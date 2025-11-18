Szépség
Amikor a pénz nem számít: a Disney 10 legdrágább filmje
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
A filmkészítés nem olcsó mulatság. Persze lehet törekedni a költségvetés minimalizálására, de akkor igen kis stábbal, kevés és egyszerű helyszínnel, főként feltörekvő színészekkel kell tervezni, esetleg hatalmas mázlival be lehet húzni olyan A-listás neveket, akik jelképes gázsiért kameóznak egyet, csak mert tetszik nekik az ötlet.
Viszont minél több élvonalbeli sztárt, minél elismertebb rendezőt, forgatókönyvírót, zeneszerző – és még lehetne bőven folytatni – akar magáénak tudni a stúdió, és minél látványosabb speciális effektusokat álmodnak meg, minél több épített díszlettel, animatronikus modellel és CGI-vel, valamint egzotikus helyszínekkel számolnak, annál jobban elszáll a büdzsé. A befektetés aztán vagy megtérül a jegypénztáraknál – vagy sem. A Disney nem fogja vissza magát, ha költekezésről van szó, de az ő számításaik sem mindig jönnek be annyira, mint szeretnék.
Kattints galériánkra, és megmutatjuk a Disney eddigi 10 legdrágább filmjét:
(Forrás: Looper; az adatok becslésen alapulnak, nem tartalmazzák például az adókedvezményeket.)
Ha szívesen olvasnál még kulisszák mögötti sztorikat, keresd az InStyle MEN őszi-téli számát az újságárusoknál!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Folyton fáj a sarkad és a talpad? Mutatjuk, mi az oka, és mit tegyél ellene
Reggelente felkeléskor vagy hosszabb ülés után élesen belenyilall a fájdalom a sarkadba, és a járás is nehezedre esik ilyenkor? A kellemetlen panasz hátterében valószínűleg a talpi bőnye gyulladása áll, amely egy viszonylag gyakori ortopédiai probléma, mégis kevesen ismerik. Mivel az életminőséget jelentősen ronthatja, érdemes tudni, mi okozza és hogyan szüntethető meg.
Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!
A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.
Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén
Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.
5 dolog, amit a pasik tesznek, ha szakítani akarnak: ezekből a red flagekből tudhatod, hogy véget akar vetni a kapcsolatotoknak
Hidd el, mindig van jele annak, ha a párod már nem veled képzeli el a jövőjét, csak ezek a red flagek eleinte egyáltalán nem feltűnőek. De mi most leleplezzük azokat!
Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni
Eddie Murphy nemcsak a vígjátékok királya, hanem saját szavaival élve, igazi szuperapa is.
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!