Videoton, Orion, Sokol: tipikus elektronikai eszközök a múlt századból
Kezdhetnénk a "Napjaink rohanó világában" - sorral a múltba révedést, aminek a folytatása nagyjából arról szólna hasonlatokkal teletűzdelve, hogy mennyit változott-fejlődött a technológia ötven-hatvan év alatt. Kezdhetnénk, de már csak azért sem tesszük, mert aki megélte a szocializmust vagy részesült annak hagyatékából, az pontosan tudja, mekkora kontrasztról beszélünk.
Nem meglepő, hogy szinte mindenkinél ugyanazok a típusok csörögtek, zörögtek, recsegtek és zakatoltak nagy magabiztossággal. A nyugati választék széles palettája ismeretlen fogalom volt a legtöbb háztartásban, ugyanakkor volt némi bája annak, hogy nem kellett órákig morfondírozni, melyik televíziót vagy hűtőszekrényt válasszuk magunknak a szűk listáról. Bármennyire elavult konstrukciókról beszélünk a legtöbb esetben, azt nem lehet elvenni tőlük, hogy rendszeres karbantartás mellett nem ritkán ma is üzemképesek, fittyet hányva a tervezett elavulás fogalmára. Most pedig el is hoztunk ezekről a szívós masinákról néhány képet, amik már önmaguk látványában is képesek ködbe burkolózó emlékeket felidézni.
Kattints galériánkra, és megmutatunk néhány olyan retró elektronikai eszközt a múlt századból, ami minden háztartásban megtalálható volt!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
