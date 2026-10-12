10 gyűlölt filmes karakter, akiknek a halálát szinte minden néző elégedetten nézte végig

És vannak azok, akiktől már az első jelenetükben felmegy a vérnyomásunk. Manipulálnak, elárulnak másokat, ártatlanokat tesznek tönkre, és úgy viselkednek, mintha soha semmiért nem kellene felelniük. Amikor pedig végül utoléri őket a végzetük, nehéz nem elégedetten hátradőlni. Összegyűjtöttünk tíz filmes karaktert, akiknek a halála különösen emlékezetesre sikerült. Egy jó filmhez nem feltétlenül kell szerethető főgonosz. Néha sokkal izgalmasabb az a karakter, akinek minden egyes döntése után egyre jobban várjuk, hogy valaki végre megállítsa. A rendezők pedig pontosan tudják, hogyan használják ki ezt. Hagyják, hogy az ellenszenves szereplő hosszú időn keresztül megússza a tetteit, majd olyan befejezést kap, amelyre a néző már jó ideje vár. Persze akadnak olyan haláljelenetek is, amelyek nemcsak igazságszolgáltatásként működnek, hanem annyira váratlanok vagy bizarrak, hogy évekkel később is emlékszünk rájuk. Vigyázat, a következő összeállítás komoly spoilereket tartalmaz!

Norton igazgató – A remény rabjai (1994)

Kevés olyan képmutató karakter van a filmtörténetben, mint Samuel Norton, a Shawshank börtön igazgatója. Miközben Bibliával a kezében prédikál az erkölcsről, maga is nyakig ül a korrupcióban, és szemrebbenés nélkül tönkreteszi bárki életét, aki veszélyezteti a hatalmát. Andy Dufresne-t éveken keresztül kihasználja, majd amikor esély nyílna arra, hogy bebizonyítsák a férfi ártatlanságát, inkább eltünteti az egyetlen tanút. A történet végén azonban Andy megszökik, és bizonyítékokat juttat el a hatóságokhoz. Amikor Norton ráébred, hogy mindennek vége, és hamarosan ő maga is börtönbe kerülhet, öngyilkosságot követ el. A jelenet különösen erős lezárása annak a történetnek, amelyben az igazságszolgáltatást éppen azok akadályozták, akiknek képviselniük kellett volna.

Commodus – Gladiátor (2000)

Joaquin Phoenix zseniálisan alakította a római császárt, akit már néhány perc után lehetetlen volt elviselni. Commodus kegyetlen, féltékeny és hatalommániás, ráadásul mindenkin bosszút áll, aki nem hajlandó behódolni neki. Maximus családját meggyilkoltatja, a férfit rabszolgasorba taszítja, és még a saját nővérét is fenyegeti. A végső összecsapás előtt titokban megsebesíti Maximust, hogy biztosra menjen. Arra azonban nem számít, hogy ellenfele halálosan legyengülve is képes lesz legyőzni. Amikor Maximus a császár saját tőrével végez vele, a jelenet egyszerre jelent bosszút és a zsarnokság végét.

Mrs. Carmody – A köd (2007)

Stephen King történetének filmváltozatában nemcsak a ködben rejtőző szörnyektől kell félni. Ott van Mrs. Carmody is, aki vallási fanatizmusával és egyre szélsőségesebb kijelentéseivel terrorizálja az áruházban rekedt embereket. A nő kezdetben csak idegesítőnek tűnik, ám ahogy növekszik a pánik, egyre több követőt gyűjt maga köré. Hamarosan már emberáldozatot követel, és amikor egy kisgyerek életét is veszélybe sodorja, Ollie végül lelövi. A halála után rövid időre megkönnyebbülhetünk, bár aki látta a film híresen kegyetlen befejezését, pontosan tudja, hogy az igazi borzalmak még hátravannak.

Colin Sullivan – A tégla (2006)

Matt Damon karaktere az egyik legellenszenvesebb áruló, akit valaha mozivásznon láthattunk. Colin Sullivan látszólag sikeres rendőr, valójában azonban a maffiának dolgozik, és rendszeresen információkat szivárogtat ki Frank Costellónak. Miközben a kollégái megbíznak benne, ő sorra sodorja őket halálos veszélybe. A film végére úgy tűnik, hogy Sullivan mindenkit kijátszott, és büntetlenül folytathatja az életét. Aztán hazatér, és a lakásában Sean Dignam várja, aki egyetlen lövéssel végez vele. A váratlan befejezés különösen emlékezetes, hiszen néhány másodperc alatt szertefoszlik minden, amit Sullivan addig felépített.

