszok. A szexuális aktivitás fokozza a terület vérkeringését, és egyes kutatások szerint a rendszeres szexuális élet kedvezőbb szexuális funkcióval, illetve kevesebb menopauzához kapcsolódó intim tünettel járhat együtt.

8. Még a memóriával is kapcsolatban állhat

Elsőre meglepően hangzik, de kutatók a szexuális aktivitás és bizonyos kognitív képességek között is találtak összefüggést. Fiatalabb nőknél például a gyakoribb szexuális aktivitást egy vizsgálat jobb verbális memóriával kapcsolta össze, míg idősebb felnőtteknél szintén megfigyeltek kapcsolatot a szexuális aktivitás és a memória teljesítménye között. Ez azonban nem bizonyítja, hogy önmagában a szex javítja a memóriát.

9. A szívnek is jót tehet

A szex bizonyos szempontból enyhe vagy közepes intenzitású fizikai aktivitásnak tekinthető: emelkedik a pulzus, fokozódik a vérkeringés, és energiát használunk fel. Egyes megfigyeléses kutatások a rendszeres szexuális aktivitást kedvezőbb szív- és érrendszeri mutatókkal is összefüggésbe hozták. Ettől persze még nem helyettesíti a rendszeres testmozgást.

10. Erősítheti a medencefenék izmait

Orgazmus során a medencefenék izmai ismételten összehúzódnak. Ezeknek az izmoknak fontos szerepük van többek között a hólyag kontrolljában és a szexuális funkciókban is. A szexuális aktivitás így a medencefenék működését is megdolgoztathatja, bár célzott erősítéshez továbbra is a megfelelő medencefenék-gyakorlatok jelentik a biztosabb módszert.