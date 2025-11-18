Horoszkóp
Amikor a pénz nem számít: a Disney 10 legdrágább filmje

#film
#Disney
#Mozi
#Galéria
#Bosszúállók
#rekord
#Avatar
#Indiana Jones
#csillagok háborúja
#büdzsé
Utoljára frissült: 2025. november 18. 16:29

Forrás: Lucasfilm / IMDb

Star Wars
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után

Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!

Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Téli műszőrme kabát mustra: ezek a legdivatosabbak idén

Készülj! Az idei szezon egyik legnagyobb sztárja a műszőrme kabát.

Gigi Hadid szerint a nagymama loafer lesz az idei tél legmenőbb cipője - És tényleg!

A modell lábbelije nem véletlenül kapott nagy figyelmet legutóbb.

A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön

Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.

Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták

Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.

Nagy sztárok, csilivili speciális effektek, különleges helyszínek – ezek mind-mind növelik a költségeket, de vajon mindig megtérül a befektetés?

A filmkészítés nem olcsó mulatság. Persze lehet törekedni a költségvetés minimalizálására, de akkor igen kis stábbal, kevés és egyszerű helyszínnel, főként feltörekvő színészekkel kell tervezni, esetleg hatalmas mázlival be lehet húzni olyan A-listás neveket, akik jelképes gázsiért kameóznak egyet, csak mert tetszik nekik az ötlet.

Viszont minél több élvonalbeli sztárt, minél elismertebb rendezőt, forgatókönyvírót, zeneszerző – és még lehetne bőven folytatni – akar magáénak tudni a stúdió, és minél látványosabb speciális effektusokat álmodnak meg, minél több épített díszlettel, animatronikus modellel és CGI-vel, valamint egzotikus helyszínekkel számolnak, annál jobban elszáll a büdzsé. A befektetés aztán vagy megtérül a jegypénztáraknál – vagy sem. A Disney nem fogja vissza magát, ha költekezésről van szó, de az ő számításaik sem mindig jönnek be annyira, mint szeretnék.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk a Disney eddigi 10 legdrágább filmjét:

Amikor a pénz nem számít: a Disney 10 legdrágább filmje

(Forrás: Looper; az adatok becslésen alapulnak, nem tartalmazzák például az adókedvezményeket.)

Ha szívesen olvasnál még kulisszák mögötti sztorikat, keresd az InStyle MEN őszi-téli számát az újságárusoknál!

Az InStyle MEN Magyarország írása.

