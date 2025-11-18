Amikor a pénz nem számít: a Disney 10 legdrágább filmje

A filmkészítés nem olcsó mulatság. Persze lehet törekedni a költségvetés minimalizálására, de akkor igen kis stábbal, kevés és egyszerű helyszínnel, főként feltörekvő színészekkel kell tervezni, esetleg hatalmas mázlival be lehet húzni olyan A-listás neveket, akik jelképes gázsiért kameóznak egyet, csak mert tetszik nekik az ötlet.



Viszont minél több élvonalbeli sztárt, minél elismertebb rendezőt, forgatókönyvírót, zeneszerző – és még lehetne bőven folytatni – akar magáénak tudni a stúdió, és minél látványosabb speciális effektusokat álmodnak meg, minél több épített díszlettel, animatronikus modellel és CGI-vel, valamint egzotikus helyszínekkel számolnak, annál jobban elszáll a büdzsé. A befektetés aztán vagy megtérül a jegypénztáraknál – vagy sem. A Disney nem fogja vissza magát, ha költekezésről van szó, de az ő számításaik sem mindig jönnek be annyira, mint szeretnék.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk a Disney eddigi 10 legdrágább filmjét:

(Forrás: Looper; az adatok becslésen alapulnak, nem tartalmazzák például az adókedvezményeket.)

Az InStyle MEN Magyarország írása.