Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Halloweeni filmajánló: a 10 legjobb horrorfilm 2026-ból, ami tökéletes ma estére

#Halloween
#Galéria
#ajánló
#Horror
#horrorfilm
#2026
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 28. 16:16

Forrás: Prime

Megszállottság
A nap cikke

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánoknak határidőre kell végezniük, a Nyilasok új kalandokra vágynak

A hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szombati horoszkópodra szánni!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...
Advertisement

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...
Olvasd el!

Úgy tartják, 13 különböző életet élünk le: ebből tudod, te hányadiknál jársz most

Spirituális tanok szerint a születési dátumod felfedi, most hányadik életedben jársz, és mi az, ami ebben a reinkarnációban a fókuszba kerül nálad.

Olvasd el!

2026-os parfüm-útmutató: az év új illatai, amiket csak imádni lehet

A krémes vaníliától a gyümölcsös-virágos illatokig 2026 rengeteg izgalmas parfümújdonságot hozott, amelyek között könnyen megtalálhatod a következő kedvencedet.

Olvasd el!

A fél világ megőrül Sophie Turner új frizurájáért

Sophie Turner ismét megváltoztatta a hajszínét, új, egészen sötétbarna tincseivel pedig szinte felismerhetetlenül jelent meg a vörös szőnyegen.

Olvasd el!

Ahogy talán sosem láttad: így nézett ki fiatalon Patrick Stewart

A világ egyik legikonikusabb színészének halála mindenkit megrázott.

Olvasd el!

6 nadrágtrend 2026 őszére, ha már unod a farmert

A farmer örök kedvenc, de 2026 őszén olyan izgalmas nadrágtrendek hódítanak, amelyek miatt egy időre biztosan a szekrény mélyére kerülnek a kedvenc farmernadrágjaid.

Facebook
Twitter
Pinterest
Elhagyatott folyosók, hátborzongató megszállottság, vérfagyasztó titkok és gyilkos lények, vagyis ki lehet jelenteni, hogy 2026 elkényeztette a horrorrajongókat.

Az idei felhozatalban akadnak olyan filmek, amelyek már az első percekben próbára teszik az idegeinket, mások lassan, alattomosan kúsznak be a bőrünk alá. A horrorfilmek szerelmesei idén különösen változatos kínálatból válogathatnak. A klasszikus slasherfilmek mellett a pszichológiai horror, a természetfeletti rémtörténetek és a modern technológiából táplálkozó félelmek is komoly szerepet kaptak. A legjobb alkotások ráadásul jóval többet kínálnak néhány kiszámítható ijesztésnél, hiszen olyan történeteket mesélnek, amelyek még napokkal később is eszünkbe jutnak. Halloween alkalmából összegyűjtöttünk 10 alkotást, amelyek után alaposan meggondolod, lekapcsold-e a villanyt.

Lássuk!

Galéria / 10 kép

Halloweeni filmajánló: a 10 legjobb horrorfilm 2026-ból, ami tökéletes ma estére

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket

Meredek emelkedőkben és rázós helyzetekben nem volt hiány a Suzuki AllGrip Challenge-en, ahol influenszerek és autós tar...

Életmód

Első autót vásárolnál? A szakértő elárulta, mire figyelj, hogy ne bánd meg

Az első autód kiválasztása izgalmas mérföldkő, de néhány fontos szempontot érdemes átgondolnod, mielőtt beleszeretsz egy...

Divat

Melyik sneaker és táska illik hozzád? A napirended többet elárul, mint hinnéd

Sneaker és táska kisokos minden alkalomra! Mutatjuk, milyen divatos kiegészítőket válassz munkába, városnézéshez, brunch...

Promóciók

A krém, amely már több, mint 51 800 magyar nőt nyűgözött le

Ez a nagyszerű krém az összetevők lehető legjobb kombinációját ötvözi, hogy bőröd puhábbá, feszesebbé és ragyogóbbá tegy...

Divat

Mindig ugyanazokat hordod? Így frissítsd fel az őszi szettjeidet színekkel és anyagokkal

Mutatjuk, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az őszi ruhatáradból, akkor is, ha a visszafogott eleganciát szereted, és akkor...

Promóciók

Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Már a mozikban Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság, de úgy tűnik, Juli, Milán és Karesz története még tartogat megle...

Szépség

Milky glazed glass skin: így érheted el te is a tökéletesen ragyogó, üde bőrt

Ha te is odavagy a természetesen ragyogó, hidratált hatású bőrért, akkor a milky glazed glass skin trendet imádni fogod,...
Kép
Életmód

Úgy tartják, 13 különböző életet élünk le: ebből tudod, te hányadiknál jársz most

Spirituális tanok szerint a születési dátumod felfedi, most hányadik életedben jársz, és mi az, ami ebben a reinkarnációban a fókuszba kerül nálad.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánoknak határidőre kell végezniük, a Nyilasok új kalandokra vágynak

A hétvége első napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szombati horoszkópodra szánni!

Kép
Sztárok

Sztárok, akik demenciában szenvedtek

Bruce Willis, Robin Williams és Gene Wilder neve generációk számára jelent egyet a felejthetetlen filmekkel.

Kép
Kult

Pénteki olvasóklub: fantasztikus hírek könyvmolyoknak, amik miatt csak úgy kapkodtuk a fejünket októberben

Booktokerek és bookstagrammerek figyelem! Új sorozatunkban elhoztunk nektek minden szuperizgalmas fejleményt az elmúlt hetekből az irodalom világából!

Kép
Sztárok

Ahogy talán sosem láttad: így nézett ki fiatalon Patrick Stewart

A világ egyik legikonikusabb színészének halála mindenkit megrázott.

Kép
Szépség

2026-os parfüm-útmutató: az év új illatai, amiket csak imádni lehet

A krémes vaníliától a gyümölcsös-virágos illatokig 2026 rengeteg izgalmas parfümújdonságot hozott, amelyek között könnyen megtalálhatod a következő kedvencedet.