Stu Macher – Sikoly (1996)

Matthew Lillard karaktere elsőre csak egy túlpörgött, idegesítő középiskolásnak tűnik, aki képtelen komolyan venni bármit. Aztán kiderül, hogy Billy Loomisszal együtt ő áll a gyilkosságok mögött. Stu különösen nyugtalanító figura, mert még a legszörnyűbb tetteit is képes valamiféle beteges viccként kezelni. A végén azonban Sidney Prescott visszavág. Egy televíziót dönt Stu fejére, amely áramütést okozva végez vele. A jelenet egyszerre groteszk és emlékezetes, különösen azért, mert a korábban magabiztos gyilkos az utolsó perceire teljesen elveszíti az irányítást.

forrás: imdb

Cypher – Mátrix (1999)

Az árulás mindig különösen nehezen megbocsátható, Cypher pedig mindent megtesz azért, hogy a nézők megutálják. Bár Neo és Morpheus csapatának tagja, egyre inkább elege lesz a valóság sivárságából. Inkább visszatérne a Mátrix kényelmes illúziójába, még akkor is, ha ezért a társait kell feláldoznia. Titokban alkut köt Smith ügynökkel, majd több társát megöli, és Neo életére is tör. Végül Tank váratlanul közbelép, és elektromos fegyverével végez vele. Cypher azért is különösen ellenszenves, mert pontosan tudja, mit tesz, mégis a saját kényelmét választja mások élete helyett.

Emil Antonowsky – Robotzsaru (1987)

Emil az a fajta bűnöző, aki nemcsak kegyetlen, hanem kifejezetten élvezi is mások szenvedését. Clarence Boddicker bandájának tagjaként részt vesz erőszakos bűncselekményekben, és egyáltalán nem mutat megbánást. A sorsa azonban egészen bizarr fordulatot vesz. Egy üldözés során mérgező hulladékba hajt, amitől a teste rettenetesen eltorzul. A rémült férfi ezután az útra támolyog, ahol egy autó elgázolja. A jelenet a nyolcvanas évek egyik legemlékezetesebb és legundorítóbb filmes halála lett.

Harry Ellis – Drágán add az életed! (1988)

Harry Ellis nem a film legveszélyesebb szereplője, mégis elképesztően irritáló. Öntelt, arrogáns üzletember, aki azt képzeli, hogy bármilyen helyzetből ki tudja beszélni magát. Amikor terroristák foglalják el a Nakatomi Plazát, még akkor is inkább a saját fontosságát próbálja bizonygatni. Ellis úgy dönt, hogy tárgyalni kezd Hans Gruberrel, és azt hiszi, képes lesz meggyőzni John McClane-t a megadásról. Csakhogy Gruber nem az a férfi, akivel érdemes ilyen játékot játszani. Amikor világossá válik, hogy Ellis semmire sem használható, a terrorista egyszerűen lelövi. A férfi végül éppen a saját nagyképűsége miatt kerül végzetes helyzetbe.

Eli Sunday – Vérző olaj (2007)

Paul Dano karaktere egy kapzsi, manipulatív prédikátor, aki vallási tekintélyét elsősorban saját hatalmának növelésére használja. Eli Sunday és Daniel Plainview kapcsolata kezdettől fogva mérgező, hiszen mindketten irányítani és megalázni akarják a másikat. Évekkel később Eli pénzért keresi fel Danielt, ám a találkozás egészen brutálisan végződik. A részeg olajmágnás előbb megalázza a prédikátort, majd egy bowlingbábuval agyonveri. A jelenet különlegessége, hogy itt tulajdonképpen két ellenszenves ember konfliktusa jut el a végpontjához. Eli halála korántsem teszi Danielt hőssé, de a történet egyik legemlékezetesebb lezárását adja.

Az Armitage család – Tűnj el! (2017)

Jordan Peele horrorjában az Armitage család kezdetben furcsán viselkedő, de alapvetően kedves embereknek tűnik. Aztán kiderül, hogy valójában egy rasszista, kegyetlen összeesküvés résztvevői, akik fekete embereket rabolnak el, hogy mások tudatát ültessék a testükbe. Chris fokozatosan ráébred, milyen rettenetes helyzetbe került, és amikor végre lehetősége nyílik a menekülésre, kénytelen szembeszállni fogvatartóival. Dean, Missy és Jeremy is meghal az összecsapás során. Rose-t Chris végül életben hagyja, de a nő korábban olyan kegyetlenül elárulta őt, hogy a nézők számára már az is elégtétel, amikor elveszíti fölötte a hatalmát. Az Armitage család bukása azért különösen emlékezetes, mert a film nagy részében szinte lehetetlennek tűnik elmenekülni előlük. Amikor Chris végül kiszabadul, a megkönnyebbülés legalább olyan erős, mint maga a horrorélmény.

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