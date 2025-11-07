10 híres magyar tudós, aki nagy hatással volt a történelem és a tudományos ismereteink alakulására

Szerelem
Kis országunk páratlan elmékkel ajándékozta meg a tudományos társadalmat, olyan szabadalmakat és forradalmi ötleteket felkínálva a világnak, amik alapvetően befolyásolták a történelem alakulását. Bár érdemeik elvitathatatlanok, méltatlanul kevés szó esik munkájukról ahhoz képest, amekkora hatással voltak többek között a fizika, a kémia és az orvostudomány területére.
A tudomány területeire leszűkítve a kört számos magyar, vagy magyar származású tudós büszkélkedhet Nobel-díjjal. Az impozáns névsor a teljesség igénye nélkül: Lénárd Fülöp (1905 - fizika), Bárány Róbert (1914 - kémia), Zsigmondy Richárd (1925 - kémia) Szent-Györgyi Albert (1937 - orvostudomány), Hevesy György, (1943 - kémia), Békésy György (1961 - orvostudomány), Wigner Jenő (1963 - fizika), Gábor Dénes (1971 - fizika), Polányi János (1986 - kémia), Oláh György (1994 - kémia), Herskó Ferenc (2004 - kémia), Karikó Katalin (2023 - orvostudomány), valamint Krausz Ferenc (2023 - fizika). Bármelyikük felférhetne a listára, ugyanakkor akadnak olyanok is, akik bár nem kapták meg a díjat, legalább akkora elismerés illeti őket, mint magukat a díjazottakat.
Kattints galériánkra, amiben megmutatunk 10 híres magyar származású tudóst, aki nagy hatással volt a történelem alakulására!
