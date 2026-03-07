Napi Horoszkóp
"Évekig alázott a főnököm, ilyen visszavágásra nem számított senki" - A 10 legdurvább felmondás magyaroktól

Utoljára frissült: 2026. március 5. 10:43

Forrás: Bridget Jones naplója c. film

A legtöbben legalább egyszer eljátszottunk már a gondolattal, hogy egyszer stílusosan, drámai csavarral mondunk fel.

Egy jól időzített beszólás. Egy ajtócsapás. Egy utolsó, emlékezetes mondat. A valóságban azonban többnyire beadjuk a felmondásunkat, feszengve mosolygunk, és csendben továbblépünk. De azért nem mindenki. Van, aki az utolsó munkanapját valódi performansszá változtatja, olyanná, amiről évek múlva is beszélnek a kollégák. Összegyűjtöttünk tíz történetet magyaroktól, akik nem hétköznapi módon intettek búcsút a munkahelyüknek. Némelyik jelenet simán megérne egy külön epizódot egy streaming-sorozatban. Nem buzdítunk senkit arra, hogy így mondjon fel. De ha egyszer mégis eljön az a pillanat, legalább legyen emlékezetes.

Íme 10 magyar, aki őrületes módon lépett ki a munkahelyéről:

Galéria / 10 kép

10 magyar elmesélte, milyen őrült módon mondott fel a munkahelyén: jobb, mint egy szappanopera

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Galéria

