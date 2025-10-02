10 kedvenc idézetünk a Szex és New Yorkból, amelyek még mindig meghatározzák az életünket

Amikor először találkoztam a sorozattal, kamaszként teljesen magával ragadott. A szereplők függetlenek, szabadok, azt az életet élték, amiről sokan csak álmodni mernek. Mindig arra vágytam, hogy én is majd felnőtt nőként hasonló életet éljek.

Idővel persze megváltozott a perspektívám: már nem tinédzser szemmel nézek a karakterekre, hanem felnőtt nőként, aki érti a hibáikat és a dilemmáikat. Talán épp ezért tartom őket most még emberibbnek és valóságosabbnak, mint valaha.

És ami a legfontosabb: a sorozat nemcsak szórakoztatott, hanem rengeteg gondolatot adott az életről, a barátságról és a szerelemről.

forrás: sex and the city/IMDb

Az alábbiakban összegyűjtöttem a kedvenc idézeteimet, amelyek ma is ugyanolyan érvényesek, mint amikor először hallottam őket.

10 fantasztikus idézet a Szex és New Yorkból!

Az ÉVA Magazin írása.