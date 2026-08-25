10 híres filmes szexjelenet, ahol a női szereplő kiskorú volt

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Forrás: Szex, hazugság, bosszú c. film
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A te social media feedjeied is hónapok óta olyan videókkal vannak tele, amikben a „Training Season” dalra „imádkoznak” a tündérmesébe illő szerelemért? Eláruljuk, hogyan manifesztálhatsz mesterfokon, mint az énekes-színésznő!
A filmvásznon sokszor csak a karakterek életkorát, történetét és kapcsolatát látjuk, miközben könnyű megfeledkezni arról, hogy a szerepek mögött valódi színészek állnak. Néhány ma már kultikusnak számító film és sorozat intim jelenetét ráadásul meglepően fiatal színészekkel forgatták, ugyanis volt, aki még a 18. életévét sem töltötte be. Az elmúlt években az intimitáskoordinátorok megjelenése és a forgatási körülményekről szóló nyíltabb beszélgetések miatt ezek a jelenetek új megvilágításba kerültek. Különösen akkor, amikor maguk a színészek mesélnek arról, hogyan élték meg őket.
Lássuk!
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