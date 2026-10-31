Az idei felhozatalban akadnak olyan filmek, amelyek már az első percekben próbára teszik az idegeinket, mások lassan, alattomosan kúsznak be a bőrünk alá. A horrorfilmek szerelmesei idén különösen változatos kínálatból válogathatnak. A klasszikus slasherfilmek mellett a pszichológiai horror, a természetfeletti rémtörténetek és a modern technológiából táplálkozó félelmek is komoly szerepet kaptak. A legjobb alkotások ráadásul jóval többet kínálnak néhány kiszámítható ijesztésnél, hiszen olyan történeteket mesélnek, amelyek még napokkal később is eszünkbe jutnak. Halloween alkalmából összegyűjtöttünk 10 alkotást, amelyek után alaposan meggondolod, lekapcsold-e a villanyt.

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Galéria / 10 kép Halloweeni filmajánló: a 10 legjobb horrorfilm 2026-ból, ami tökéletes ma estére Megnézem a galériát

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