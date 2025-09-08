Íme, a 10 legrosszabb képregényfilm a közönség szerint

A filmtörténet legnagyobb hullámvölgyeit járják a szuperhősmozik, pedig néhány éve úgy tűnt, szinte bármivel meg lehet etetni a rajongókat. A bármi persze azt jelentette, hogy még a gyengébb alkotások is a nézhető filmek táborát erősítették, napjainkra azonban fordult a kocka, és néhány kivételtől eltekintve a középszerűség mocsarába ragadtak a produkciók. A Sony Pókember nélküli univerzuma jócskán ráerősített a hanyatlásra, de a Snyder-féle Igazság Ligája sem hozta azokat a számokat, amiket előzetesen prognosztizáltak.

Furcsa mód most pont a James Gunn által feltámasztott DC-univerzum az, ami bekezdett az új Superman-filmmel, reménykeltően alapozva meg a jövőt a később érkező alkotásoknak. Ezzel szemben a Marvelnél még mindig Robert Downey Jr.-ral próbálják visszaédesgetni magukhoz a rajongókat, mert bár A Fantasztikus Négyes nem lett rossz film, annyira azért jó sem, hogy biztos módon megágyazzon a soron következő Bosszúállók-filmeknek. A bizalmat visszanyerni nem lesz egyszerű, mivel a műfaj silány darabjai még mindig kaján vigyorral integetnek a közönség emlékezetében, viszont ha mélyebbre ásunk a nyúl üregében, olyan darabokat is találunk a múltból, amiknek tükrében csoda, hogy egyáltalán lett kereslet a képregényfilmekre.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk azokat a képregényfilmeket, amiket a legrosszabbnak ítélt a közönség az IMDb moziadatbázis szavazatai alapján!

Az InStyle Men írása.